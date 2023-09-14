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США запровадили санкції проти російських підприємств та банків
Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи як з Росії, так і з інших країн.
Про це йдеться у заяві мінфіну США, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.
Під санкції потрапили:
- "Автоваз";
- "Москвич";
- "Трансмашхолдинг";
- "Росавтодор";
- НВО "Сатурн";
- "Сінко-Банк";
- "Російська мідна компанія";
- "Об'єднана металургійна компанія";
- "Соллерс".
Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.
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MrStepanovM
показати весь коментар14.09.2023 17:39 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Спивак #550878
показати весь коментар14.09.2023 17:46 Відповісти Мені подобається 2
Alex K #531926
показати весь коментар14.09.2023 18:17 Відповісти Мені подобається 1
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