Эрдоган официально назначил Бильгена новым послом Турции в Украине
Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Эрдоган назначил Мустафу Левента Бильгена.
Об этом говорится в указе, опубликованном в "Официальном вестнике", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мустафу Левента Бильгена назначить послом в Украине", - говорится в документе.
О кандидатуре нового посла турецкие СМИ сообщали в июне этого года, теперь он официально назначен на должность.
В соответствии с изданным сегодня указом также были назначены новые послы Турции в Польше, Марокко, Бурунди и России.
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і мавпу пожна призначити.
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