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Новости Война
10 026 51

Наши граждане могут легально принять участие в войне, подписав контракт с российской армией, - посол Кубы в РФ

куба,найманці

Куба не против, чтобы ее граждане на законных основаниях принимали участие в войне России против Украины.

Об этом заявил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендиа Пенья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Посол Кубы заявил, что граждане Кубы, которые недавно были арестованы за создание сети вербовки наемников для участия в войне России против Украины, занимались незаконной деятельностью и нарушали закон.

В то же время власти Кубы "ничего не имеют против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие в этой операции вместе с российской армией", отметил дипломат.

Читайте также: На Кубе арестовали 17 человек, которых связывают с сетью, вербующей кубинцев в армию РФ

Напомним, 5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении отмечается, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает жесткую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемство и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой.

Автор: 

Куба (118) посол (1793) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+30
Самі нормально не живуть та іншим заважають. Й@бані ізгої.
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14.09.2023 23:53
+28
тут вам не Ангола,
тут клімат іной...
і інтенсивність вогню інша, где-то так.
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14.09.2023 23:54
+16
Насколько я помню средняя зарплата на Кубе $30 - $50 в месяц. Кацапия предлагает контрактникам $2,000 (по курсу) и платить будет в $$. Кубинское правительство будет безбожно драть налоги с наёмников и пополнять казну собственные карманы. Вот и весь гешефт.
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15.09.2023 00:15
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Правила форума Совет форумчан
чорнобривчики... озимі
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14.09.2023 23:46 Ответить
тут вам не Ангола,
тут клімат іной...
і інтенсивність вогню інша, где-то так.
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14.09.2023 23:54 Ответить
Посольство Республіки Куба в Україні ; телефон: (+38 044) 486-57-43 ; факс: (+38 044) 486-19-07 ; E-mail: [email protected]
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14.09.2023 23:49 Ответить
вони повідключали ці номери.
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14.09.2023 23:54 Ответить
дзвонили? а я краще їм напишу
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15.09.2023 00:07 Ответить
краще їм писати на стіні амбасади.
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15.09.2023 00:12 Ответить
"Де наймають добровольців для десанту у Затоці свиней ?"
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15.09.2023 00:34 Ответить
посольство Кубы в Украине закрыто. Уже больше года.
Обезьянки войны испугались.
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15.09.2023 07:47 Ответить
Яка різница кого вони наймуть...якщо дохнуть всі однаково
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14.09.2023 23:50 Ответить
Не вопрос - возьмёте участие легально и летально.
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14.09.2023 23:51 Ответить
пусть вместо пластиковых пакетов берут экологически чистые сомбреро.
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14.09.2023 23:51 Ответить
і насіння цукрового тростніка
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15.09.2023 06:35 Ответить
А де корінне населення Куби?
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14.09.2023 23:51 Ответить
Самі нормально не живуть та іншим заважають. Й@бані ізгої.
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14.09.2023 23:53 Ответить
Після подібних заяв ми повинні висловити офіційний протест, якщо не буде реакції, розрив дипвідносин!
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14.09.2023 23:54 Ответить
Не повинні. В таких випадках вимагають пояснень в МЗС Куби. То всього лише посол.
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15.09.2023 01:18 Ответить
А шо кубинці? Вони радісно будуть підписувати контракти в надії що пожруть в українському полоні і потім рвануть у ЕС.

ЕС мае напрягттсь - ще тількі кубинцев ( кубанцев - говорять у ЕС) не хватало.

Посла України на Кубі треба поміняти на націоналиста, щоб пояснив тим громадянамЯК кубанці будуть коливатись на гиляці 🤣🤣🤣
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14.09.2023 23:57 Ответить
така ну дуже пояснить, "практикуюча психологиня"

Ірина Костянтинівна Костюк (14 серпня 1974, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - український психолог та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат . Надзвичайний та Повноважний Посол https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Кубі (з 2022)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] .
Біографія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=1 ред. код ]

У 1996 році закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Київський національний економічний університет , за фахом «аудит та облік». У 2005 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київський національний університет імені Тараса Шевченка , кафедра психології.

У 2000-2010 рр. - працювала психологом-вихователем Міжнародної Чорнобильської програми «Діти Чорнобиля» в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Республіці Куба . Корекційним педагогом-психологом в українсько-кубинській міжурядовій програмі з надання медичної допомоги дітям, які постраждали внаслідок аварії на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1 Чорнобильській АЕС . В рамках реалізації програми «Діти Чорнобиля» займалася: відбором дітей з інвалідністю, малозабезпечених та багатодітних родин, сиріт та напів-сиріт з дитячих будинків так і соціально-незахищених верств населення з тяжкими вадами внаслідок аварії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%90%D0%95%D0%A1 ЧАЕС , хвороб не виліковних в Україні. Супровід дітей з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Кубу організація побуту, навчання, психологічного комфорту, лікування, спілкування з однолітками, проведення і організація українсько-кубинських заходів до свята Незалежності України, Різдва та Нового року, дня іменинника, Великодня. Допомога та участь у виборах Президента України 2004 р. при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96 Посольстві України на Кубі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .

У 2000-2014 рр. - заступник директора, практикуючий психолог.

У 2014-2018 рр. - Керівник проєкту «Крок за кроком». Корекційний психолог - Київський Палац дітей та юнацтва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ .

У 2018-2022 рр. - Директор Інклюзивно-ресурсного центру № 10 Шевченківського району міста Києваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] .

З 4 травня 2022 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0 Республіці Куба .

28 липня 2022 року - вручила копії вірчих грамот Віце-міністру закордонних справ Куби Анаянсі Родрігез Камехоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] .

7 жовтня 2022 року - вручила вірчі грамоти Президенту Куби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Мігелю Діаз-Канелю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] .
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15.09.2023 08:27 Ответить
Цікаво. Мабудь іспанської не розуміе?
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15.09.2023 10:46 Ответить
Якщо посол НЕ ВОЛОДІЕ МОВОЮ КРАЇНИ КОМАНДИРОВКИ, він як інвалід і толку з нього мало. В ЦЬОМУ і проколи украінськой дипломатії.

Не розумію , якщо держава витрачае кошти та начае диплматів в КІМО , якщо студенти там вчать мови , то чому держава нехтує такими спецами і посилае послами непрофі?
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15.09.2023 10:51 Ответить
Що цим обізянам ще робити як вони досі на жигулях їздять і мясо по талонах отримують. Парашний сателіт.
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14.09.2023 23:58 Ответить
Значит кубинское посольство и прочие торговые отношения нах. с Украины навсегда
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15.09.2023 00:01 Ответить
як мінімум викликати на ковьор кубинського посла
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15.09.2023 00:46 Ответить
И могут быть уничтожены без суда и следствия как наемники.
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15.09.2023 00:04 Ответить
маємо повне право
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15.09.2023 00:43 Ответить
Що з ними напевне і робитимуть. Не допоможе ні біла ганчірка ні сльозні благання
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15.09.2023 01:46 Ответить
Все лайно світу лізе воювати за Рашистов....
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15.09.2023 00:13 Ответить
Насколько я помню средняя зарплата на Кубе $30 - $50 в месяц. Кацапия предлагает контрактникам $2,000 (по курсу) и платить будет в $$. Кубинское правительство будет безбожно драть налоги с наёмников и пополнять казну собственные карманы. Вот и весь гешефт.
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15.09.2023 00:15 Ответить
Наврятли будут платить в $, будут платить рублями, это не вагнер который давал на руки ежемесячно, тут еще рф с этих 2000 снимет само собой, а с рублями пусть кубинцы сами ****..ся! Просто что на кубе обменник в рублях будет писец какой интересный, если в интернете это 0.25 песо за 1 рубль, а я сомневаюсь в нужде банков рублей, то на месте могут и менять по 0.01 за 1 рубль, вот так и законно ограбят под ноль!
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15.09.2023 03:09 Ответить
Вы зря считаете кубинцев последними лохами. Они в 100 раз умнее и образованнее кацапов. Видели бы вы, что их иммигранты сделали с Флоридой после их революции и я имею в виду честный, легальный бизнес, без наркоты. Кубинские иммигранты самые продвинутые среди всех стран Карибского бассейна. В рашке платить налоги никто не будет, это бред, равно как и оплаты в рублях не будет. Иначе никто воевать не будет. Да, живут бедно, хотя весело, но далеко не лохи. Их легально "обует" их же правительство.
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15.09.2023 03:55 Ответить
Флорідські кубинці - це вершки дореволюційного суспільства. Порівнювати їх з кубинською масою не має сенсу.
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15.09.2023 04:47 Ответить
Колись у Анголі офіційний курс був 5 кванзів за долар. А реальний вуличний курс був 1500 кванзів. Якраз банка пива коштувала імпортного на базарчику.
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15.09.2023 10:21 Ответить
Фіделів Кастратів в плєн не брать.
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15.09.2023 00:16 Ответить
так,на наших не поміняють,хиба що на ром чи сигари )
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15.09.2023 00:30 Ответить
а з Українською ?
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15.09.2023 00:43 Ответить
Разрыв дипломатических отношений и санкции на экономическую деятельность с Украиной.
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15.09.2023 00:44 Ответить
Нужно просто официально объявить что иностранные наёмники воюющие на стороне России и погибшие, выдаваться не будут и будут утилизироваться по месту гибели без установления памятных знаков и идентификаторов могил, раненые наемники будут получать мед помощь в пониженном приоритете - если гос-во хочет чтобы раненых лечили нормально, пусть осуществит поставки медицины ВСУ тогда его наемников будут лечить нормально, а пленных наемников придется выкупать по 10 млн евро за морду лица. Иначе пожизненный срок без права амнистии.
Выкуп объяснить просто - денежная компенсация за причиненный вред Украине и ее народу.
Точно такие же правила ввести на членов ЧВК, уровняв их с наемниками.
Членов ЧВК и иностранных наемников не обменивать. Только после уплаты компенсаций.
Хорошо бы за уничтоженного наемника или члена ЧВК или взятого в плен ввести повышенные призовые.
Т.е. по сути нужно принять временное постановление о наемниках и членах ЧВК, действующих на стороне агрессора. И обьявить его в иностранные сми.
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15.09.2023 02:08 Ответить
По факту всі рашисти в Україні члени ЧВК, бо
1. Незаконно знаходиться в Україні
2. Одержують за війну гроші
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15.09.2023 10:47 Ответить
А как насчёт иностранных граждан которые по контракту воюют в ВСУ, их мы тоже менять не будем ? Пусть русня их казнит и закапывает в безымянных могилах ?
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23.09.2023 03:24 Ответить
Ще й чорне кубинське лайно буде отруювати українську землю - к@цапи їх будуть скидати в ями або спалювати разом з своїм біосміттям.
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15.09.2023 02:06 Ответить
гнійники типу куби, нікарагуа,венесуєли мають бути знищені, розплодилася зараза по планеті
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15.09.2023 06:31 Ответить
Меньше нужно вякать подоляку
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15.09.2023 06:49 Ответить
Відповідно до міжнародної термінології, якщо вони вступають до лав збройних сил рф у вигляді підписання контракту, нехай навіть тільки з мотивів заробити гроші, вони автоматично перестають бути найманцями. Це фактично, аналогічно як за нас воюють іноземці з Європи, США, та інших країн. За виключенням, що вони більш через ідейні переконання, а не гроші. Проте факт, є фактом. А ось усякі ЧВК чистої води найманці. Не кажу про моральну сторону питання, але навряд МЗС щось конкретне зможе зробити, бо зараз і з Туркменістану аналогічно набирають, і т.д.
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15.09.2023 07:08 Ответить
Україна має звернутись тоді до США щоб США зробили операцію по блокаді острова, та можливо навіть вторгнення щоб змінити владу ви вкурсі що на кубі злочинна влада комуністів з 1959 року при владі?
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15.09.2023 09:58 Ответить
Давно блокады не было...
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15.09.2023 07:13 Ответить
Товарісч посол послав заяву власного уряду стосовно найманства? 🤔 В уряді з цим згодні?
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15.09.2023 07:48 Ответить
чегиварики,будут самагон варить мокшанским
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15.09.2023 09:00 Ответить
Треба об'явити конкурс на дизайн спеціального пакету...
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15.09.2023 09:06 Ответить
Вот скоро ещё северокорейцы с китайцами подтянутся. И что тогда будут делать розовые пони, будут и дальше динамить Украину.
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15.09.2023 10:17 Ответить
Пиво "Куба"!
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15.09.2023 12:30 Ответить
 
 