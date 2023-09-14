Вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко Тарасов утік з колонії

Микола Тарасов, який у 2019 році намагався зґвалтувати та вбив 11-річну Дарину Лук’яненко на Одещині, втік з колонії на Херсонщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Першим про ймовірну втечу повідомив колишній речник очільника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

"Відсотків 30 ув’язнених, які втекли, піймали, хтось повернувся сам, здався. Стосовно тих, хто був засуджений за особливо тяжкі злочини, є різна інформація. Є дані, що їх перевели на територію окупованого Криму або у РФ. Або в’язні, які залишились без охорони, втекли, скориставшись ситуацією", - каже він.

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Втечу Тарасова підтвердили в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань.

"Відповідно до наявної інформації, станом на 11.05.2022 засуджений Микола Тарасов відбував покарання в державній установі "Дар’ївська виправна колонія (№ 10). Дана установа розташована на території територіальної громади, яка перебувала у тимчасовій окупації відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309 "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією" (зі змінами). Подальша деокупація територій Херсонської області призвела до відновлення контролю над діяльністю вищезазначеної установи. Однак, після відступу окупаційних військ російської федерації було виявлено відсутність в установі засуджених та осіб, узятих під варту, в тому числі їх облікових документів", - розповіли в Департаменті.

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Адміністрація колонії заявила в Нацполіцію про втечу в’язнів.

"Станом на 14.09.2023 в Управлінні забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту відсутня інформація про теперішнє місце перебування засудженого Миколи Тарасова, в тому числі відсутня жодна офіційна інформація щодо переведення його до іншої установи виконання покарань", - додали в Департаменті.

Голова села Іванівка на Одещині, в якому Тарасов мешкав до затримання, Віктор Лобач каже, що в рідне село той не повернувся.

"Про ситуацію з втечею я чув від адвоката, який захищав родину Лук’яненків. Є дані, що Тарасов втік, коли територію окупували росіяни. Скоріш за все, він втік до Криму і кудись далі. Ми думаємо, що йому немає сенсу перебувати на території України", - розповів він журналістам.

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Нагадаємо, 19 червня 2019 року поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області. Цього ж дня суд відправив підозрюваного в СІЗО без можливості внесення застави.