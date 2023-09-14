ЦВК вирішило тестово перевірити систему Державного реєстру виборців

Центральна виборча комісія тестово перевірить систему Державного реєстру виборців.

Про це йдеться на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Функціонування АІКС Реєстру припинили 24 лютого 2022 року на час дії воєнного стану для захисту цілісності бази даних тощо.

Водночас через нові загрози Комісія заявила, що приділяє увагу питанню кіберзахисту та технологічній модернізації.

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"Тож у Комісії була проведена оптимізація інформаційно-комунікаційної інфраструктури, зокрема й щодо АІКС ДРВ, стосовно інфраструктури, доступу, віртуалізації і систем резервного копіювання, а також кіберзахисту. Це дало змогу сформувати єдиний центр відповідальності за підтримку функціонування та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури та реалізувати цілісний системний підхід до забезпечення кібербезпеки ЦВК, а також забезпечити захист від кіберзагроз навмисного або випадкового характеру і контроль за доступом, внесенням змін до інформаційних систем, зокрема АІКС Реєстру", - пояснили у Центрвиборчкомі.

"Відтак Комісія під час сьогоднішнього засідання ухвалила рішення ввести АІКС ДРВ у тестову експлуатацію. Експлуатація має технологічний характер та не передбачає будь-якої обробки персональних даних виборців", - наголосили у ЦВК.