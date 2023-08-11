"ЄС" готує постанову про звільнення члена ЦВК Буглака, який виїхав з України до США та отримував зарплатню

Фракція "Європейська Солідарність" ініціює постанову щодо звільнення Юрія Буглака, який до повномасштабного вторгнення виїхав з України та не повертається, з посади члена ЦВК.

Про це йдеться у заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.

Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями", - йдеться в повідомленні.

У фракції також наголосили, що це стосується і силових органів.

"Зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі", - підсумували у "ЄС".

Раніше журналісти опублікували розслідування, в якому йшлося, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

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