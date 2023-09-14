США запровадили санкції проти російських підприємств та банків

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи як з Росії, так і з інших країн.

Про це йдеться у заяві мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Під санкції потрапили:

"Автоваз";

"Москвич";

"Трансмашхолдинг";

"Росавтодор";

НВО "Сатурн";

"Сінко-Банк";

"Російська мідна компанія";

"Об'єднана металургійна компанія";

"Соллерс".

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.

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