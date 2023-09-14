Умєров обговорив зі Столтенбергом реалізацію домовленостей Вільнюського саміту

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом реалізацію домовленостей Вільнюського саміту та ситуацію на фронті.

Про це глава українського Міноборони повідомив у соцмережі Х (Твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"Провів продуктивні переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих на Вільнюському саміті, та нашу спільну роботу з НАТО над Дорожньою картою оперативної сумісності.", - зазначив Умєров.

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Він також проінформував генсека Альянсу про оперативну обстановку на передовій та результати наступальної операції українських сил.