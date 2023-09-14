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Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко Тарасов сбежал из колонии

тарасов,микола

Николай Тарасов, который в 2019 году пытался изнасиловать и убил 11-летнюю Дарью Лукьяненко в Одесской области, сбежал из колонии на Херсонщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Первым о вероятном побеге сообщил бывший спикер главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"Процентов 30 сбежавших заключенных поймали, кто-то вернулся сам, сдался. Относительно тех, кто был осужден за особо тяжкие преступления, есть разная информация. Есть данные, что они переведены на территорию оккупированного Крыма или в РФ. Или же заключенные, оставшиеся без охраны, скрылись, воспользовавшись ситуацией", — рассказал он.

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Бегство Тарасова подтвердили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний.

"Согласно имеющейся информации, по состоянию на 11.05.2022 осужденный Николай Тарасов отбывал наказание в государственном учреждении "Дарьевская исправительная колония (№ 10). Данное учреждение расположено на территории громады, которая находилась во временной оккупации в соответствии с приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309 "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией" (с изменениями). Однако, после отступления оккупационных войск Российской Федерации было выявлено отсутствие в учреждении осужденных и лиц, взятых под стражу, в том числе их учетных документов", - рассказали в Департаменте.

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Администрация колонии заявила в Нацполицию о бегстве заключенных.

"По состоянию на 14.09.2023 в Управлении обеспечения деятельности в южном регионе Департамента отсутствует информация о нынешнем месте нахождения осужденного Николая Тарасова, в том числе отсутствует какая-либо официальная информация о переводе его в другое учреждение исполнения наказаний", - добавили в Департаменте.

Председатель села Ивановка на Одесщине, где Тарасов жил до задержания, Виктор Лобач говорит, что в родную деревню тот не вернулся.

"О ситуации с бегством я слышал от адвоката, который защищал семью Лукьяненко. Есть данные, что Тарасов скрылся, когда территорию оккупировали россияне. Скорее всего, он сбежал в Крым и куда-то дальше. Мы думаем, что ему нет смысла находиться на территории Украины", - рассказал он журналистам.

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Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области. В этот же день суд направил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.

Автор: 

дети (6472) колония (419) побег (379) убийство (6476)


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Топ комментарии
+21
бубочка,арахамія,дєрьмак,верещучка та багато інших зелених гнид!
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14.09.2023 20:22
+17
а хто здав в окупацію цю тюрму, в якій сидів цей маньяк?
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14.09.2023 20:15
+12
Цілком можливо, що він став пригожинським чвкашником й сдох десь під Бахмутом. Навіть у рашці він без доків далеко не заїде. Та й нафіг їм таке гівно, адже там свого непотребу вистачає.
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14.09.2023 20:00
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Правила форума Совет форумчан
Вбивця!!!
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14.09.2023 19:56 Ответить
********!!!
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14.09.2023 20:29 Ответить
така дівчинка, чиясь доня вбита
а воно залишалося живим
тай може живе.((
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14.09.2023 21:43 Ответить
Вбився 11-річної Дарини Лук'яненко

Коректори та й звичайна грамотність сьогодні - це теж підозріла совецька спадщина?
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14.09.2023 19:58 Ответить
Ностальгагор за російською окупацією...совецький чєловек...
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14.09.2023 20:07 Ответить
совецька спадщина - це совкові люди, які привели фашизоїдів в Україну, і вбили 500 таких Даринок.
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14.09.2023 22:22 Ответить
Цілком можливо, що він став пригожинським чвкашником й сдох десь під Бахмутом. Навіть у рашці він без доків далеко не заїде. Та й нафіг їм таке гівно, адже там свого непотребу вистачає.
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14.09.2023 20:00 Ответить
цей варіант найбільш вірогідний, здох десь в кущах за обіцяні фублі та амністію.
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14.09.2023 20:08 Ответить
Мечтал стать вагнеровцем, но не успел !
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14.09.2023 20:00 Ответить
не долго будет бегать , дебил , и вряд ли уже будет живым.
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14.09.2023 20:05 Ответить
нагадаю незабаром буде річниця визволення дарївки, а наші органи досі не знають де зеки
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14.09.2023 20:06 Ответить
Убивцям не місце на Землі, вони так особисто вирішили, коли УБИВАЛИ свої жертви!!
За свої рішення та дії, треба і ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ кримінальну нести особисто!!
Як і президентам з Члєнам адміністрації за його призначенням!
Закони ЄДИНІ, для усих громадян України!!
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14.09.2023 20:06 Ответить
Здох як собака в Бахмуте....Або ше десь.......Форумчани а ви також не можете коментувати там де Зеленський з громадянами в чорних капелюхах ...ше один там на сопилке дует??
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14.09.2023 20:09 Ответить
а хто здав в окупацію цю тюрму, в якій сидів цей маньяк?
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14.09.2023 20:15 Ответить
бубочка,арахамія,дєрьмак,верещучка та багато інших зелених гнид!
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14.09.2023 20:22 Ответить
А хто задав в окупацію установи в донецькій та Луганськійобласті в 14 році ?
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14.09.2023 23:02 Ответить
надіюсь вбивці тарасову, в період з 19 по 22 рік, "колєги" гарно роз,яснили його місце в суспільстві, особливо зеків... може він під нарами й досі переховується й перебуває...
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14.09.2023 20:19 Ответить
Його "колєги" - це в основному такі ж гандони, як він, якого хера ви з них лицарів ліпите?
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14.09.2023 20:33 Ответить
іронію й сарказм вас не навчили розуміти?
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14.09.2023 20:38 Ответить
Рашка вивезла більше 2500 тисяч в'язнів із цих колоній до себе та в Крим. Якщо термін його не закінчився, ймовірність, що він там сидить висока. Можливо завербували і на війну через їх міноборони.
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14.09.2023 20:37 Ответить
попридержи коней, не газуй так... 2, 5 лімони в,язнів ніколи не було в цілій Україні за весь період незалежності.
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14.09.2023 20:40 Ответить
2500 тисяч - це два мільйони п'ятсот тисяч.

Така кількість ув'язнених була хіба що в ГУЛАГу.
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14.09.2023 20:46 Ответить
а в цій новині теж два мільйони п'ятсот тисяч обстежили?

мені здається суть зрозуміла, без всяких передьоргувань

https://suspilne.media/566979-bezkostovno-obstezili-ponad-2500-tisaci-ludej-gromadami-kirovogradsini-izdit-mobilna-brigada-likariv/
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14.09.2023 21:42 Ответить
А як фізично відбувалась передача українських в'язнів коли кацапи раптово захопили території? Хто охороняв тюрми коли навкруги точилися бої, чи охорона кинула замкнених злочинців та відступила разом з нашими військами? Чи відкрили камери та розбіглися вже всі разом?
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14.09.2023 20:40 Ответить
Серед вертухаїв зрадників виявилося десь відсотків 80 ( з Дар"ївки і Нікольского всіх цих мразот потім кацапи на лівий берег вивозили..З сім"ями і барахлом награбованим.).... Це в тих колоніях які кацапи захопили...В тих що не захопили..процент трохи нижчий...
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14.09.2023 21:26 Ответить
Треба розрізняти дві речі: факт й припущення. Факт - вбивця втік, й припущення (яке на користь вбивці) що він, мовляв, помер. Безкарність вбивці та недолугість карних органів, навіть деяка невпевненість в цієї ситуації дратує. Якесь селянство та габон!
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14.09.2023 20:51 Ответить
Та ціла орда таких тарасових зараз топче українську землю
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14.09.2023 21:13 Ответить
Чи сдобрює...
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14.09.2023 21:28 Ответить
 
 