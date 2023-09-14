Наші громадяни можуть легально взяти участь у війні, підписавши контракт з російською армією, - посол Куби в РФ
Куба не проти, щоб її громадяни на законних підставах приймали участь у війні Росії проти України.
Про це заявив посол Куби в РФ Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Посол Куби заявив, що громадяни Куби, які нещодавно були заарештовані за створення мережі вербування найманців для участі у війні Росії проти України, займалися незаконною діяльністю та порушували закон.
Водночас влада Куби "нічого не має проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально взяти участь у цій операції разом із російською армією", сказав дипломат.
Нагадуємо, 5 вересня МЗС Куби заявило про виявлення мережі нелегального вербування найманців до Росії для участі у війні проти України. У заяві наголошено, що Куба "не бере участі у війні проти України", а також "займає тверду та чітку історичну позицію", яка відкидає найманство і веде боротьбу з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.
8 вересня в МВС Куби повідомили, що почалися арешти членів угруповання, яке займалося вербуванням.
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тут клімат іной...
і інтенсивність вогню інша, где-то так.
Обезьянки войны испугались.
ЕС мае напрягттсь - ще тількі кубинцев ( кубанцев - говорять у ЕС) не хватало.
Посла України на Кубі треба поміняти на націоналиста, щоб пояснив тим громадянамЯК кубанці будуть коливатись на гиляці 🤣🤣🤣
Ірина Костянтинівна Костюк (14 серпня 1974, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - український психолог та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат . Надзвичайний та Повноважний Посол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Кубі (з 2022)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] .
Біографія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit§ion=1 ред. код ]
У 1996 році закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Київський національний економічний університет , за фахом «аудит та облік». У 2005 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київський національний університет імені Тараса Шевченка , кафедра психології.
У 2000-2010 рр. - працювала психологом-вихователем Міжнародної Чорнобильської програми «Діти Чорнобиля» в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Республіці Куба . Корекційним педагогом-психологом в українсько-кубинській міжурядовій програмі з надання медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок аварії на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1 Чорнобильській АЕС . В рамках реалізації програми «Діти Чорнобиля» займалася: відбором дітей з інвалідністю, малозабезпечених та багатодітних родин, сиріт та напів-сиріт з дитячих будинків так і соціально-незахищених верств населення з тяжкими вадами внаслідок аварії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%90%D0%95%D0%A1 ЧАЕС , хвороб не виліковних в Україні. Супровід дітей з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Кубу організація побуту, навчання, психологічного комфорту, лікування, спілкування з однолітками, проведення і організація українсько-кубинських заходів до свята Незалежності України, Різдва та Нового року, дня іменинника, Великодня. Допомога та участь у виборах Президента України 2004 р. при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96 Посольстві України на Кубі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .
У 2000-2014 рр. - заступник директора, практикуючий психолог.
У 2014-2018 рр. - Керівник проєкту «Крок за кроком». Корекційний психолог - Київський Палац дітей та юнацтва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ .
У 2018-2022 рр. - Директор Інклюзивно-ресурсного центру № 10 Шевченківського району міста Києваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .
З 4 травня 2022 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Республіці Куба .
28 липня 2022 року - вручила копії вірчих грамот Віце-міністру закордонних справ Куби Анаянсі Родрігез Камехоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] .
7 жовтня 2022 року - вручила вірчі грамоти Президенту Куби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Мігелю Діаз-Канелю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] .
Не розумію , якщо держава витрачае кошти та начае диплматів в КІМО , якщо студенти там вчать мови , то чому держава нехтує такими спецами і посилае послами непрофі?
казнусобственные карманы. Вот и весь гешефт. ФіделівКастратів в плєн не брать.
Выкуп объяснить просто - денежная компенсация за причиненный вред Украине и ее народу.
Точно такие же правила ввести на членов ЧВК, уровняв их с наемниками.
Членов ЧВК и иностранных наемников не обменивать. Только после уплаты компенсаций.
Хорошо бы за уничтоженного наемника или члена ЧВК или взятого в плен ввести повышенные призовые.
Т.е. по сути нужно принять временное постановление о наемниках и членах ЧВК, действующих на стороне агрессора. И обьявить его в иностранные сми.
1. Незаконно знаходиться в Україні
2. Одержують за війну гроші