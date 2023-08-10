Син "слуги народу" Копанчук, який виїхав за кордон та не повернувся, відмовився від депутатського мандата у місцевій раді
Депутат Рудківської міськради (Львівська область) і син народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук Дмитро Копанчук, який виїхав за кордон і не повернувся, написав заяву на складання свого депутатського мандата.
Про це NGL.media письмово повідомив секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький, передає Цензор.НЕТ.
У Рудківській міській раді підтвердили факт отримання 9 серпня заяви від Дмитра Копанчука про складення повноважень. Розглянути цю заяву планують на наступному засіданні депутатів міськради 7 вересня.
Заява Дмитра Копанчука була надіслана "Новою поштою", однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери", співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Дмитра Копанчука: "Мене попросили це зробити".
Нагадаємо, що кілька днів тому NGL.media з’ясували, що Дмитро Копанчук більше семи місяців не відвідує засідання міськради, оскільки ще 1 січня виїхав з країни, супроводжуючи свого батька з другою групою інвалідності. За місяць Володимир Копанчук повернувся в Україну, але без сина. Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.
Олена Копанчук, народна депутатка від "Слуги народу", досі публічно не прокоментувала виїзд свого сина.
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Хай жеруть своє лайно самі.
в конце июня видел в Варшаве в люксовых ресторанах очень много украинских инвалидов: все как один ростом 180-185 см с окружностью бицепсев около 50 см. Дорого одетые мощные кнуры, пышущие здоровьем.
И ведь как-то же смогли выехать из воюющей страны. Наверняка, все они инвалиды 1-ой группы.
Яка чесна людина! Не суддя верховного суду
Вроде бы умный мужик Порошенко ну при этом настолько тупо не понимать чего хочет простой народ и что ему надо дать что-бы за тебя проголосовали это просто жесть, ну все же знали что нужна была гречка ,1000гр и всякое такое.))
И не надо гнать на народ, он во всех странах такой, он хочет низкие цены не бензин и хорошие дороги, это политики должны быть умными, и не проигрывать комикам.
А то что Пукина что-то спонукало это тоже бред полный, они долго готовились напасть с дорогами или без, они не брали в расчет украинскую армию совсем, за 3 дня и всё такое. Кто реально мог тормознуть Пукина так это США.
Президенський Університет,..., Велике Будівництво (на яке спустили навіть ковідний фонд) - і все це в час війни.
А чому Україна, коли Захід криком кричав про вторгнення, далі готувалась до "шашликов на майскіє", розводила (насправді відводила війська), розміновувала,...?
"...это бред собачий, воровали при нем не меньше чем сейчас". Такої кількості "зашкварів" при попередній владі точно не було. Що не зе депутат - то пройдисвіт, за рідким виключенням.
А про те, що 95 квартал - проросійський поект, де україномовних зображали недолугими, тупими вихідцями із затурканих сіл, яких в Укаїні, на відміну від Московії, немає, навіть говорити не хочеться.
Вибрали собі "містєра Галадамора", "********** палачку",..., "актрісу с фільмав для взрослих" - тепер маємо. Між іншим, остання "дотепна" сценка гралась у Юрмалі перед стадом кацапів.
"Да впрочєм, какая разніцца".
Ну тепер ти отримало відімі ізмєнєнія зі своїм рашистським клоуном: знищені Маріуполь, Запоріжжя, Харків, на 8 млн зменшилася кількість населення країни, воєнкоми і депутати сн тепер мають вілли у марбельї, автопарки дорогущих мерседесів. Це потужний успіх.
Слава Богу среди моих знакомых нет таких **@@@@@х попавших в "временную петлю", у таких будет хата гореть а они будут что-то про результаты выборов спорить, вы ещё тупее чем- 73%.