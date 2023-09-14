Наші громадяни можуть легально взяти участь у війні, підписавши контракт з російською армією, - посол Куби в РФ

Куба не проти, щоб її громадяни на законних підставах приймали участь у війні Росії проти України.

Про це заявив посол Куби в РФ Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Посол Куби заявив, що громадяни Куби, які нещодавно були заарештовані за створення мережі вербування найманців для участі у війні Росії проти України, займалися незаконною діяльністю та порушували закон.

Водночас влада Куби "нічого не має проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь у цій операції разом із російською армією", сказав дипломат.

Читайте також: РФ вербувала найманців на Кубі для війни проти України, хакери зібрали докази та встановили їхні особи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадуємо, 5 вересня МЗС Куби заявило про виявлення мережі нелегального вербування найманців до Росії для участі у війні проти України. У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "займає тверду та чітку історичну позицію", яка відкидає найманство і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

8 вересня в МВС Куби повідомили, що почалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням.