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Новини
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Вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко Тарасов утік з колонії

тарасов,микола

Микола Тарасов, який у 2019 році намагався зґвалтувати та вбив 11-річну Дарину Лук’яненко на Одещині, втік з колонії на Херсонщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Першим про ймовірну втечу повідомив колишній речник очільника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

"Відсотків 30 ув’язнених, які втекли, піймали, хтось повернувся сам, здався. Стосовно тих, хто був засуджений за особливо тяжкі злочини, є різна інформація. Є дані, що їх перевели на територію окупованого Криму або у РФ. Або в’язні, які залишились без охорони, втекли, скориставшись ситуацією", - каже він.

Слухайте: Озброєні зеки-окупанти втекли з позиції в районі Урожайного-Старомлинівки: "Есть разрешение по ним работать", - "Давайте тоже съ#бемся, пацаны". АУДIО

Втечу Тарасова підтвердили в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань.

"Відповідно до наявної інформації, станом на 11.05.2022 засуджений Микола Тарасов відбував покарання в державній установі "Дар’ївська виправна колонія (№ 10). Дана установа розташована на території територіальної громади, яка перебувала у тимчасовій окупації відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією" (зі змінами). Подальша деокупація територій Херсонської області призвела до відновлення контролю над діяльністю вищезазначеної установи. Однак, після відступу окупаційних військ російської федерації було виявлено відсутність в установі засуджених та осіб, узятих під варту, в тому числі їх облікових документів", - розповіли в Департаменті.

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Адміністрація колонії заявила в Нацполіцію про втечу в’язнів.

"Станом на 14.09.2023 в Управлінні забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту відсутня інформація про теперішнє місце перебування засудженого Миколи Тарасова, в тому числі відсутня жодна офіційна інформація щодо переведення його до іншої установи виконання покарань", - додали в Департаменті.

Голова села Іванівка на Одещині, в якому Тарасов мешкав до затримання, Віктор Лобач каже, що в рідне село той не повернувся.

"Про ситуацію з втечею я чув від адвоката, який захищав родину Лук’яненків. Є дані, що Тарасов втік, коли територію окупували росіяни. Скоріш за все, він втік до Криму і кудись далі. Ми думаємо, що йому немає сенсу перебувати на території України", - розповів він журналістам.

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Нагадаємо, 19 червня 2019 року поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області. Цього ж дня суд відправив підозрюваного в СІЗО без можливості внесення застави.

Автор: 

діти (5044) колонія (253) втеча (220) вбивство (3080)


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Топ коментарі
+21
бубочка,арахамія,дєрьмак,верещучка та багато інших зелених гнид!
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14.09.2023 20:22
+17
а хто здав в окупацію цю тюрму, в якій сидів цей маньяк?
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14.09.2023 20:15
+12
Цілком можливо, що він став пригожинським чвкашником й сдох десь під Бахмутом. Навіть у рашці він без доків далеко не заїде. Та й нафіг їм таке гівно, адже там свого непотребу вистачає.
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14.09.2023 20:00
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Вбивця!!!
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14.09.2023 19:56 Відповісти
********!!!
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14.09.2023 20:29 Відповісти
така дівчинка, чиясь доня вбита
а воно залишалося живим
тай може живе.((
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14.09.2023 21:43 Відповісти
Вбився 11-річної Дарини Лук'яненко

Коректори та й звичайна грамотність сьогодні - це теж підозріла совецька спадщина?
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14.09.2023 19:58 Відповісти
Ностальгагор за російською окупацією...совецький чєловек...
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14.09.2023 20:07 Відповісти
совецька спадщина - це совкові люди, які привели фашизоїдів в Україну, і вбили 500 таких Даринок.
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14.09.2023 22:22 Відповісти
Цілком можливо, що він став пригожинським чвкашником й сдох десь під Бахмутом. Навіть у рашці він без доків далеко не заїде. Та й нафіг їм таке гівно, адже там свого непотребу вистачає.
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14.09.2023 20:00 Відповісти
цей варіант найбільш вірогідний, здох десь в кущах за обіцяні фублі та амністію.
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14.09.2023 20:08 Відповісти
Мечтал стать вагнеровцем, но не успел !
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14.09.2023 20:00 Відповісти
не долго будет бегать , дебил , и вряд ли уже будет живым.
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14.09.2023 20:05 Відповісти
нагадаю незабаром буде річниця визволення дарївки, а наші органи досі не знають де зеки
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14.09.2023 20:06 Відповісти
Убивцям не місце на Землі, вони так особисто вирішили, коли УБИВАЛИ свої жертви!!
За свої рішення та дії, треба і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ кримінальну нести особисто!!
Як і президентам з Члєнам адміністрації за його призначенням!
Закони ЄДИНІ, для усих громадян України!!
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14.09.2023 20:06 Відповісти
Здох як собака в Бахмуте....Або ше десь.......Форумчани а ви також не можете коментувати там де Зеленський з громадянами в чорних капелюхах ...ше один там на сопилке дует??
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14.09.2023 20:09 Відповісти
а хто здав в окупацію цю тюрму, в якій сидів цей маньяк?
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14.09.2023 20:15 Відповісти
бубочка,арахамія,дєрьмак,верещучка та багато інших зелених гнид!
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14.09.2023 20:22 Відповісти
А хто задав в окупацію установи в донецькій та Луганськійобласті в 14 році ?
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14.09.2023 23:02 Відповісти
надіюсь вбивці тарасову, в період з 19 по 22 рік, "колєги" гарно роз,яснили його місце в суспільстві, особливо зеків... може він під нарами й досі переховується й перебуває...
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14.09.2023 20:19 Відповісти
Його "колєги" - це в основному такі ж гандони, як він, якого хера ви з них лицарів ліпите?
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14.09.2023 20:33 Відповісти
іронію й сарказм вас не навчили розуміти?
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14.09.2023 20:38 Відповісти
Рашка вивезла більше 2500 тисяч в'язнів із цих колоній до себе та в Крим. Якщо термін його не закінчився, ймовірність, що він там сидить висока. Можливо завербували і на війну через їх міноборони.
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14.09.2023 20:37 Відповісти
попридержи коней, не газуй так... 2, 5 лімони в,язнів ніколи не було в цілій Україні за весь період незалежності.
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14.09.2023 20:40 Відповісти
2500 тисяч - це два мільйони п'ятсот тисяч.

Така кількість ув'язнених була хіба що в ГУЛАГу.
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14.09.2023 20:46 Відповісти
а в цій новині теж два мільйони п'ятсот тисяч обстежили?

мені здається суть зрозуміла, без всяких передьоргувань

https://suspilne.media/566979-bezkostovno-obstezili-ponad-2500-tisaci-ludej-gromadami-kirovogradsini-izdit-mobilna-brigada-likariv/
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14.09.2023 21:42 Відповісти
А як фізично відбувалась передача українських в'язнів коли кацапи раптово захопили території? Хто охороняв тюрми коли навкруги точилися бої, чи охорона кинула замкнених злочинців та відступила разом з нашими військами? Чи відкрили камери та розбіглися вже всі разом?
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14.09.2023 20:40 Відповісти
Серед вертухаїв зрадників виявилося десь відсотків 80 ( з Дар"ївки і Нікольского всіх цих мразот потім кацапи на лівий берег вивозили..З сім"ями і барахлом награбованим.).... Це в тих колоніях які кацапи захопили...В тих що не захопили..процент трохи нижчий...
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14.09.2023 21:26 Відповісти
Треба розрізняти дві речі: факт й припущення. Факт - вбивця втік, й припущення (яке на користь вбивці) що він, мовляв, помер. Безкарність вбивці та недолугість карних органів, навіть деяка невпевненість в цієї ситуації дратує. Якесь селянство та габон!
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14.09.2023 20:51 Відповісти
Та ціла орда таких тарасових зараз топче українську землю
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14.09.2023 21:13 Відповісти
Чи сдобрює...
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14.09.2023 21:28 Відповісти
 
 