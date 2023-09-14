Росія висилає двох американських дипломатів: запідозрила в шпигунстві

Росія через підозри у шпигунстві оголосила "персонами нон ґрата" й висилає з країни двох співробітників посольства США в Москві.

Про це повідомили в МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Викликаній в МЗС Росії 14 вересня голові американської дипмісії в Москві Лінн Трейсі було зроблено жорсткий демарш із врученням офіційної ноти щодо несумісності з дипломатичним статусом дій першого секретаря посольства США Джеффрі Сілліна та другого секретаря посольства Девіда Бернстайна", - йдеться в заяві.

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За даними російського міністерства закордонних справ, дипломати нібито вели незаконну діяльність, підтримуючи зв'язок з обвинуваченим у так званій конфіденційній співпраці з іноземною державою росіянином Робертом Шоновим. Він, як твердять у Москві, за гроші виконував завдання, які мали завдати шкоди нацбезпеці РФ.

Послу США заявлено, що Джеффрі Сіллін та Девід Бернстайн мають залишити територію Росії протягом 7 діб у статусі "персона нон ґрата".

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"Підкреслено також, що протиправна активність дипломатичного представництва США, включаючи втручання у внутрішні справи країни перебування, є неприпустимою і буде рішуче припинятися. Російська сторона очікує, що у Вашингтоні зроблять правильні висновки, утримавшись від конфронтаційних кроків", - повідомили в МЗС РФ.