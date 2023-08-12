Член ЦВК Буглак, який перебуває у США, подав заяву про відставку
Нардепи Артур Герасимов та Ірина Геращенко зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Юрія Буглака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком.
Фракція "Європейська Солідарність" сьогодні зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК. Авторами постанови стали нардепи Артур Герасимов та Ірина Геращенко.
"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.
Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями.
Так само і силові органи – зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі", – зазначають автори постанови.
Як стало відомо "Главкому", відразу після того, як "Європейська Солідарність" ініціювала відставку члена ЦВК, з’явилася і заява від самого Буглака. Тепер нардепи мають проголосувати за відповідне рішення.
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі, куди виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Відтоді чиновник не повертався, хоча і зберігає свою посаду, отримує зарплату та інші виплати.
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Адже 100% цього кадра просував якийсь впливовий депутат чи партфункціонер, який наразі лишається в тіні.
Без засудження цих цинічних й аморальних лобістів ні про яке очищення влади від випадкових осіб, що заполонили владний олімп і яким начхати на долю України, не може бути й мови.
- координація питань щодо забезпечення гарантій діяльності офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого та референдумного процесів...;
- координація питань щодо правового захисту і реалізації виборчих прав та права на участь у референдумах внутрішньо переміщених осіб...;
- координація питань щодо реалізації антикорупційного законодавства та взаємодії ЦВК з НАЗК стосовно подання декларацій суб'єктами виборчого процесу;
- забезпечення здійснення повноважень ЦВК в регіонах України, визначених рішенням Комісії;
- у разі відсутності члена ЦВК Євстігнєєва А.С. здійснює його повноваження (контроль за використанням коштів виборчих фондів, узагальнення судової практики).
А ось положення частини 2 статті 20-1 Регламенту ЦВК (редакція до 01.07.2023), де йдеться про можливість участі в засіданні ЦВК з допомогою технічних засобів:
"2. За погодженням із Головою Комісії та за наявності технічної можливості член Комісії може брати участь у засіданнях Комісії за допомогою технічних засобів у разі неможливості фізичної присутності на засіданні з об'єктивних причин."
Виникають два питання:
1) яким чином Буглак міг виконувати свої обов'язки, фізично перебуваючи у США;
2) чи вважав голова ЦВК Діденко об'єктивною причиною відсутності Буглака на засіданнях ЦВК (а їх було офлайн лише в 2022 році - 13) його перебування у США.
А ось після , стало "приводом для відповідного кадрового рішення".
за що п!дару заплатили з карманів платників податків??
краще б заплатили зсу
Я **** з паскудної влади. Мерзотники!!!
Примітка: згідно розділу 6, арк.2 Звіту ЦВК за 2022 рік (офіційний сайт ЦВК) за звітний період відбулось 5 закордонних відряджень керівництва Комісії та співробітників її Секретаріату, зокрема, до Сполучених Штатів Америки з метою проведення низки зустрічей з іноземними партнерами стосовно розширення підтримки України в сфері демократії та сприяння ЦВК у виборчих питаннях через здійснення відповідних проєктів міжнародної технічної допомоги.
но справедливо
твои хатинки..........
А також тільки дебілам треба пояснювати, що саме завдяки їх вибору ***** наважився на повномасштабне вторгнення з усіма жахливими наслідками.
При Пороху країна розвивалася та укріплювала обороноздатність, хай не так швидко як всім хотілося але рух був у правильному напрямку.
А головне про все те, що сталося вас попереджали а ви ржали як дибіли.
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но эти пдры-дезертиры-уклонисты-барыги зепохи "новых лиц" просто уходят в отставку на нереальные (по украинским меркам) пенсии или послыцями-ослами в тёплые края, тобы и дальше разваливать Украину
лохторат-2019, вы сделали себя разом
з вчителів недавно вирахували, а з цього? треба перевірити може дружина теж отримала виплати на дитину
Украл на 100 гр.в магазине-тюрьма.
Пора в ЕС.