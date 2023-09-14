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Новини Санкції проти Росії
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США запровадили санкції проти російських підприємств та банків

санкції

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи як з Росії, так і з інших країн.

Про це йдеться у заяві мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Під санкції потрапили:

  • "Автоваз";
  • "Москвич";
  • "Трансмашхолдинг";
  • "Росавтодор";
  • НВО "Сатурн";
  • "Сінко-Банк";
  • "Російська мідна компанія";
  • "Об'єднана металургійна компанія";
  • "Соллерс".

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.

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нє...ну Москвіч це вже суттєво
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14.09.2023 17:39 Відповісти
красави
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14.09.2023 17:46 Відповісти
Дуже добре !
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14.09.2023 18:17 Відповісти
 
 