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Новини Скандали в Слузі народу
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Син "слуги народу" Копанчук, який виїхав за кордон та не повернувся, відмовився від депутатського мандата у місцевій раді

дмитро,копанчук

Депутат Рудківської міськради (Львівська область) і син народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук Дмитро Копанчук, який виїхав за кордон і не повернувся, написав заяву на складання свого депутатського мандата.

Про це NGL.media письмово повідомив секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький, передає Цензор.НЕТ.

У Рудківській міській раді підтвердили факт отримання 9 серпня заяви від Дмитра Копанчука про складення повноважень. Розглянути цю заяву планують на наступному засіданні депутатів міськради 7 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Син "слуги народу" Копанчук, який також є депутатом міськради на Львівщині, виїхав за кордон та не повернувся, - ЗМІ

Заява Дмитра Копанчука була надіслана "Новою поштою", однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери", співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Дмитра Копанчука: "Мене попросили це зробити".

Нагадаємо, що кілька днів тому NGL.media з’ясували, що Дмитро Копанчук більше семи місяців не відвідує засідання міськради, оскільки ще 1 січня виїхав з країни, супроводжуючи свого батька з другою групою інвалідності. За місяць Володимир Копанчук повернувся в Україну, але без сина. Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

Олена Копанчук, народна депутатка від "Слуги народу", досі публічно не прокоментувала виїзд свого сина.

Автор: 

депутат (1774) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+51
серед зелених потвор одні патріоти!якщо не за ворога то за кордон втікають!
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10.08.2023 18:56
+51
Вже норма.
Навіщо слугам нарід, у якого вже нічого красти?
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10.08.2023 19:01
+45
А в додаток нехай напише заяву про відмову від громадянства українського , а мамця його подасть у відставку та складе мандат .
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10.08.2023 18:59
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Сучий ********...
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10.08.2023 21:55 Відповісти
вот дивина!... ну хоть заяву прислал, другие зарплату с подъемными требуют, пока венскую землю топчут...
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11.08.2023 08:51 Відповісти
татку десь скрисив не поділився ось і кара з банківською
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11.08.2023 10:48 Відповісти
значит так отец бере автомат, и идет воевать,в обязательном порядке так оно будеть правильно,а нет папашу за грати, если идет война и воюют только бедние это БИЗНЕС
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11.08.2023 10:46 Відповісти
То може, синку, і від України зовсім відмовишся? Чого вже там...
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11.08.2023 10:50 Відповісти
запретить ***** всем инвалидам до конца войны выезд за кордон ---АМИНЬ
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11.08.2023 13:13 Відповісти
Зустрічна пропозиція: заборонити всім дебілам залишати свої дописи на сайті.
Хай жеруть своє лайно самі.
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11.08.2023 18:26 Відповісти
Очень правильная позиция, пан Юрий:

в конце июня видел в Варшаве в люксовых ресторанах очень много украинских инвалидов: все как один ростом 180-185 см с окружностью бицепсев около 50 см. Дорого одетые мощные кнуры, пышущие здоровьем.

И ведь как-то же смогли выехать из воюющей страны. Наверняка, все они инвалиды 1-ой группы.
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11.08.2023 21:18 Відповісти
Звичайне життя звичайних хлопців, які прийшли до влади "по приколу". А вас всіх жаба дусить.
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11.08.2023 13:56 Відповісти
такої партії як "слуги" ще не було, 73% це ваша заслуга, скандали, корупція і взагалі повний треш
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11.08.2023 15:04 Відповісти
интересно, прокариоты, голосовавшие в 2019м за этих персонажей, как отреагировали на новость?
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11.08.2023 16:08 Відповісти
Будут кукарекать "Зато не Парашенка!"
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11.08.2023 16:14 Відповісти
це єдине що радує, головне щоб не кривавий барига
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11.08.2023 16:50 Відповісти
відмовився від депутатського мандата у місцевій раді Джерело:
Яка чесна людина! Не суддя верховного суду
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11.08.2023 17:07 Відповісти
депутат - сын депутата ... это прям стала профессия. причем - уголовная. какие честные "выборы"... интересно, сколько отпрысков "депутатов" у нас тоже "депутаты".
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11.08.2023 23:33 Відповісти
А хто винен народу, який "сдєлаєм іх" і проголосував за неосвідченого, неврівноваженого , егоцентричного, москвофільного пацанчика із Кривого Рогу. А потім дав йому ще й монобільшість пройдисвітів і злочинців. Тепер залишається тільки терпіти і чекати повістки, бо хтось "у своїй голові війну закінчив" і його асфальтування доріг лише спонукало Путіна вторгнутись повномасштабно.
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12.08.2023 00:54 Відповісти
Народу нужны били видимые изменения которые можно было увидеть и почувствовать, кто мешал Порошенко самому заняться дорогами? Скажешь не был на это денег, я скажу что это бред собачий, воровали при нем не меньше чем сейчас, Украина была при нем в топе коррупции.
Вроде бы умный мужик Порошенко ну при этом настолько тупо не понимать чего хочет простой народ и что ему надо дать что-бы за тебя проголосовали это просто жесть, ну все же знали что нужна была гречка ,1000гр и всякое такое.))
И не надо гнать на народ, он во всех странах такой, он хочет низкие цены не бензин и хорошие дороги, это политики должны быть умными, и не проигрывать комикам.
А то что Пукина что-то спонукало это тоже бред полный, они долго готовились напасть с дорогами или без, они не брали в расчет украинскую армию совсем, за 3 дня и всё такое. Кто реально мог тормознуть Пукина так это США.
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12.08.2023 02:23 Відповісти
"Хочеш миру, готуйся до війни". Це знали ще древні. А зелена команда не знала, або робила вигляд, що не знає.

Президенський Університет,..., Велике Будівництво (на яке спустили навіть ковідний фонд) - і все це в час війни.

А чому Україна, коли Захід криком кричав про вторгнення, далі готувалась до "шашликов на майскіє", розводила (насправді відводила війська), розміновувала,...?

"...это бред собачий, воровали при нем не меньше чем сейчас". Такої кількості "зашкварів" при попередній владі точно не було. Що не зе депутат - то пройдисвіт, за рідким виключенням.

А про те, що 95 квартал - проросійський поект, де україномовних зображали недолугими, тупими вихідцями із затурканих сіл, яких в Укаїні, на відміну від Московії, немає, навіть говорити не хочеться.

Вибрали собі "містєра Галадамора", "********** палачку",..., "актрісу с фільмав для взрослих" - тепер маємо. Між іншим, остання "дотепна" сценка гралась у Юрмалі перед стадом кацапів.

"Да впрочєм, какая разніцца".
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12.08.2023 03:03 Відповісти


Ну тепер ти отримало відімі ізмєнєнія зі своїм рашистським клоуном: знищені Маріуполь, Запоріжжя, Харків, на 8 млн зменшилася кількість населення країни, воєнкоми і депутати сн тепер мають вілли у марбельї, автопарки дорогущих мерседесів. Це потужний успіх.
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12.08.2023 06:50 Відповісти
Чувак с такой аналитикой т**е надо обратится в ветеринару! Пишешь дичь достойной российской пропаганды, у т**я всё "черно-белое" даже сейчас, вот такой смысл сейчас выяснять прошлое в таком тоне?
Слава Богу среди моих знакомых нет таких **@@@@@х попавших в "временную петлю", у таких будет хата гореть а они будут что-то про результаты выборов спорить, вы ещё тупее чем- 73%.
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12.08.2023 12:33 Відповісти
Із твого коменту зрозуміло, що ти лікуєш свій мозок у вєтєрінара🙀
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12.08.2023 14:44 Відповісти
У тебя ошибка в слове ветеринар, да и кома там явно лишняя .
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12.08.2023 15:52 Відповісти
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