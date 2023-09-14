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У Казахстані скасували гастролі команди КВК "Камызяки" через поїздку артистів на окуповану Донеччину

камизяки

У Казахстані скасували гастрольний тур команди КВК "Камызяки", які виступали на окупованій частині Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Організатори розповіли, що вирішили скасувати тур по Казахстану "зважаючи на резонансний негативний зворотний зв'язок громадськості на гучні публічні дії артистів"

Концерти мали відбутися 5 жовтня в Алмати, а також 7 та 8 жовтня в Астані.

Раніше, 8 вересня, команда "Камызяки" виступала в окупованому Донецьку. В інтерв'ю артисти бажали жителям так званої "ДНР" "мирного неба над головою". Після виступу одного з лідерів колективу Азамата Мусагалієва внесли до бази "Миротворець".

Водночас у Казахстані запустили петицію з вимогою скасувати концерти колективу.

"Ми, казахстанці, не бажаємо бачити в нашій країні людей, які підтримують агресію щодо суверенної країни України", - йшлося у петиції, яку підписали понад 18 тисяч осіб.

Також читайте: Казахстан заблокував сайт російського пропагандистського телеканалу "Царьград"

Автор: 

Казахстан (871) КВК (10) відміна (173) артисти (216)


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Топ коментарі
+17
*********.
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14.09.2023 14:25
+15
Азамат? Где логика?))
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14.09.2023 14:25
+15
Ну, чё, как в Донецк съездили?

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14.09.2023 14:33
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Азамат? Где логика?))
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14.09.2023 14:25 Відповісти
*********.
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14.09.2023 14:25 Відповісти
як човен назвеш, так він і...
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14.09.2023 14:54 Відповісти
кизяки
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14.09.2023 14:30 Відповісти
В свій час команда Камизяків була серед найкращих. Вони реально були винахідними, особливо Азамат. Там в них був ще один гарненький молодий чоловік, який гарно співає, його на світлині немає.

Ну, що ж... Коли хотіли однією дупою сісти на два... то й так. Нічого, переточуться без гастролей. Вони ж тепер в мацквє живуть))
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14.09.2023 14:34 Відповісти
Та їм пох.. вони вже давно в мацкві окопалися і рублять капусту..
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14.09.2023 14:31 Відповісти
А казахам - подяка і повага!
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14.09.2023 14:32 Відповісти
Ну, чё, как в Донецк съездили?

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14.09.2023 14:33 Відповісти
Ага, ось тільки ми з 95кагалом в демократію гралися(граємся).
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14.09.2023 14:35 Відповісти
Может среди них будущий президент есть
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14.09.2023 14:43 Відповісти
Камызяк это исконно казахские земли.
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14.09.2023 14:54 Відповісти
Як тільки будь-який чи казах, чи вірменин, чи хто інший (про українців я взагалі мовчу) всі чомусь перетворюються на кацапських під**ів.
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14.09.2023 14:54 Відповісти
Камызяки-це казахські кізякі...
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14.09.2023 15:00 Відповісти
Їм якось то: көтіне қыстырмау...
в тундру поїдуть до алєнів.
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14.09.2023 15:03 Відповісти
Эти казяки очень странно себя повели...
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14.09.2023 15:12 Відповісти
камізяки
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14.09.2023 15:18 Відповісти
Камизеки...
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14.09.2023 15:55 Відповісти
Мы не желаем видеть в Қазақстане людей которые поддерживают агрессию. СЛАВА УКРАИНЕ! ЖАСАСЫН ҚАЗАҚСТАН!
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14.09.2023 15:58 Відповісти
Добюрого дня!) Шановний, а що там чути про наступний сезон Патруля? Хлопці вже розібралися з проблемою? Я маю на увазі Сєріка й Муру. Такі гарні хлопці й така халепа, жалко.
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14.09.2023 16:01 Відповісти
Чомусь казахів український приклад навчив. "Тупапаржом" не прокатує
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14.09.2023 16:23 Відповісти
РЕСПЕКТ Казахам!
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14.09.2023 16:35 Відповісти
очень красивое название, почти кизяки, а это какашки бараньи, это точно про них
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14.09.2023 16:51 Відповісти
Це ж назва мешканців міста. Що там красивого?
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14.09.2023 17:52 Відповісти
Кизяки.
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14.09.2023 19:48 Відповісти
Аха, казахи такие принципиальные - не пустили группку, какие молодцы! Ура! А то, шо в новороззийске, в терминалах по закачке нефти бадяжат с кацапами их нефть своею и дают на неё казахские документы - это так, ерунда, вот группку не пустили - это да!
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14.09.2023 20:10 Відповісти
 
 