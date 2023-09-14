Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко Тарасов сбежал из колонии

Николай Тарасов, который в 2019 году пытался изнасиловать и убил 11-летнюю Дарью Лукьяненко в Одесской области, сбежал из колонии на Херсонщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Первым о вероятном побеге сообщил бывший спикер главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"Процентов 30 сбежавших заключенных поймали, кто-то вернулся сам, сдался. Относительно тех, кто был осужден за особо тяжкие преступления, есть разная информация. Есть данные, что они переведены на территорию оккупированного Крыма или в РФ. Или же заключенные, оставшиеся без охраны, скрылись, воспользовавшись ситуацией", — рассказал он.

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Бегство Тарасова подтвердили в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний.

"Согласно имеющейся информации, по состоянию на 11.05.2022 осужденный Николай Тарасов отбывал наказание в государственном учреждении "Дарьевская исправительная колония (№ 10). Данное учреждение расположено на территории громады, которая находилась во временной оккупации в соответствии с приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309 "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией" (с изменениями). Однако, после отступления оккупационных войск Российской Федерации было выявлено отсутствие в учреждении осужденных и лиц, взятых под стражу, в том числе их учетных документов", - рассказали в Департаменте.

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Администрация колонии заявила в Нацполицию о бегстве заключенных.

"По состоянию на 14.09.2023 в Управлении обеспечения деятельности в южном регионе Департамента отсутствует информация о нынешнем месте нахождения осужденного Николая Тарасова, в том числе отсутствует какая-либо официальная информация о переводе его в другое учреждение исполнения наказаний", - добавили в Департаменте.

Председатель села Ивановка на Одесщине, где Тарасов жил до задержания, Виктор Лобач говорит, что в родную деревню тот не вернулся.

"О ситуации с бегством я слышал от адвоката, который защищал семью Лукьяненко. Есть данные, что Тарасов скрылся, когда территорию оккупировали россияне. Скорее всего, он сбежал в Крым и куда-то дальше. Мы думаем, что ему нет смысла находиться на территории Украины", - рассказал он журналистам.

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Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области. В этот же день суд направил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.