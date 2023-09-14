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Умєров обговорив зі Столтенбергом реалізацію домовленостей Вільнюського саміту

умєров

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом реалізацію домовленостей Вільнюського саміту та ситуацію на фронті.

Про це глава українського Міноборони повідомив у соцмережі Х (Твіттер), передає Цензор.НЕТ.

"Провів продуктивні переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих на Вільнюському саміті, та нашу спільну роботу з НАТО над Дорожньою картою оперативної сумісності.", - зазначив Умєров.

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Він також проінформував генсека Альянсу про оперативну обстановку на передовій та результати наступальної операції українських сил.

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) Умєров Рустем (587)


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14.09.2023 21:55 Відповісти
Понад 100 мільйонів на адвокатів - експерт розповів про схему "Укрнафти" з подачі ексміністра Резнікова

Понад 700 євро за годину, 10 мільйонів гривень щомісяця та 120 мільйонів гривень щорічно - таку сумму державна "Укрнафта" повинна була витрачати на послуги адвокатів юридичної компанії "Астерс" без усякого тендеру. Але найголовніше, що зроблено це було за допомогою колишнього співвласника компанії, та тепер вже колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова....

https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-09-14/5808630-ponad-100-milyoniv-na-advokativ-ekspert-rozpoviv-pro-skhemu-ukrnafti-z-podachi-eksministra-reznikova
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14.09.2023 22:12 Відповісти
нерукопожатного уберите
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14.09.2023 23:08 Відповісти
 
 