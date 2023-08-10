Член ЦВК Буглак виїхав до вторгнення і живе в США, за цей час отримав 1,5 млн грн з бюджету, - ЗМІ. ФОТО

Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen", ексдепутат Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Як з’ясували журналісти "Схем", Юрій Буглак вилетів із аеропорту "Бориспіль" 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбулу. З наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка. Вона закінчилася, але службовець так і не повернувся до України.

За інформацією "Схем", після виїзду за кордон, Буглак продовжував отримувати зарплату з бюджету, працюючи дистанційно майже рік. Загалом він отримав заробітну плату та інші виплати на суму 1,5 мільйона гривень. А з 9 березня 2023 року, він пішов у відпустку для догляду за дитиною зі збереженням своєї посади. З цього дня члени ЦВК знову повинні були засідати офлайн, тобто працювати на своїх робочих місцях.

Живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – "на оздоровлення", та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І отримав цю допомогу – загалом у розмірі 230 тисяч гривень.

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Як з’ясували "Схеми", родина посадовця живе у передмісті Маямі, у штаті Флорида (США).

Конкретне місце проживання журналісти встановили із соціальних мереж дружини Юрія Буглака та матері його дитини ― Тетяни Ртищевої. У своєму профайлі LinkedIn вона вказує, що з січня 2022 року живе у Голлівуді, штат Флорида – це містечко поруч з Маямі.

Тетяна – учасниця групи "Живем в Майами, говорим по-русски" у Facebook. Там вона опублікувала світлину, завдяки якій журналістам вдалося вирахувати локацію, де вона була зроблена. Це житловий комплекс The Wave.

Комплекс розташований прямо на узбережжі Атлантичного океану. Там є басейни, спа, фітнес-центр та свій вихід до пляжу.

"Схеми" запитали у Юрія Буглака, чому він не дослухався до заклику президента України, який той адресував усім представникам держави, повернутись в Україну.

"У кожної людини в певний момент є індивідуальна ситуація, яка стосується її життя, здоров'я, її сім'ї, і так далі", – відповів Буглак. І додав, що на його думку заклик президента не поширювався на членів ЦВК.

"Тим паче, що в організації, де я працюю, є взагалі унікальна особливість, – вона одна з перших у країні ухвалила рішення, що може працювати в онлайн-режимі. Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?", – пояснив Буглак.

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Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі "Схемам" сказав, що з юридичної точки зору у нього не було підстав внести подання на звільнення Буглака з посади. Моральний бік питання прокоментував так: "З морального боку тут може бути багато питань. Але мені не правильно коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають ― я маю певні додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є безпосередньо моїми підлеглими в прямому сенсі цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю".