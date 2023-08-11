"ЄС" готує постанову про звільнення члена ЦВК Буглака, який виїхав з України до США та отримував зарплатню
Фракція "Європейська Солідарність" ініціює постанову щодо звільнення Юрія Буглака, який до повномасштабного вторгнення виїхав з України та не повертається, з посади члена ЦВК.
Про це йдеться у заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.
"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.
Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями", - йдеться в повідомленні.
У фракції також наголосили, що це стосується і силових органів.
"Зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі", - підсумували у "ЄС".
Раніше журналісти опублікували розслідування, в якому йшлося, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!
Ця комісія навіть не підзвітна Раді.
І ось питання. Як цей діяч півтора року працював "удальонно" , не відривая заду від теплого Маямі , а рила від корита?
Усі все знали. Усіх все влаштовувало .
Тому що самі такіж як він.
І ті , що з влади , і ті що з опозиції.
Він же в декрет пішов з березня, то звільнення буде незаконним.
А до цього він "активно трудився на удальонці", як і тисячі українців.
таке скажеш.
в хазяйстві все згодиться.
всіх злочинців тільки звільняють,
вигідна «робота» - накрав, звільнили і їдь на всі чотири сторони
https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka
«Юрій Буглак, який став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів - RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», - написала вона.