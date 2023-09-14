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Росія висилає двох американських дипломатів: запідозрила в шпигунстві

мид,рф,мзс

Росія через підозри у шпигунстві оголосила "персонами нон ґрата" й висилає з країни двох співробітників посольства США в Москві.

Про це повідомили в МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Викликаній в МЗС Росії 14 вересня голові американської дипмісії в Москві Лінн Трейсі було зроблено жорсткий демарш із врученням офіційної ноти щодо несумісності з дипломатичним статусом дій першого секретаря посольства США Джеффрі Сілліна та другого секретаря посольства Девіда Бернстайна", - йдеться в заяві.

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За даними російського міністерства закордонних справ, дипломати нібито вели незаконну діяльність, підтримуючи зв'язок з обвинуваченим у так званій конфіденційній співпраці з іноземною державою росіянином Робертом Шоновим. Він, як твердять у Москві, за гроші виконував завдання, які мали завдати шкоди нацбезпеці РФ.

Послу США заявлено, що Джеффрі Сіллін та Девід Бернстайн мають залишити територію Росії протягом 7 діб у статусі "персона нон ґрата".

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"Підкреслено також, що протиправна активність дипломатичного представництва США, включаючи втручання у внутрішні справи країни перебування, є неприпустимою і буде рішуче припинятися. Російська сторона очікує, що у Вашингтоні зроблять правильні висновки, утримавшись від конфронтаційних кроків", - повідомили в МЗС РФ.

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росія (64926) США (22512) шпигунство (984) дипломати (565)


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14.09.2023 16:36 Відповісти
Отакої... ці розвідники знайшли в пидоросії поїдло, якого в США ніколи й не буде:

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14.09.2023 16:40 Відповісти
Лохи. Нужно было высылать в формате "всех на всех"
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14.09.2023 16:43 Відповісти
мені цікаво, увесь цей так званий цивілізований світ вижене коли небуть "дипломатів" паРаші у рідні говені, чи ні? що їм ще для цього треба? які "потужні сигнали" вони чекають?
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14.09.2023 16:46 Відповісти
мария захарова - работница ширинки мида роисси ,

https://youtu.be/XKd5nE0zHK0
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14.09.2023 16:58 Відповісти
Шпигували з чого кацапня робить лікарську ковбасу.
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14.09.2023 17:25 Відповісти
Уявляю, як перший секретар посольства США Джеффрі Сіллін та другий секретар посольства Девід Бернстайн зраділи.
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14.09.2023 18:18 Відповісти
А чого не всіх ? НАТО воює в Україні. А дипломати у мАцквє. НЄпАрядок !
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14.09.2023 18:23 Відповісти
 
 