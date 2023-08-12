Находящийся в США член ЦИК Буглак подал заявление об отставке
Нардепы Артур Герасимов и Ирина Геращенко зарегистрировали постановление об отставке члена ЦИК Юрия Буглака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком.
Фракция "Европейская Солидарность" сегодня зарегистрировала проект постановления Верховной Рады по увольнению Юрия Буглака с должности члена ЦИК. Авторами постановления стали нардепы Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики.
Все должностные лица, получающие зарплату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и остановить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются. Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями.
Также и силовые органы – в частности, Государственное бюро расследований, должно наконец-то вернуться из Львова, куда эвакуировалось 24 февраля 2022 года, и работать полноценно в Киеве, представляя свои позиции в судах столицы, а не в Лычаковском суде города Львова, как это продолжается до сих пор" , – отмечают авторы постановления.
Как стало известно "Главкому", сразу после того, как "Европейская Солидарность" инициировала отставку члена ЦИК, появилось и заявление от самого Буглака. Теперь нардепы должны проголосовать за решение.
Напомним, журналисты выяснили, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами. В 2022 году Буглак получал зарплату и другие выплаты.
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Адже 100% цього кадра просував якийсь впливовий депутат чи партфункціонер, який наразі лишається в тіні.
Без засудження цих цинічних й аморальних лобістів ні про яке очищення влади від випадкових осіб, що заполонили владний олімп і яким начхати на долю України, не може бути й мови.
- координація питань щодо забезпечення гарантій діяльності офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого та референдумного процесів...;
- координація питань щодо правового захисту і реалізації виборчих прав та права на участь у референдумах внутрішньо переміщених осіб...;
- координація питань щодо реалізації антикорупційного законодавства та взаємодії ЦВК з НАЗК стосовно подання декларацій суб'єктами виборчого процесу;
- забезпечення здійснення повноважень ЦВК в регіонах України, визначених рішенням Комісії;
- у разі відсутності члена ЦВК Євстігнєєва А.С. здійснює його повноваження (контроль за використанням коштів виборчих фондів, узагальнення судової практики).
А ось положення частини 2 статті 20-1 Регламенту ЦВК (редакція до 01.07.2023), де йдеться про можливість участі в засіданні ЦВК з допомогою технічних засобів:
"2. За погодженням із Головою Комісії та за наявності технічної можливості член Комісії може брати участь у засіданнях Комісії за допомогою технічних засобів у разі неможливості фізичної присутності на засіданні з об'єктивних причин."
Виникають два питання:
1) яким чином Буглак міг виконувати свої обов'язки, фізично перебуваючи у США;
2) чи вважав голова ЦВК Діденко об'єктивною причиною відсутності Буглака на засіданнях ЦВК (а їх було офлайн лише в 2022 році - 13) його перебування у США.
А ось після , стало "приводом для відповідного кадрового рішення".
за що п!дару заплатили з карманів платників податків??
краще б заплатили зсу
Я **** з паскудної влади. Мерзотники!!!
Примітка: згідно розділу 6, арк.2 Звіту ЦВК за 2022 рік (офіційний сайт ЦВК) за звітний період відбулось 5 закордонних відряджень керівництва Комісії та співробітників її Секретаріату, зокрема, до Сполучених Штатів Америки з метою проведення низки зустрічей з іноземними партнерами стосовно розширення підтримки України в сфері демократії та сприяння ЦВК у виборчих питаннях через здійснення відповідних проєктів міжнародної технічної допомоги.
но справедливо
твои хатинки..........
А також тільки дебілам треба пояснювати, що саме завдяки їх вибору ***** наважився на повномасштабне вторгнення з усіма жахливими наслідками.
При Пороху країна розвивалася та укріплювала обороноздатність, хай не так швидко як всім хотілося але рух був у правильному напрямку.
А головне про все те, що сталося вас попереджали а ви ржали як дибіли.
,
но эти пдры-дезертиры-уклонисты-барыги зепохи "новых лиц" просто уходят в отставку на нереальные (по украинским меркам) пенсии или послыцями-ослами в тёплые края, тобы и дальше разваливать Украину
лохторат-2019, вы сделали себя разом
з вчителів недавно вирахували, а з цього? треба перевірити може дружина теж отримала виплати на дитину
Украл на 100 гр.в магазине-тюрьма.
Пора в ЕС.