Находящийся в США член ЦИК Буглак подал заявление об отставке

Нардепы Артур Герасимов и Ирина Геращенко зарегистрировали постановление об отставке члена ЦИК Юрия Буглака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком.

Фракция "Европейская Солидарность" сегодня зарегистрировала проект постановления Верховной Рады по увольнению Юрия Буглака с должности члена ЦИК. Авторами постановления стали нардепы Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики.

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Все должностные лица, получающие зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями.

Также и силовые органы – в частности, Государственное бюро расследований, должно наконец-то вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве, представляя свои позиции в судах столицы, а не в Лычаковском суде города Львова, как это продолжается до сих пор" , – отмечают авторы постановления.

Как стало известно "Главкому", сразу после того, как "Европейская Солидарность" инициировала отставку члена ЦИК, появилось и заявление от самого Буглака. Теперь нардепы должны проголосовать за решение.

Напомним, журналисты выяснили, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты.