Ердоган офіційно призначив Більгена новим послом Туреччини в Україні

Новим Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена.

Про це йдеться в указі, опублікованому в "Офіційному віснику", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні", - йдеться в документі.

Про кандидатуру нового посла турецькі ЗМІ повідомляли у червні цього року, тепер його офіційно призначено на посаду.

Відповідно до виданого сьогодні указу також було призначено нових послів Туреччини у Польщі, Марокко, Бурунді та Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий посол Великої Британії Мартін Гарріс розпочав роботу в Україні