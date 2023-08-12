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Находящийся в США член ЦИК Буглак подал заявление об отставке

Нардепы Артур Герасимов и Ирина Геращенко зарегистрировали постановление об отставке члена ЦИК Юрия Буглака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком. 

Фракция "Европейская Солидарность" сегодня зарегистрировала проект постановления Верховной Рады по увольнению Юрия Буглака с должности члена ЦИК. Авторами постановления стали нардепы Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" готовит постановление об увольнении члена ЦИК Буглака, который выехал из Украины в США и получал зарплату

Все должностные лица, получающие зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями.

Находящийся в США член ЦИК Буглак подал заявление об отставке 01

Также и силовые органы – в частности, Государственное бюро расследований, должно наконец-то вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве, представляя свои позиции в судах столицы, а не в Лычаковском суде города Львова, как это продолжается до сих пор" , – отмечают авторы постановления.

Как стало известно "Главкому", сразу после того, как "Европейская Солидарность" инициировала отставку члена ЦИК, появилось и заявление от самого Буглака. Теперь нардепы должны проголосовать за решение.

Напомним, журналисты выяснили, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты. 

Автор: 

отставка (3153) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+41
А гроші яке це опудало отримувало не перебуваючи на роботі мабуть теж поверне...нє???
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12.08.2023 09:18
+31
одразу і заяву на позбавлення громадянства України нехай пише
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12.08.2023 09:12
+24
Надо проверить и других членов, думаете он там один получал мат помощь. а остальные смотрели
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12.08.2023 09:23
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Правила форума Совет форумчан
одразу і заяву на позбавлення громадянства України нехай пише
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12.08.2023 09:12 Ответить
Одразу після вироку суду.
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12.08.2023 09:26 Ответить
млядь,ТРУТНІ зеленого оманського осла,як це все затрахало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2023 15:10 Ответить
к несчастью такие предатели всегда смогут восстановить свое гражданство, пока не будет внесены изменения в Конституцию
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12.08.2023 10:20 Ответить
ну так він його і не втрачав щоб повертати
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12.08.2023 11:28 Ответить
Плять! Это уже *******...
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12.08.2023 09:13 Ответить
Отрезать члены всем этим членам, поймать??? и на разминирование нах, зебубка, давай экстренно РНБО, ****...
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12.08.2023 09:19 Ответить
Да не ****, а только так, ****, не удовлетваренка, не?
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15.08.2023 09:25 Ответить
Таити, Таити. Нас и тут не плохо кормят.(с)
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12.08.2023 09:17 Ответить
Повна конфіскація та санкції, повернення вкрадених грошей в Україну!!
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12.08.2023 09:17 Ответить
Та вы этого паразита, еще хрен выгоните, он же в декретном отпуске
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12.08.2023 09:18 Ответить
После родов - можно.
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12.08.2023 09:26 Ответить
А гроші яке це опудало отримувало не перебуваючи на роботі мабуть теж поверне...нє???
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12.08.2023 09:18 Ответить
Надо проверить и других членов, думаете он там один получал мат помощь. а остальные смотрели
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12.08.2023 09:23 Ответить
А політичну відповідальність за свого висуванця, що виявився захланним шахраєм і боягузом, хтось буде нести?
Адже 100% цього кадра просував якийсь впливовий депутат чи партфункціонер, який наразі лишається в тіні.
Без засудження цих цинічних й аморальних лобістів ні про яке очищення влади від випадкових осіб, що заполонили владний олімп і яким начхати на долю України, не може бути й мови.
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12.08.2023 09:24 Ответить
а в чому шахрайство? він не виконував якісь службові обов'язки? чи в нас роботою вважається протирання штанів в кабінеті? під час карантину і війни вважається ніби нормою працювати із захищеного місця а не сидіти по офісах.
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12.08.2023 09:33 Ответить
Він ще й в суд подасть і має всі шанси його виграти і відновити посаду. Формально ж він ніяких законів не порушив: виїхав до введення воєнного стану, далі типу «працював» онлайн, а коли онлайн працювати вже стало неможливо, взяв декретну відпустку. Все це аморально і огидно, але швидше за все абсолютно законно.
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12.08.2023 10:40 Ответить
якщо власна заява про відставку є, то в суд може подати лише на журиків, які оприлюднили фактаж. І не більше того.
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12.08.2023 11:20 Ответить
Ось деякі обов'язки члена ЦВК Буглака, затверджені постановою ВРУ №1930:
- координація питань щодо забезпечення гарантій діяльності офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого та референдумного процесів...;
- координація питань щодо правового захисту і реалізації виборчих прав та права на участь у референдумах внутрішньо переміщених осіб...;
- координація питань щодо реалізації антикорупційного законодавства та взаємодії ЦВК з НАЗК стосовно подання декларацій суб'єктами виборчого процесу;
- забезпечення здійснення повноважень ЦВК в регіонах України, визначених рішенням Комісії;
- у разі відсутності члена ЦВК Євстігнєєва А.С. здійснює його повноваження (контроль за використанням коштів виборчих фондів, узагальнення судової практики).

А ось положення частини 2 статті 20-1 Регламенту ЦВК (редакція до 01.07.2023), де йдеться про можливість участі в засіданні ЦВК з допомогою технічних засобів:
"2. За погодженням із Головою Комісії та за наявності технічної можливості член Комісії може брати участь у засіданнях Комісії за допомогою технічних засобів у разі неможливості фізичної присутності на засіданні з об'єктивних причин."

Виникають два питання:
1) яким чином Буглак міг виконувати свої обов'язки, фізично перебуваючи у США;
2) чи вважав голова ЦВК Діденко об'єктивною причиною відсутності Буглака на засіданнях ЦВК (а їх було офлайн лише в 2022 році - 13) його перебування у США.
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12.08.2023 11:14 Ответить
он чиновник, а не программист, к примеру. и его работа - да, сидеть и протирать штаны, и на случай "пришел кандидат" в президенты\в депутаты - чтобы был уже и принял. и за это ему платили кучу денег, вовремя, не платя при этом разной шушере типа науке\образования\строителям бомбоубежищ и т.п. по-правильному конечно надо было во время войны всех этих д*билов без профессий (и образования), типа тех же депутатов, от бюджета отлепить (хотя бы на время войны) и на то бабло покупать\делать там танки что ли. но оказывается у нас "люди" только в ограниченном количестве и на "избранных" местах. остальных, как и на кацапстане - считают за быдло.
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12.08.2023 13:24 Ответить
Тут ще один цікавий момент треба зауважити: а голова ЦВК на своєму місці? За півтора року де його реагування на відсутність того буглака на роботі? Виходить що голова ЦВК покривав порушення Трудового законодавства підлеглим співробітником і також підлягає відставці з посади.
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12.08.2023 09:54 Ответить
поц отримав що зміг подальше перебування на цій посаді фінансово невигідно...
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12.08.2023 09:27 Ответить
Он воно оно як. До інформації "Схем" це було "спєцзаданіє" за бюджетні кошти платників податків.
А ось після , стало "приводом для відповідного кадрового рішення".
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12.08.2023 09:28 Ответить
його і таких як він успішно прилаштують в США чи Європі, буде 'радником' у когось, або й в Україну повернеться, коли складеться для нього 'гарна ситуація'
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12.08.2023 09:35 Ответить
про мільйон зарплати всі якось забули,

за що п!дару заплатили з карманів платників податків??
краще б заплатили зсу
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12.08.2023 09:38 Ответить
Це привід для перевірки й інших "трудяг"
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12.08.2023 09:38 Ответить
Непотопляємі кадри
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12.08.2023 09:39 Ответить
Він потім винірне на більш прибутковому місці!
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12.08.2023 11:49 Ответить
Ну назва членів цвк, які зараз не в Україні. Хоча б три особи
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12.08.2023 10:23 Ответить
Утримати з нього, хто нараховував у 2 кратному розмірі. Якщо з нього неможливо - з керівника, що підписував розрахункові документи.
Я **** з паскудної влади. Мерзотники!!!
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12.08.2023 09:41 Ответить
Неймовірно порядна людина!
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12.08.2023 09:47 Ответить
Зри в корень.Какой продукт деятельности производит ЦВК в меж выборный процесс.Для чего содержать данных дармоедов на постоянной основе?
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12.08.2023 09:49 Ответить
Цей нащадок Підрахуя накрав вже на 20 поколінь наперед, для безбідного життя!
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12.08.2023 09:51 Ответить
отримав 1.5 млн заробітної плати. поділився з головою (новим підрахуєм).і всі в щоколаді. зєльоніє свині. Вирахуйте гроші з голови цвк він ган...он в долі
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12.08.2023 09:52 Ответить
Та ні, там певне все було скромніше - зустрів як належить голову у відрядженні в США, покатались по пляжних маямах, розважились за рахунок безпідставно нарахованої заплати, та й усьо.
Примітка: згідно розділу 6, арк.2 Звіту ЦВК за 2022 рік (офіційний сайт ЦВК) за звітний період відбулось 5 закордонних відряджень керівництва Комісії та співробітників її Секретаріату, зокрема, до Сполучених Штатів Америки з метою проведення низки зустрічей з іноземними партнерами стосовно розширення підтримки України в сфері демократії та сприяння ЦВК у виборчих питаннях через здійснення відповідних проєктів міжнародної технічної допомоги.
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12.08.2023 13:13 Ответить
А голова ЦВК не несе ніякої відповідальності?
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12.08.2023 09:54 Ответить
Єто другоє. зєля призначив чисто свого голову для фальшування виборів, тому хєр звільнить.
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12.08.2023 10:22 Ответить
Це нічого не міняє.Голова-зєлін призначенець,сам Булак - порохів.Всі вони одним миром мазані.
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12.08.2023 10:58 Ответить
Да-да. ВСУ бомлять своїх, шоб гуманітарку присилали і ВСУ її крали! Януковічь! Прійді!
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12.08.2023 11:42 Ответить
До тебе януковіч вже не прийде.Усбагойся.
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12.08.2023 11:54 Ответить
арешт на власність поки не поверне гроші які вкрав ,тільки робіть швидко бо зє назначе його послом кудись
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12.08.2023 09:54 Ответить
это незаконно.
но справедливо
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12.08.2023 14:53 Ответить
иринка та

твои хатинки..........
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12.08.2023 09:56 Ответить
Ось тобі і люди аід слуг народу.... *******....
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12.08.2023 10:01 Ответить
А до "Схем" «правдоруби » сиділи як миші під вінико
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12.08.2023 10:03 Ответить
Коли нарешті моноскот поверне електронне декларування доходів???!
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12.08.2023 10:09 Ответить
Єрмак чекає відмашки від Путлера !
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12.08.2023 11:54 Ответить
Сходи спитай у того скота ,
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12.08.2023 15:55 Ответить
А військовим урізають виплати... А цей слуга на роботу не ходить, а заробітну плату отримує
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12.08.2023 10:04 Ответить
Шапіто...
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12.08.2023 10:09 Ответить
а до этого времени зарплата капала
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12.08.2023 10:18 Ответить
Тут зараз вилізуть иксперди і почнуть розповідати про політичний популізм Геращенко, що звільнити туловіще в декреті неможливо, я пропоную простий і дієвий варіант - перестати платити йому гроші на картку, а видавати готівкою в касі. Тоді побачимо, як довго він пробуде у маямі без зарплати
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12.08.2023 10:21 Ответить
придумаю они и на этот случай что нибудь, они пришли во власть чтобы воровать и наживаться
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12.08.2023 10:31 Ответить
Увесь цей гадюшник при владі треба випалити, а потім засипати вапном, тільки стежити, щоб почвари по шпаринах не поховалися.
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12.08.2023 10:26 Ответить
Ось є велике бажання запитати тих, хто тут топив за "сивочолого гетьмана" - ну як, не гикається? Це ж БППшний урод! Я як казав так і кажу - при владі немає чесних. Тому не треба тут дупу на британьський флаг дерти, що зеля падло, а прох був супер. Чи навпаки. Обидва ті ще... Але Зеленський на даний час Президент. Тому подобається це комусь чи ні, але його треба підтримати в тому, що він робить для України. Також підтримую Порошенко в тому що він робить для України. А чвари давайте залишимо на "після війни". Ось тоді й разберемося й з офшорами Порошенка й з тим хто та за чиїм наказом Чонгар розмінував та чому орки доперлися до Запоріжжя та тільки наш народ та ТРО з ЗСУ недали пройти далі. Розберемось з тим, хто планував здати Україну. Все будемо знати. Й дупосидцям в Раді теж солодко не буде. Повірте, з усіма розберемося!
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12.08.2023 10:43 Ответить
Тільки дебілам треба пояснювати що святих не існує особливо в політиці і особливо при владі.
А також тільки дебілам треба пояснювати, що саме завдяки їх вибору ***** наважився на повномасштабне вторгнення з усіма жахливими наслідками.
При Пороху країна розвивалася та укріплювала обороноздатність, хай не так швидко як всім хотілося але рух був у правильному напрямку.
А головне про все те, що сталося вас попереджали а ви ржали як дибіли.
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12.08.2023 11:52 Ответить
Зразу видно бот, потім розберемося, а зараз нехай крадуть, і мені до речі не гикається, тому що чувак не порушив закону, все решта туфта, а от тобі не гикається що депутати зеленого на Кіпрі, чи за кордоном і ні разу не приїхали в Україну, не гикається що зелено чмо Стефанчук, жив в тещі, а брав гроші на проживання та оренду квартири, і нічого вибрали головою, Верховної Ради. А зеля це не президент, а блазень Єрмака, який на відміну від тупого Боневтіка і є фактичним президентом. І ще раз повторю розбиратись треба зараз, а не потім, потім може нічого і не бути, коли до вас йолопів дійде що поки зелене чмо при владі перемоги не буде.
,
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12.08.2023 11:56 Ответить
Срач ти створюєш причому на пустому місці, а туди куди посилаєш когось сходи сам. А кому йти воївати якось без тебе дебіла розберемось.
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12.08.2023 12:20 Ответить
А пан Євгеній впевнений, що потрібно розбиратися після війни, а сьогодні виконувати злочинні накази? Ні, злочинці мають йти геть і сідати до кічі, а після війни дамо оцінку і тим, кому ще не встигли дати. А ЦВК це здається держдавна організація, чи від партії БПП? Якщо державна, то відповідальність на Презилденті і його команді. Не виправдовую поступок цього чиновника, але він десь засвітився один серед тисячі зрадників "слуг" і ОПЗЖ. Було б непогано бачити картинку по всій ЦВК, де вони перебувають і хто з них і за що отримав гроші. Добре, якщо деякі виїхали в США чи ЄС, а є такі, що перебувають на Засрашці? Я не знаю "сивочолого" чи "мацуїдного", я знаю 5-го і 6-го Президента Украхни.
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12.08.2023 12:34 Ответить
..в недодиктатуре дермака любой "порохобот" или сам Порох и за меньшее давно бы уже сидели в застенках татарова-портнова,
но эти пдры-дезертиры-уклонисты-барыги зепохи "новых лиц" просто уходят в отставку на нереальные (по украинским меркам) пенсии или послыцями-ослами в тёплые края, тобы и дальше разваливать Украину
лохторат-2019, вы сделали себя разом
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12.08.2023 10:44 Ответить
Хаос. Зелений.
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12.08.2023 10:51 Ответить
Хай падло поверне мої гроші. Які отримало з моїх податкві.
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12.08.2023 10:54 Ответить
А глава ЦВК, который надбавки и премии ему выписывал, заявление тоже напишет ? Или это другое ?
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12.08.2023 10:59 Ответить
А кошти він поверне чи як, при такій зарплаті він не потребував матеріальної допомоги,
з вчителів недавно вирахували, а з цього? треба перевірити може дружина теж отримала виплати на дитину
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12.08.2023 11:09 Ответить
Потворна влада......де стефанчуки....єрмаки.....хлопчики це на ваші звалиться
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12.08.2023 11:10 Ответить
Кто это сказал? (ченомырдин по моему) " Хотели как лучше, а получилось как всегда!" Вопрос! Кто займет квоту этого члена ЦВК? Все решения по "залетам" очень быстро принимаются, когда это выгодно действующей власти!
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12.08.2023 11:26 Ответить
Щури потихеньку вже почали розбігатися.
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12.08.2023 11:34 Ответить
А як щоб не порушили питання, то він би і надалі отримував зарплату? (((
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12.08.2023 12:55 Ответить
...силовые органы - в частности, Государственное бюро расследований, должно наконец-то вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года....
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12.08.2023 13:11 Ответить
Как всё просто,незаконно присвоил миллионы-отставка.
Украл на 100 гр.в магазине-тюрьма.
Пора в ЕС.
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12.08.2023 13:25 Ответить
Цей ганебний ЦВК-кашник, як і його шеф, в унісон мичали: "які питання ? все по Закону." У когось є сумніви, що відповіли б наші виборці, наші громадяни на питання " А нам треба ТАКИЙ Закон ?"
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12.08.2023 14:42 Ответить
а гроші вовернути
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12.08.2023 14:59 Ответить
Не потрібно забувати, що у справі з Буглаком присутній факт розтрати державних коштів у великих розмірах. Жодний закон України не дозволяє роботу державного органу влади в онлайн режимі!
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12.08.2023 15:21 Ответить
Так, новими членами https://www.ukrinform.ua/tag-cvk ЦВК стали Оксана Боярчук (кандидатура від фракції "Слуга народу"), Юрій Буглак ("Європейська солідарність"), Олена Гатаулліна ("Слуга народу"), Андрій Гевко ("Голос"), Вікторія Глущенко ("Батьківщина), Віталій Грень ("Слуга народу"), Олег Діденко ("Слуга народу), Сергій Дубовик ("Опозиційна платформа - За життя"), Андрій Євстігнєєв ("Слуга народу"), Ірина Єфремова ("Слуга народу"), Олександра Кармаза ("Слуга народу"), Павло Любченко ("Слуга народу"), Юрій Мірошниченко ("Опозиційна платформа - За життя"), Володимир Перепелюк ("Слуга народу"), Віталій Плукар ("Слуга народу"), Сергій Постівий ("Слуга народу"), Юрій Фрицький ("Слуга народу").
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12.08.2023 16:16 Ответить
 
 