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Ердоган офіційно призначив Більгена новим послом Туреччини в Україні

ердоган,туреччина

Новим Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена.

Про це йдеться в указі, опублікованому в "Офіційному віснику", повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні", - йдеться в документі.

Про кандидатуру нового посла турецькі ЗМІ повідомляли у червні цього року, тепер його офіційно призначено на посаду.

Відповідно до виданого сьогодні указу також було призначено нових послів Туреччини у Польщі, Марокко, Бурунді та Росії.

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та ви скажіть,чим він дихає в сторону України..
і мавпу пожна призначити.
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14.09.2023 17:18 Відповісти
Й нехай скажуть, хто послом в роісі буде звідти, чим він дихає також в наш бік й у бік роісі )
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14.09.2023 17:25 Відповісти
Як раніше повідомляв Укрінформ, новий посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3723880-tureccina-vidpravlae-v-ukrainu-novogo-posla.html очолював генконсульства в Торонто , Нью-Йорку, був послом в Абу Дабі, пізніше був радником комітету з питань закордонних справах парламенту Туреччини. Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

Новим послом у Польщі став заступник генерального директора з багатосторонніх економічних питань Рауф Альп Денкташ, у Росії - речник Міністерства закордонних справ Танжу Більгіч.
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14.09.2023 17:27 Відповісти
 
 