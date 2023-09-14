Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою до кінця 2025 року

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Угода дозволяє двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Попередня Угода про лібералізацію вантажних перевезень з Молдовою була підписана у серпні 2022 року. Вона передбачала продовження "транспортного безвізу" за згодою сторін.

Також Україна окремо веде переговори з Молдовою щодо верифікації всіх автобусних маршрутів між двома країнами та спрощення процедури їх відкриття перевізниками.

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Наприкінці серпня Україна погодила "транспортний безвіз" з Норвегією. Йдеться про можливість перевозити вантажі без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище.

Між Європейським Союзом та Україною діє угода про лібералізацію автомобільних перевезень, яка передбачає виконання двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів. Це дає можливість виконувати бездозвільні перевезення до 27 країн ЄС.

Але фактично "транспортний безвіз" діє з 35 країнами Європи.