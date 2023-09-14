У Казахстані скасували гастролі команди КВК "Камызяки" через поїздку артистів на окуповану Донеччину

У Казахстані скасували гастрольний тур команди КВК "Камызяки", які виступали на окупованій частині Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Організатори розповіли, що вирішили скасувати тур по Казахстану "зважаючи на резонансний негативний зворотний зв'язок громадськості на гучні публічні дії артистів"

Концерти мали відбутися 5 жовтня в Алмати, а також 7 та 8 жовтня в Астані.

Раніше, 8 вересня, команда "Камызяки" виступала в окупованому Донецьку. В інтерв'ю артисти бажали жителям так званої "ДНР" "мирного неба над головою". Після виступу одного з лідерів колективу Азамата Мусагалієва внесли до бази "Миротворець".

Водночас у Казахстані запустили петицію з вимогою скасувати концерти колективу.

"Ми, казахстанці, не бажаємо бачити в нашій країні людей, які підтримують агресію щодо суверенної країни України", - йшлося у петиції, яку підписали понад 18 тисяч осіб.

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