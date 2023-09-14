Эрдоган официально назначил Бильгена новым послом Турции в Украине

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Эрдоган назначил Мустафу Левента Бильгена.

Об этом говорится в указе, опубликованном в "Официальном вестнике", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мустафу Левента Бильгена назначить послом в Украине", - говорится в документе.

О кандидатуре нового посла турецкие СМИ сообщали в июне этого года, теперь он официально назначен на должность.

В соответствии с изданным сегодня указом также были назначены новые послы Турции в Польше, Марокко, Бурунди и России.

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