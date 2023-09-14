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Новини
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Білорусь проведе у вересні комплексні військові навчання

навчання,білорусь

Білорусь планує наприкінці вересня провести комплексні військові навчання.

Про це повідомив аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці вересня у ЗС РБ заплановано проведення двосторонніх комплексних навчань. Про це ще наприкінці серпня повідомив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко. За словами чиновника, про майбутні навчання раніше було повідомлено державам-учасницям ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року", - йдеться у повідомленні.

Очікують, що до навчань залучать кілька механізованих бригад.

Зараз триває активна підготовка до навчань. Білоруські військові перевіряють наявність і стан спорядження, озброєння та військової техніки.

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"За нашою інформацією, підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади (на озброєнні - РСЗВ "Смерч" і "Полонез") уже почали переміщатися в район проведення навчань", - додає "Беларускі Гаюн".

Автор: 

Білорусь (7923) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+4
********, хоть проводьте, хоть не проводьте, але висіти вам, мразям, на одному суку з недобитими орками.
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14.09.2023 13:21
+3
Будуть у 87-й раз ганяти лисого ешелони з Берестя до Гомеля і назад?
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14.09.2023 13:22
+3
а они прошлые учения закончили? Вся жизнь ихняя ето учения. Как будто им ето поможет
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14.09.2023 13:24
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Шо, абядь 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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14.09.2023 13:19 Відповісти
********, хоть проводьте, хоть не проводьте, але висіти вам, мразям, на одному суку з недобитими орками.
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14.09.2023 13:21 Відповісти
Будуть у 87-й раз ганяти лисого ешелони з Берестя до Гомеля і назад?
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14.09.2023 13:22 Відповісти
а они прошлые учения закончили? Вся жизнь ихняя ето учения. Как будто им ето поможет
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14.09.2023 13:24 Відповісти
це точно) тільки і чути про нескінченні спільні навчання білорасєян з азійськими народами...))
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14.09.2023 14:35 Відповісти
Даремно соляру спалять...
Краще б вступили до полку Кастуся Калиновського і тренувались вже на рашистах
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14.09.2023 13:25 Відповісти
та бачили вже...
"по дрону вогонь!"
"положеніє лежа принять!... та не на пузо придуркі"...
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14.09.2023 13:27 Відповісти
а пам'ятаєте, як нам нагнітали, про вторгнення, саме білорусів?
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14.09.2023 13:27 Відповісти
😂
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14.09.2023 13:29 Відповісти
Бо вони вторгалися разом з кацапами. Просто у бацькі вуса непогано жарене чують - як побачив, що "Київ за 3 дні" не вдалося - вивів своїх.
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14.09.2023 13:31 Відповісти
Не "вивів"! Був бунт піл Михайло-Коцюбинським Ціла бригада "дибки стала"! Солдати спинили техніку і відмовилися йти на Чернігів - бо побачили купу техніки спаленої нашими кацапської Ще й з трупами всередині Тому зібралися і пішли пішки в БРСР А техніку кинули Прилетіли літаки з зірками на крилах і розбомбили техніку - щоб нашим не дісталася
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14.09.2023 18:10 Відповісти
Тим краще. А звідки інфа?
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14.09.2023 21:15 Відповісти
Так кацапи перед вторгненням теж навчаннями прикривалися. Так що сарказм-іронія тут не доречна. Тим більше це ворожа країна, і вони таким чином перетягують туди частину ЗСУ.
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14.09.2023 13:33 Відповісти
шо, опять?
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14.09.2023 13:43 Відповісти
білорасєя не країна...
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14.09.2023 14:33 Відповісти
Деруни ніяк не вгомоняться.
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14.09.2023 13:28 Відповісти
Цікаво дочекатися коли білогрусть стане наступною Вірменією..
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14.09.2023 13:31 Відповісти
 
 