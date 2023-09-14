Білорусь проведе у вересні комплексні військові навчання

Білорусь планує наприкінці вересня провести комплексні військові навчання.

Про це повідомив аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці вересня у ЗС РБ заплановано проведення двосторонніх комплексних навчань. Про це ще наприкінці серпня повідомив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко. За словами чиновника, про майбутні навчання раніше було повідомлено державам-учасницям ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року", - йдеться у повідомленні.

Очікують, що до навчань залучать кілька механізованих бригад.

Зараз триває активна підготовка до навчань. Білоруські військові перевіряють наявність і стан спорядження, озброєння та військової техніки.

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"За нашою інформацією, підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади (на озброєнні - РСЗВ "Смерч" і "Полонез") уже почали переміщатися в район проведення навчань", - додає "Беларускі Гаюн".