Нідерланди передадуть Україні ДНК-тести для ідентифікації викрадених Росією дітей

Нідерланди нададуть Україні набори експрес-тестів ДНК, щоб зробити процес ідентифікації викрадених Росією дітей максимально швидким. Також це допоможе у зборі доказів російських злочинів.

Про це йдеться у пресрелізі пресслужби міністра закордонних справ Нідерландів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нідерланди хочуть поставити в Україну набори для експрес-тестів ДНК, щоб діти, викрадені Росією, могли якнайшвидше бути ідентифіковані та возз’єднані з їхніми родинами в Україні", - йдеться у повідомленні.

За допомогою таких тестів можна буде брати зразки ДНК у дітей, яких вдалося повернули з Росії. Внісши зразки до спеціальної бази даних ДНК, українська влада зможе швидше зіставляти дані дітей із даними членів їхніх сімей.

Зазначається, що міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот зробила цю заяву у четвер, під час зустрічі з Уповноваженим Верховної ради з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук.

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"Росія викрала тисячі українських дітей після вторгнення в Україну. Це свідома тактика безпрецедентної жорстокості, яка руйнує сім’ї", – наголосила Слот.

"Ці діти не мають бути забуті. Вкрай важливо, щоб вони возз'єдналися зі своїми сім'ями. Нідерланди можуть допомогти Україні в цьому, надавши набори для аналізу ДНК", - вона.

Зазначається, що використовуючи набори для експрес-тестів ДНК, мобільним ДНК-лабораторіям потребуватимуть лише дві години, щоб провести аналіз ДНК дітей, яких повертають в Україну.

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Звичайні лабораторії ДНК наразі не мають достатньої потужності для проведення великої кількості тестів ДНК, необхідних для возз’єднання родин.

Завдяки "проєкту возз’єднання ДНК" Україна також може зібрати докази щодо викрадення дітей, що дозволить переслідувати цей воєнний злочин у судах, зокрема в Міжнародному кримінальному суді (МКС).

У консультації з країнами, включаючи Німеччину та Україну, Нідерланди розробляють ініціативи щодо боротьби з викраденням дітей у всьому світі. Нідерланди вже порушували це питання на різних багатосторонніх форумах, а також заохочують до встановлення фактів неупередженими міжнародними комітетами з розслідування, наприклад, через Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Нідерланди також виступають за внесення до списку санкцій ЄС осіб, причетних до викрадення українських дітей. Боротьба з безкарністю винних у цих незаконних депортаціях є пріоритетом для Нідерландів.

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