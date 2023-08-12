Член ЦВК Буглак, який перебуває у США, подав заяву про відставку

Нардепи Артур Герасимов та Ірина Геращенко зареєстрували постанову про відставку члена ЦВК Юрія Буглака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком.

Фракція "Європейська Солідарність" сьогодні зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК. Авторами постанови стали нардепи Артур Герасимов та Ірина Геращенко.

"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.

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Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями.

Так само і силові органи – зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі", – зазначають автори постанови.

Як стало відомо "Главкому", відразу після того, як "Європейська Солідарність" ініціювала відставку члена ЦВК, з’явилася і заява від самого Буглака. Тепер нардепи мають проголосувати за відповідне рішення.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі, куди виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Відтоді чиновник не повертався, хоча і зберігає свою посаду, отримує зарплату та інші виплати.