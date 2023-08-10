Син "слуги народу" Копанчук, який виїхав за кордон та не повернувся, відмовився від депутатського мандата у місцевій раді

Депутат Рудківської міськради (Львівська область) і син народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук Дмитро Копанчук, який виїхав за кордон і не повернувся, написав заяву на складання свого депутатського мандата.

Про це NGL.media письмово повідомив секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький, передає Цензор.НЕТ.

У Рудківській міській раді підтвердили факт отримання 9 серпня заяви від Дмитра Копанчука про складення повноважень. Розглянути цю заяву планують на наступному засіданні депутатів міськради 7 вересня.

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Заява Дмитра Копанчука була надіслана "Новою поштою", однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери", співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Дмитра Копанчука: "Мене попросили це зробити".

Нагадаємо, що кілька днів тому NGL.media з’ясували, що Дмитро Копанчук більше семи місяців не відвідує засідання міськради, оскільки ще 1 січня виїхав з країни, супроводжуючи свого батька з другою групою інвалідності. За місяць Володимир Копанчук повернувся в Україну, але без сина. Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

Олена Копанчук, народна депутатка від "Слуги народу", досі публічно не прокоментувала виїзд свого сина.