УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10750 відвідувачів онлайн
Новини
3 162 39

"ЄС" готує постанову про звільнення члена ЦВК Буглака, який виїхав з України до США та отримував зарплатню

булгак

Фракція "Європейська Солідарність" ініціює постанову щодо звільнення Юрія Буглака, який до повномасштабного вторгнення виїхав з України та не повертається, з посади члена ЦВК.

Про це йдеться у заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики.

Всі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані знаходитися на своєму робочому місці і зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями", - йдеться в повідомленні.

У фракції також наголосили, що це стосується і силових органів.

"Зокрема, Державне бюро розслідувань має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, і працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває досі", - підсумували у "ЄС".

Раніше журналісти опублікували розслідування, в якому йшлося, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Також читайте: "ЄС" наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ, - Геращенко

Автор: 

звільнення (2672) ЦВК (1177) Буглак Юрій (5) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Правильна реакція здорового організму на гниль!
Слава Україні!
показати весь коментар
11.08.2023 15:45
+13
Схоже що у нас два "трудових кодекси". Один для номенклатури а інший для народу. За "номенклатурним кодексом" можна півтора року отримувати зарплатню і не працювати взагалі, а за "народним" звільняють негайно та ще й по "статті". А куди дивились члени Європейської Солідарності спостерігаючи "оце"? А роботодавець - ЦВК - нічого не помічав і тупо платив зарплату, та ще й мабуть з надбавками "за інтенсивність праці"... Система гнила...
показати весь коментар
11.08.2023 15:52
+11
О, а ЄС 500 днів про це не знало? Петро, Петро.....
показати весь коментар
11.08.2023 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильна реакція здорового організму на гниль!
Слава Україні!
показати весь коментар
11.08.2023 15:45 Відповісти
трошки пізнувато, зважаючи що цей хряк ненажерливий в цвк саме від єс
показати весь коментар
11.08.2023 17:42 Відповісти
ЧЛЕН ЦИК не работал (!!) , а какие ****** и за что платили ему зарплату ??? ( о них молчат !! )
показати весь коментар
11.08.2023 19:44 Відповісти
Схоже що у нас два "трудових кодекси". Один для номенклатури а інший для народу. За "номенклатурним кодексом" можна півтора року отримувати зарплатню і не працювати взагалі, а за "народним" звільняють негайно та ще й по "статті". А куди дивились члени Європейської Солідарності спостерігаючи "оце"? А роботодавець - ЦВК - нічого не помічав і тупо платив зарплату, та ще й мабуть з надбавками "за інтенсивність праці"... Система гнила...
показати весь коментар
11.08.2023 15:52 Відповісти
Що Клован, що Петя... їм дуже далеко до простої людини. Люди для них це електорат, який до корита пропуск дає.
показати весь коментар
11.08.2023 17:03 Відповісти
зедЕрьмаківці ФАС!
показати весь коментар
11.08.2023 15:53 Відповісти
О, а ЄС 500 днів про це не знало? Петро, Петро.....
показати весь коментар
11.08.2023 15:57 Відповісти
От вже і винних знайшли
показати весь коментар
11.08.2023 16:23 Відповісти
https://rus.lb.ua/file/person/3726_buglak_yuriy_aleksandrovich.html Юрій Буглак (345 "за") - квота "ЄС"
показати весь коментар
11.08.2023 16:52 Відповісти
Бо це нога - того, кого треба, нога!! Панімать нада!!
показати весь коментар
11.08.2023 16:53 Відповісти
А звідки Порошенко міг знати, що робиться у Центральної виборчий комісії? Який стосунок до ЦВК має народний депутат Порошенко?
Ця комісія навіть не підзвітна Раді.
показати весь коментар
11.08.2023 18:11 Відповісти
Звільнення та призначення кожного депутата проходить через ЦВК. Між виборами , які проходять планово , цей процес теж триває. Депутати уходять , на їх місце призначають інших. Без ЦВК цей процес був би неможливий .
І ось питання. Як цей діяч півтора року працював "удальонно" , не відривая заду від теплого Маямі , а рила від корита?
Усі все знали. Усіх все влаштовувало .
Тому що самі такіж як він.
І ті , що з влади , і ті що з опозиції.
показати весь коментар
11.08.2023 19:05 Відповісти
мля, вражає їхня "необізнаність" про свого колегу, всі все знають, але нічого не роблять до цієї пори, поки не засвітився, а раптом "праканаєт" тоді все ок
показати весь коментар
11.08.2023 16:06 Відповісти
Так це тєло не депутат. У нього є начальник - голова цвк. Чому голова цвк мовчав до цих пір? Чи може він у схемі?
показати весь коментар
11.08.2023 16:41 Відповісти
Він його сусід по Флориді, зараз вагітний і теж збирається в дікретну відпустку !
показати весь коментар
11.08.2023 17:20 Відповісти
З усією повагою до ЄС, але це просто пук і більш нічого.
Він же в декрет пішов з березня, то звільнення буде незаконним.
А до цього він "активно трудився на удальонці", як і тисячі українців.
показати весь коментар
11.08.2023 16:07 Відповісти
Такое... Раньше, типа, не знали? Да и что ему предъявить? Он на удаленке работал, сейчас это сплошь и рядом.
показати весь коментар
11.08.2023 16:11 Відповісти
"ЄС" сором'язливо змовчала, що цей член ЦВК призначений за її поданням, натомість пустила димову завісу щодо ДБР (авжеж, хай повертаються до Києва, де кожний клан має "своїх" суддів).
показати весь коментар
11.08.2023 16:31 Відповісти
А цього мудака начальник не порошенко, а голова цвк. Тому до нього і питання
показати весь коментар
11.08.2023 16:42 Відповісти
https://rus.lb.ua/file/person/3726_buglak_yuriy_aleksandrovich.html Юрій Буглак (345 "за") - квота "ЄС"
показати весь коментар
11.08.2023 16:53 Відповісти
а чому ЄС, не ініціює розпустит ЦВК, на час військового стану
показати весь коментар
11.08.2023 16:40 Відповісти
ннуу....
таке скажеш.
в хазяйстві все згодиться.
показати весь коментар
11.08.2023 16:58 Відповісти
смешно,мы не знали но мы исправимся,не важно кто им командовал сейчас,важно кто его рекомендовал и привел,начинаете спрыгивать
показати весь коментар
11.08.2023 17:05 Відповісти
а гроші платників податків хто буде повертати?

всіх злочинців тільки звільняють,
вигідна «робота» - накрав, звільнили і їдь на всі чотири сторони
показати весь коментар
11.08.2023 17:05 Відповісти
может на примере военкомов и депутатов заменить , и отправить мясом на фронт .... как так - 1,5 года не появлялся на работе и зарплату получал ..............
показати весь коментар
11.08.2023 17:08 Відповісти
Режут "кабанчика" перед возможными выборами, ради рейтинга!
показати весь коментар
11.08.2023 18:32 Відповісти
Цей кадр, - не простий кадр. Він 10 років керував кіпрським офшором Порошенка.
https://antikor.com.ua/articles/186201-deputat_vid_bpp_desjatj_rokiv_keruvav_kiprsjkim_ofshorom_poroshenka



«Юрій Буглак, який став депутатом від президентського блоку, явно заслужив на цю посаду. Останніх 10 років він був директором кіпрської офшорки Порошенка та його друзів - RI-SYSTEM. Її власниками, як показує нам витяг з кіпрського реєстру, є Ігор Кононенко, В'ячеслав Москалевський, Олег Свинарчук, Олег Зімін та президентський фонд Prime Assets Capital», - написала вона.
показати весь коментар
11.08.2023 20:19 Відповісти
з дупи вийняв цю газетку?
показати весь коментар
12.08.2023 10:23 Відповісти
Если бы не схемы то этот гондон и дальше жировал на деньги из бюджета.
показати весь коментар
11.08.2023 21:04 Відповісти
ПЕРВЫЙ БЕРЕМЕННЫЙ ДЕПУТАТ! РАДУЙТЕСЬ"
показати весь коментар
11.08.2023 22:37 Відповісти
 
 