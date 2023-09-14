У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду

У Києві відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду, що має підвищити ефективність та оперативність реагування на злочини Росії. Він є найбільшим представництвом МКС (ICC) за межами Гааги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, про це під час брифінгу повідомили генеральний прокурор Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

"Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців", – зазначив Костін.

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"Закон має бути на передовій. І я думаю, що те, що ми бачимо у питаннях партнерства Міжнародного кримінального суду з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими державами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, - це не просто іскра. Це світанок нового часу, в якому ми повинні проявити, і ми проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами. Їх відчувають постраждалі як в Україні, де я маю честь зараз бути, в так і в усьому світі", - сказав Хан.

Польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС (ICC) за межами Гааги.

Андрій Костін подякував Каріму Хану за колосальну роботу, яку здійснюють МКС і його Офіс для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів.

Як зазначається, наразі в Україні зареєстровано понад 104 000 воєнних злочинів, їхня кількість збільшується щоденно.

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