Умеров обсудил со Столтенбергом реализацию договоренностей Вильнюсского саммита

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом реализацию договоренностей Вильнюсского саммита и ситуацию на фронте.

Об этом глава украинского Минобороны сообщил в соцсети Х (твиттер), передает Цензор.НЕТ.

"Провел продуктивные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на Вильнюсском саммите, и нашу совместную работу с НАТО над Дорожной картой оперативной совместимости", - отметил Умеров.

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Он также проинформировал генсека Альянса об оперативной обстановке на передовой и результатах наступательной операции украинских сил.