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Член ЦВК Буглак виїхав до вторгнення і живе в США, за цей час отримав 1,5 млн грн з бюджету, - ЗМІ. ФОТО

буглак

Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen", ексдепутат Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Як з’ясували журналісти "Схем", Юрій Буглак вилетів із аеропорту "Бориспіль" 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбулу. З наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка. Вона закінчилася, але службовець так і не повернувся до України.

За інформацією "Схем", після виїзду за кордон, Буглак продовжував отримувати зарплату з бюджету, працюючи дистанційно майже рік. Загалом він отримав заробітну плату та інші виплати на суму 1,5 мільйона гривень. А з 9 березня 2023 року, він пішов у відпустку для догляду за дитиною зі збереженням своєї посади. З цього дня члени ЦВК знову повинні були засідати офлайн, тобто працювати на своїх робочих місцях.

Член ЦВК Буглак виїхав до вторгнення і живе в США, за цей час отримав 1,5 млн грн з бюджету, - ЗМІ 01

Живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – "на оздоровлення", та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І отримав цю допомогу – загалом у розмірі 230 тисяч гривень.

Також дивіться: Зеленський звернувся до депутатів та чиновників: "Пляж" чи особисте збагачення замість інтересів України викликають лють. ВIДЕО

Як з’ясували "Схеми", родина посадовця живе у передмісті Маямі, у штаті Флорида (США).

Конкретне місце проживання журналісти встановили із соціальних мереж дружини Юрія Буглака та матері його дитини ― Тетяни Ртищевої. У своєму профайлі LinkedIn вона вказує, що з січня 2022 року живе у Голлівуді, штат Флорида – це містечко поруч з Маямі.

Тетяна – учасниця групи "Живем в Майами, говорим по-русски" у Facebook. Там вона опублікувала світлину, завдяки якій журналістам вдалося вирахувати локацію, де вона була зроблена. Це житловий комплекс The Wave.

Член ЦВК Буглак виїхав до вторгнення і живе в США, за цей час отримав 1,5 млн грн з бюджету, - ЗМІ 02

Комплекс розташований прямо на узбережжі Атлантичного океану. Там є басейни, спа, фітнес-центр та свій вихід до пляжу.

Член ЦВК Буглак виїхав до вторгнення і живе в США, за цей час отримав 1,5 млн грн з бюджету, - ЗМІ 03

"Схеми" запитали у Юрія Буглака, чому він не дослухався до заклику президента України, який той адресував усім представникам держави, повернутись в Україну.

"У кожної людини в певний момент є індивідуальна ситуація, яка стосується її життя, здоров'я, її сім'ї, і так далі", – відповів Буглак. І додав, що на його думку заклик президента не поширювався на членів ЦВК.

Член ЦВК Буглак виїхав до вторгнення і живе в США, за цей час отримав 1,5 млн грн з бюджету, - ЗМІ 04

"Тим паче, що в організації, де я працюю, є взагалі унікальна особливість, – вона одна з перших у країні ухвалила рішення, що може працювати в онлайн-режимі. Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?", – пояснив Буглак.

Також читайте: Син "слуги народу" Копанчук, який виїхав за кордон та не повернувся, відмовився від депутатського мандата у місцевій раді

Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі "Схемам" сказав, що з юридичної точки зору у нього не було підстав внести подання на звільнення Буглака з посади. Моральний бік питання прокоментував так: "З морального боку тут може бути багато питань. Але мені не правильно коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають ― я маю певні додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є безпосередньо моїми підлеглими в прямому сенсі цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю".

Автор: 

ЦВК (1177) Буглак Юрій (5)


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Топ коментарі
+30
Ну й нормально.Він не лох.Т а й взагалі,не потрібно завідувати.
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10.08.2023 23:45
+28
Судді, прокурори, чиновники, депутати, менеджери державних компаній. Це країна для них. А ми маєм права тільки померти за їх багате життя.
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10.08.2023 23:54
+27
За розкрадання бюджетних коштів оголосити цьому хитруну підозру заочно, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосити в міжнародний розшук в Інтерпол.
От тоді американське правосуддя ним і займеться.
Ага. І не забути тих, хто складав відомості на зарплату і підписував виплату коштів цьому злодію. Їх так само - до криміналу.
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10.08.2023 23:52
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Чи буде волевиявлення під час війни ? Треба зазначить, що банально немає грошей на проведення голосування: "Грошей на організацію виборів немає. Так як всі податки українців йдуть на ЗСУ й оборону України. Та й закон такий: 83 стаття Конституції, вкупі з 19 статтею закону "Про правовий режим воєнного стану" роблять вибори зараз неможливими". Так нахера нам до закінчення війни це кодло ЦВК яке під себе гребе багато мільйонів та жирує на коштах які так потрібні на оборону країни. Краще щоб б всі вони корупціонери засідали та фальсифікували у окопах на фронті а не розкошували у Маямі.
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11.08.2023 04:51 Відповісти
Маями не дёшево и оздоровление очень важно.Видно ведь даже по фото,что он даюже хворает.
Хорошо,что корупция побеждена и на днях обязаны в ЕС взять.
Тогда можно будет ещё больше оздоравливаться.
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11.08.2023 05:16 Відповісти
Шановна публіко, давайте порахуємо. Він за півтора року отримав півтора мільйона гривень. Це десь вісімдесят три тисячі на місяць. Або дві тисячі двісті доларів. Та на ці гроші він там у Маямі просто жебракував. А у людини дружина з дитиною на руках.... гаваріт па рускі.
Ну а якщо серйозно, яке падло вигадало оцю дистанційну роботу? Держслужбовці сволота від ковіду ховалися. Позакривали всі контори, хрєн добудешся, якщо щось треба. От цих засранців, що дозволили це треба за сраку взяти...
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11.08.2023 06:12 Відповісти
Пошліть йому повістку.Не приїде- штати вишлють разом з допомогою.Нехай1 працює з окопів віддалено... А як ніхто нікому нічого не казав,тек все і буде продовжуватись.
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11.08.2023 06:18 Відповісти
Зверніть увагу! До цієї суми входить ще й матеріальна допомога з державного бюджету для "вирішення соціально-побутових питань". Цинізм зашкалює!

https://24tv.ua/buglak-viyihav-********-do-24-lyutogo-2022-roku-chlen-tsvk-otrimav_n2370174
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11.08.2023 07:13 Відповісти
Ця гнида що може зробити для держави ,ні уя,тільки красти ,забрати ксі виплати і на уй с посади ще один підрахуй патріот бонопарда ,одних гнид притащило.
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11.08.2023 06:45 Відповісти
Там Верещук 2 тисячі у переселенців збирається забирати, а цього покидька?
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11.08.2023 06:53 Відповісти
Я всё понимаю, хитрожопый. Но, кто ему и за что выплатил мат.допомогу? С какого хера?
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11.08.2023 06:53 Відповісти
як з якого, цей персонаж наголосив - все законно з юридичної точки зору, а під кого приймають закони відомо
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11.08.2023 10:23 Відповісти
Україна-сама богата країна ! Клондайк для чиновників ! Рай для хабарників !
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11.08.2023 07:07 Відповісти
укр. зарплати, чиновникам в ЄС тільки сняться, Європа - ніщеброди!!!!)) сЦуді, генпрокурори, голови укрпочти, залізниці, нафтагазів, і т. д. іх - ТИСЯЧІ!!

"... я дГугой страни такой - нізнаю, гдє так вольна дишіт " чєлавєк"..."
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11.08.2023 07:30 Відповісти
"Посадовці" разводят граждан Украины, как кроликов. А гражданам всё по-фиг.
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11.08.2023 07:14 Відповісти
Майдан жеж не на часі проводити !
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11.08.2023 07:32 Відповісти
а поможе???? це вже який має бути - 3й чи 4й??
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11.08.2023 07:53 Відповісти
А вы что ждёте от майдана?Какие цели?Кто вам мешает митинг против коррупции чиновников проводить или против зарплат судей или за увеличение минимальных пенсий??
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11.08.2023 08:42 Відповісти
Заборона військового часу на масові зібрання
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11.08.2023 09:27 Відповісти
Так, він вже і проліз туди, завдяки Майдану. Він же бувший член БПП.
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11.08.2023 09:07 Відповісти
заздриш не член бо розкішницю маєш?
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11.08.2023 10:26 Відповісти
человек умеет жить!
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11.08.2023 07:15 Відповісти
А що так можно було ? Жити в Майамі та отримувати зарплатню ?
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11.08.2023 07:42 Відповісти
тю. ми ж для цього оголосили незалежність
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11.08.2023 20:57 Відповісти
Образцовый сегрегативный госоциализм,низшая каста плательщиков налогов работает и собирает средства для бюджета в самой бедной стране Европы под бомбежками,госслужащий спокойно работает в Майями на хорошей зарплате и неплохой матпомощи,и все это лядь законно!
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11.08.2023 07:16 Відповісти
это православный капитализм
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11.08.2023 21:00 Відповісти
А хто запліднив цього хряка і кого він народив?
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11.08.2023 07:21 Відповісти
Немає в українській мові слова ХРЯК!
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11.08.2023 08:04 Відповісти
Слова не існує, а хряк є!
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11.08.2023 10:31 Відповісти
Я так зрозумів, що це член Порошенка?
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11.08.2023 07:22 Відповісти
БЕЗ ПОРОШЕНКА ВИ ПРОСТО НЕ МОжЕТЕ ТАКОГО ЯК ЗАРАЗ. ПІД ЧАС ВІЙНИ. ......
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11.08.2023 08:03 Відповісти
Какое это имеет принципиальное значение, мерзавец от Порошенко или мерзавец от Зеленского.
Мерзавец он и в Африке, и в Америке мерзавец, и им останется при любой власти.
Его надо ободрать до нитки и посадить.
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11.08.2023 08:50 Відповісти
колишній член, так. Але перебіг до зеленої монобільшості. Ви просто згадайте, коли і як обирався новий склад ЦВК; загугліть за першу половину вересня 2019-го року.
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11.08.2023 12:14 Відповісти
интересно, а материальную помощь их бюджета у нас любой гражданин может получить или тока член ЦИК Юрий Буглак
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11.08.2023 07:28 Відповісти
Мне тоже очень интересно.
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11.08.2023 11:00 Відповісти
Це все такі дрібниці для "сонцеликого та його завгоспа, чи хто він там йому", головне кожноденні гундосики - видосики не пропустити, без них малороському населенню просто ніяк.
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11.08.2023 07:29 Відповісти
Сподобалось від голови ЦВК: ".. а я шо ? я ні шо.."
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11.08.2023 07:30 Відповісти
Та може вони поруч мешкають
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11.08.2023 09:28 Відповісти
10 тис. людей, які за документами померли, отримують виплати ВПО, - Верещук Джерело:
Записуйте 10001-го.
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11.08.2023 07:36 Відповісти
Хряк має здохнути,таке йому побажання.
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11.08.2023 07:49 Відповісти
Нєх...погано влаштувався. А його керівник Діденко О. М. знає?
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11.08.2023 08:08 Відповісти
В тих же США, якщо певний час перебуваєш за кордоном, то навіть пенсію перестають платить. А тут людина другий рік не з'являється на робочому місці, більше двох мільйонів отримала, і лише журналісти реагуюють! Як задрало це зелене шапіто!!!
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11.08.2023 08:24 Відповісти
"цей народ не хоче існувати" (ц) Л.Подерв'янський.
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11.08.2023 08:34 Відповісти
дурило твій подеревянський. за себе хай розпинається а не за всіх нас
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11.08.2023 09:45 Відповісти
Судячи зі змісту новини, бачимо, що Подерев'янський наразі правий.
ЦВК - ключовий державний орган.
І в ключовому державному органі працює покидьок.
І ЦВК не прибрала того покидька з посади сама.
Це означає : ключовий державний орган складається з купки покидьків і мудил.
Цих покидьків і мудил призначив президент та верховна рада, яких обрав наш прибацаний виборець на вільних виборів.
Якщо президент+верховна рада зараз повністю змінять склад ЦВК, тоді дійсно не все так погано, але.. вони це зроблять ?
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11.08.2023 10:22 Відповісти
в Країні є світила / від медицини /( так нам їх подають!) котрі на увесь нет віщують - ПЕНСІОНЕРИ мають здохнути!...При тому забувають, що і самі повинні з часом піти в ту ж домовину..ну.. то таке .

По- суті :

до вершин Влади приходять через гроші, зраду, ліжко .

Розум - то ...то вже прикладається... багато і без нього .. головне , що би мати папір про Кембрідж ( достатньо однорічний курс з наклеювання поштових марок ) , Йєль ( курс з швидкого читання абецядла) або з Оксфорду ... про СЛУХАННЯ курсу з "успішного застосування рахівниці на кістках" в пору НаукТехРеволюції

Тому не дивуймось такому ********

А те, що це тіло з "блоку ПАПи", то не варто тикати паличкою в очі КЕРМАНИЧАМ ...бо щаблі Влади помазані ( ще раз ) :

ЗРАДОЮ

ГРОШИМА

*********

І , як зазвичай, " ЗВЕРХУ ТОЙ, КОТРИЙ ПЕРШИМ " КИНЕ "

МИР НАМ

Слава воїнам

Україна буде вільною і від таких " слуг народу"

і, нарешті :

Хто має право працювати дистанційно під час воєнного стану?

Під час дії ВС за рішенням керівництва робітники держорганів та державні службовці можуть працювати у дистанційному форматі, але лише на території країни (за постановою Кабміну №440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» від 12 квітня 2022 р.).6 лют. 2023 р.
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11.08.2023 10:59 Відповісти
Надо такого умного представить местной шантропе, пусть пощипают и улучшить жизнь ********
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11.08.2023 08:48 Відповісти
Лучшие люди «Блока Петра Порошенка»
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11.08.2023 08:56 Відповісти
Їх у любій партії хоч греблю гати!!!
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11.08.2023 09:14 Відповісти
А що заважає його звільнити бубочці? знову порошенко?!
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11.08.2023 09:43 Відповісти
Не знаю про кого вы. Но посмотрите Закон о ЦИКе. Там квоты и сроки. Не времена Януковича, Порошенко - сейчас по закону
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11.08.2023 17:43 Відповісти
отета - па-зєлєнскі!
"а ви, "лохи", зкидуйтеся останніми 10 грн на дрони"
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11.08.2023 09:05 Відповісти
При ткаих зарплатах, статтю матеріальна допомога, взагалі треба виключити!
Цікаво скільки в бюджеті заклали коштів на матеріальну допомогу, на що та у якому розмірі можна отримати?
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11.08.2023 09:08 Відповісти
Господи, що у нас робиться в країні!!.. Хоча це триває вже більше 30 років, а наразі тільки привселюдно "зтягли ковдру" з влади .Прикро, але хочеться вірити, що дійсно запрацювали антикорупційні органи. Але до верхівки айсбергу ще далеко.....
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11.08.2023 09:11 Відповісти
При такій запрплаті, він не потребує матеріальної допомоги!
повернути паразита в Україну та притягнути до відповідальності за за шахрайство !
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11.08.2023 09:13 Відповісти
И Блока Петра Порошенко свои "козыри" есть. Не только Слугам народа жировать.
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11.08.2023 09:21 Відповісти
Ну якби цей кекс був би незручним для зепідрів, його б вже давно звільнили.
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11.08.2023 09:42 Відповісти
По закону він чистий, немає навіть звільнити за що. Тут питання до закону, а вірніше людей, що його приймали
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11.08.2023 09:31 Відповісти
так вам і треба... але ті хлопці що на передовій, закінчите з кацапами беріться за своїх
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11.08.2023 09:33 Відповісти
Перестаньте платити йому гроші на картку - хай приїжджає за готівкою у касу. В чому проблема?
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11.08.2023 09:41 Відповісти
нет такого закона((
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11.08.2023 17:42 Відповісти
Цей буде у нашій таксономії під прізвиськом " Янелох БоВТІК". Щоб ти здох, зраднику!
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11.08.2023 09:51 Відповісти
Отправьте ему повестку
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11.08.2023 09:51 Відповісти
Я думал, что у него дом на берегу океана, а он в многоэтажке живет. Нищеброд.
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11.08.2023 09:52 Відповісти
Пора оплачувати їхню "працю" по телевізору, а отримане повернути. рід зміїний розкошує.
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11.08.2023 09:53 Відповісти
Аренда квартиры в этом доме самой маленькой нижнем этаже стартует от 5 тыс дол в месяц Средняя цена аренды в месяц около 15 тыс долларов причем если он не имеет ssn а въехал туристом то берут оплату за год вперед сразу плюс риелторский сбор в сумме месячной стоимости квартиры Квартиры сдаются без мебели надо все кроме кухни купить То есть что бы жить в таком доме надо сначала оплатить около 200 тыс долларов на год вперед Причем приехав из Турции тоже видимо не из Зиганы клуб стандартного номера К чему веду - бабла там море но как показала практика чем больше у таких чиновников бабла тем больше они выписывают себе материальной помощи от государства Украина В данном случае его необходимо обязать вернуть в бюджет если не всю его зарплату так хотя бы материальную помощь которую ему выплачивали Поступок мерзкий во время войны паразитировать на государстве он конечно гнида и его как минимум надо уволить с должности без права восстановления и без права работы в будущем в гос органах вообще
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11.08.2023 10:22 Відповісти
За розвитком сюжету, президентом треба обирати Нату Сідлецьку, яка керує проектом "Схеми". Ну а в помічники Бігуса.
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11.08.2023 10:29 Відповісти


Україна - одна з "найбагатіших" країн у світі!
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11.08.2023 10:31 Відповісти
Для виплати цих мільйонів Україна бере кредити. Дивно якось, як до цього часу вдається зберегти державність, коли розкрадається все підряд! Чому не можна на час війни встановити правило, що чиновники повинні отримувати кошти особисто?
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11.08.2023 11:15 Відповісти
"У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи и так далее", - ответил Буглак. И добавил, что, по его мнению, призыв президента не распространялся на членов ЦИК.
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11.08.2023 11:23 Відповісти
Цікаво у яку суму обходиться утримання ЦВК між виборами?
Є сенс залишити тільки голову ЦВК та кілька керівників, щоб у разі виборів змогли організувати роботу. Якщо ЦВК задіяна лише аід час виборів, то її потрібно сумістити з якоюсь організацією, рахувати бюлетні великого розуму не потрібно.
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11.08.2023 11:28 Відповісти
Охендовський як військовозобов'язаний, мабуть теж під Купянськом з гончарукрм та кулявлобом!!
Резніков знає цю схему, для цьог і призначив «його преЗЕдент».
Мобілізація для Українців!! Хорошковський з Ющенком та Рябошапка, можуть підтвердити, як військовозобов'язані ТЕЖ!,
Слава Україні!!
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11.08.2023 11:32 Відповісти
О, ще один з Богообраного народу
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11.08.2023 11:33 Відповісти
Мені здається він на державній посаді лише для того щоб паразитувати,
непогано булоб і інших таких "трудяг" перевірити!
Як у нього все складно виходить:, дистанційна робота в Маямі, декретна відпустка, матеріальна допомога... по факту користі О зате коштів отримав ого!
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11.08.2023 11:34 Відповісти
За дистанційну роботу онлайн-подяку йому а не гроші!
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11.08.2023 11:49 Відповісти
Піздець , Та годі вже заздрити
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11.08.2023 12:09 Відповісти
Я з тебе дурню фігію
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12.08.2023 09:46 Відповісти
Таке враження що в Україні залишилися тільки Лохі
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11.08.2023 12:11 Відповісти
А як ще паразит звичайний може існувати. Ця територія для них тільки для отримання грошей, а живуть вони за кордоном. Бабушка Бєня не дасть збрехати.
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11.08.2023 12:22 Відповісти
Зеленський дограється із воєнкомами і такими держслужбовцями, що втратить владу дуже швидко!
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11.08.2023 15:06 Відповісти
это конечно дно. А у нас что - выборы планируются? или видится кому-то окончание войны?? значит уволить всех надо из цвк, оставить пару человек. После победы быстро новых набрать. Это беспредел!
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11.08.2023 17:44 Відповісти
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