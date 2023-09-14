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Эрдоган официально назначил Бильгена новым послом Турции в Украине

ердоган,туреччина

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Эрдоган назначил Мустафу Левента Бильгена.

Об этом говорится в указе, опубликованном в "Официальном вестнике", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мустафу Левента Бильгена назначить послом в Украине", - говорится в документе.

О кандидатуре нового посла турецкие СМИ сообщали в июне этого года, теперь он официально назначен на должность.

В соответствии с изданным сегодня указом также были назначены новые послы Турции в Польше, Марокко, Бурунди и России.

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Автор: 

посол (1793) Турция (3371)


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та ви скажіть,чим він дихає в сторону України..
і мавпу пожна призначити.
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14.09.2023 17:18 Ответить
Й нехай скажуть, хто послом в роісі буде звідти, чим він дихає також в наш бік й у бік роісі )
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14.09.2023 17:25 Ответить
Як раніше повідомляв Укрінформ, новий посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3723880-tureccina-vidpravlae-v-ukrainu-novogo-posla.html очолював генконсульства в Торонто , Нью-Йорку, був послом в Абу Дабі, пізніше був радником комітету з питань закордонних справах парламенту Туреччини. Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

Новим послом у Польщі став заступник генерального директора з багатосторонніх економічних питань Рауф Альп Денкташ, у Росії - речник Міністерства закордонних справ Танжу Більгіч.
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14.09.2023 17:27 Ответить
 
 