Ердоган офіційно призначив Більгена новим послом Туреччини в Україні
Новим Надзвичайним та Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ердоган призначив Мустафу Левента Більгена.
Про це йдеться в указі, опублікованому в "Офіційному віснику", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мустафу Левента Більгена призначити послом в Україні", - йдеться в документі.
Про кандидатуру нового посла турецькі ЗМІ повідомляли у червні цього року, тепер його офіційно призначено на посаду.
Відповідно до виданого сьогодні указу також було призначено нових послів Туреччини у Польщі, Марокко, Бурунді та Росії.
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і мавпу пожна призначити.
Новим послом у Польщі став заступник генерального директора з багатосторонніх економічних питань Рауф Альп Денкташ, у Росії - речник Міністерства закордонних справ Танжу Більгіч.