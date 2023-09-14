ЦВК вирішило тестово перевірити систему Державного реєстру виборців
Центральна виборча комісія тестово перевірить систему Державного реєстру виборців.
Про це йдеться на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.
Функціонування АІКС Реєстру припинили 24 лютого 2022 року на час дії воєнного стану для захисту цілісності бази даних тощо.
Водночас через нові загрози Комісія заявила, що приділяє увагу питанню кіберзахисту та технологічній модернізації.
"Тож у Комісії була проведена оптимізація інформаційно-комунікаційної інфраструктури, зокрема й щодо АІКС ДРВ, стосовно інфраструктури, доступу, віртуалізації і систем резервного копіювання, а також кіберзахисту. Це дало змогу сформувати єдиний центр відповідальності за підтримку функціонування та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури та реалізувати цілісний системний підхід до забезпечення кібербезпеки ЦВК, а також забезпечити захист від кіберзагроз навмисного або випадкового характеру і контроль за доступом, внесенням змін до інформаційних систем, зокрема АІКС Реєстру", - пояснили у Центрвиборчкомі.
"Відтак Комісія під час сьогоднішнього засідання ухвалила рішення ввести АІКС ДРВ у тестову експлуатацію. Експлуатація має технологічний характер та не передбачає будь-якої обробки персональних даних виборців", - наголосили у ЦВК.
Будь ласка, зачекайте...
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після цифри 78% у зелених так підгорає, що аж смердить...
тому й почалися "тєлодвіженія"
арахамія,ще якісь *******, тіпа питання не коректні були, чи не такі які б хотіли в ОП.
дали звіздюлей центру опитування, і вони почали оправдовуватися, тепер рухи в цвк.
бо, *****, на кону до 700 ярдів зелених, бакінських рублів
і не завтра а на майбутні 5-10 років
як думаєш????
з 700ярдів, скільки можна скомуниздити???
я думаю по чесному, без великих втрат 70 ярдів
а з апетитпм ЗЕКОМАНДИ, всі 300 млрд баксів
то є за що паритись????
Наприклад, є "постанова КМУ 709", яка відв'язала питання автоматичного подовження надання допомог внутрішньо переміщени особам мінсоцем від дати закінчення воєнного стану.
Є інші аналогічні "дзвіночки". Вони там потроху відв'язують різні речі від факту встановлення воєнного стану. Таким чином - аби "не зачепити широкі верстви населення" припиненням виплат чи ще якимось чином. Відповідно -в якийсь момент просто не вийде указу *********** про подовження воєнного стану. При цьому - фронт довжиною 700+ км буде продовжувати "горіти"...
навіщо їх 5 років утримувати
Эта ваша заливная рыбы
И это отрихтовали?
Президенту Украины Ющенко В.А.
Генеральному прокурору
Служба безопасности Украины
Центральная избирательная комиссия
Прокурору Луганской области
Прокурору г. Луганска
Прокурору г. Перевальска
Прокурору г. Красный Луч
Лидеру Блока Ю.Тимошенко
Тимошенко Ю.В.
Представительство партии «Батьківщина" в Луганской области
________________________________________
Алчевское отделение комитета национального спасения
Бойко Ивана Мефодьевича
Скорлупиной Натальи Викторовны
94206, г. Алчевск, Луганской области,
а/я 206025
г. Алчевск, Луганской обл., ул. Ленина 43-70
94214 г. Алчевск, Луганской, ул. Ленина 87- 52
http://ua2424.com/strasb/ua2424/spiski.html от 24.01.2005 г. (http://ua2424.com/strasb/ua2424/spiski.html 3403 )
З А Я В Л Е Н И Е
о возбуждении уголовного дела по факту подлога списков избирателей
В целях подготовки к выборам в парламент 2006года, не допущения подлога избирательных документов и необходимости тщательного редактирования списков избирателей в будущем, считаем необходимым сообщить о фактах совершения уголовно- наказуемых деяний должностными лицами государственных органов, занимавшихся подготовкой списков избирателей на первом туре выборов Президента Украины 31.10.04г. Следствием незаконных действий явилась фальсификация итогов выборов первого и второго туров в Президенты Украины 2004года
Мы считаем, что изложенные в заявлении факты подлога избирательных списков были на всех 225 избирательных округах Украины, что требует серьезной проверки со стороны Генеральной прокуратуры и наказания виновных.
26 декабря 2004 года состоялось переголосование второго тура выборов Президента Украины. При проверке избирательного документа - списков избирателей избирательного округа (ИО) №108 (г. Красный луч, Перевальский район, количество избирателей - https://vchaspik.ua/stati/luganskaya-oblast/74037granicy-izbiratelnyh-okrugov-v-luganskoy-oblasti 161 450 ) и округа №110 (количество избирателей -https://vchaspik.ua/stati/luganskaya-oblast/74037granicy-izbiratelnyh-okrugov-v-luganskoy-oblasti 177 508 ) были обнаружены признаки преступления, предусмотренного частью 2 и 3 статьи 158 УК «Не правомерное использование избирательных бюллетеней, подлог избирательных документов или не правильный подсчет голосов…».
При составлении списков избирателей было включено значительное количество - порядка 5-10% «двойников», «тройников». Из них - лица с абсолютно одинаковыми данными (ФИО, год рождения, домашний адрес), но размещенными под разными порядковыми номерами. Так в списках по округу №109 г. Красный Луч Борышева Елена Александровна (№ п/п 131-136 Приложения №1) упоминается 6 раз, а Бойко Татьяна Васильевна (№ п/п 246-255 Приложения №1) была включена 10 раз. Данные нарушения были обнаружены при проверке списков избирателей для голосования 26.12.04г. при помощи компьютерной программы.
Согласно статье 3 ЗУ «Об особенностях применения ЗУ «О выборах Президента Украины» при повторном голосовании 26.12.04г.»: «Территориальная избирательная комиссия не позднее как за 6 дней до дня повторного голосования обеспечивает изготовление двух образцов списков избирателей … на основании списка избирателей, который использовался во время голосования 31.10.04г. с учетом уточнений, внесенных в него в порядке, установленном ЗУ «О выборах Президента».
Список избирателей во время голосования 31.10.04г. составлялся на основании ЗУ «О выборах Президента Украины»:
статьи 31: «1. Для подготовки и проведения голосования исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских, районных в городах… составляют общий список избирателей, которые постоянно проживают на территории соответствующего села, поселка, района в городе, с использованием ведомостей, которые имеют органы МВД, Минюста, ГНА о месте постоянного проживания граждан…3. Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке»;
статьи 32: «1. Органы, определенные в ч.3. ст.31 Закона…. передают списки избирателей соответствующим территориальным избирательным комиссиям за подписью сельского, поселкового, городского головы…. Данные лица обеспечивают своевременное предоставление списков избирателей территориальным избирательным комиссиям и их достоверность..»
Таким образом, внесение в избирательный документ заведомо не верных данных, т.е. подлог избирательного документа - списков избирателей - было допущено при первичном составлении списков должностными лицами исполнительной власти. Предполагаем, что такие нарушения, позволявшие не законно увеличить количество проголосовавших избирателей, были на других округах, т.е. имели массовый характер. Данные можно получить, проверив списки избирателей.
Статьей 158 УК Украины предусмотрено: «2. Подлог, т.е. …внесение в избирательный документ заведомо ложных сведений или какая-либо другая подделка, а равно использование заведомо поддельного избирательного документа - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные членом избирательной комиссия или другим должностным лицом, а равно заведомо неправильный подсчет голосов или заведомо не правильное объявление результатов выборов - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет».
Объектом преступления являются избирательные права граждан Украины, организация и порядок проведения выборов.
Предметом преступления являются избирательные документы. В соответствии с законодательством о выборах избирательными документами признаются избирательные бюллетени, списки избирателей, решения избирательных комиссий, протоколы заседаний избирательных комиссий. Объективная сторона данного преступления выражается в совершении одного из действий - подлоге избирательного документа. Подлог избирательных документов выражается в частности во внесении в избирательный документ заведомо ложных сведений или любая его подделка.
К данному заявлению нами прилагается список некоторых из вышеуказанных 5 тысяч двойников, выявленных с помощью специально разработанной программы (приложения №1 и №2). Но, это только один вид из способов фальсификации списков, выявленных нами. При проведении данной проверки необходимо досконально проверить списки избирателей, которые были представлены 31.10.04г., 26.12.04, так как кроме 100% совпадений как указано выше, в списках существуют и такие как;
n изменение одной буквы в отчестве либо изменение отчества, но одинаковый адрес;
n одинаковые ФИО, но фиктивный адрес;
n одинаковые ФИО, но вставлены в промежутках кавычки и апострофы, обыграно сочетание «ьо»;
n одинаковые ФИО, адрес, но другой год рождения.
Считаем, что за каждым из таких случаев стоит преступление, которые прошло безнаказанно и будет в дальнейшем использоваться на выборах 2006 года.
В частности были выявлены факты выдачи приглашений на одно и тоже лицо, под разными номерами. Например, к данному заявлению приложены два приглашения на 26.12.04г. на избирательный участок №84 (ДЮЦ ул. Ленина 17), выписанные на Катрецьку О.Ю., проживающую в г. Перевальск ул. Ленина, 52-53 порядковые номера №589 и 1016 соответственно. В списке избирателей под №1016 Катрецкая О.Ю. отсутствует. Для какой схемы подлога использовался такой прием также необходимо выяснить у тех, кто оформлял приглашения.
Во втором туре 21.11.04г. был также зафиксирован подлог списков избирателей, который обеспечивал возможность фальсификации выборов - голосования одного лица на нескольких участках. В день голосования 21.11.04г. члены ТИК ИО №109 под руководством Григорова В.П., принимали противозаконные решения о включении в списки избирателей граждан, не имеющих открепительных удостоверений и постоянной прописки на ИО №109 - Левиной Любовь Георгиевны (п/№83 Постановления), Чалого Олега Андреевича (№215), Гвоздокова Сергея Семеновича (№89). Статьей 34 ЗУ «О выборах Президента» предусмотрено, что гражданин может обжаловать допущенные при составлении списков неправильности - не включение, не правильное включение или исключение из списков. Данные граждане не могли быть включены в список избирателей, так как не имели постоянной прописки. Доверенным лицом кандидата Ющенко В.А. Козыревым Н.К. были сделаны замечания председателю комиссии Григорову В.П., но он не отреагировал на замечания, указанных