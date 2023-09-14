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Умеров обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей Вильнюсского саммита

умєров

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом реализацию договоренностей Вильнюсского саммита и ситуацию на фронте.

Об этом глава украинского Минобороны сообщил в соцсети Х (твиттер), передает Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на Вильнюсском саммите, и нашу совместную работу с НАТО над Дорожной картой оперативной совместимости", - отметил Умеров.

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Он также проинформировал генсека Альянса об оперативной обстановке на передовой и результатах наступательной операции украинских сил.

Автор: 

Столтенберг Йенс (1619) Умеров Рустем (506)


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14.09.2023 21:55 Ответить
Понад 100 мільйонів на адвокатів - експерт розповів про схему "Укрнафти" з подачі ексміністра Резнікова

Понад 700 євро за годину, 10 мільйонів гривень щомісяця та 120 мільйонів гривень щорічно - таку сумму державна "Укрнафта" повинна була витрачати на послуги адвокатів юридичної компанії "Астерс" без усякого тендеру. Але найголовніше, що зроблено це було за допомогою колишнього співвласника компанії, та тепер вже колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова....

https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-09-14/5808630-ponad-100-milyoniv-na-advokativ-ekspert-rozpoviv-pro-skhemu-ukrnafti-z-podachi-eksministra-reznikova
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14.09.2023 22:12 Ответить
нерукопожатного уберите
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14.09.2023 23:08 Ответить
 
 