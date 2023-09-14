Наши граждане могут легально принять участие в войне, подписав контракт с российской армией, - посол Кубы в РФ

Куба не против, чтобы ее граждане на законных основаниях принимали участие в войне России против Украины.

Об этом заявил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендиа Пенья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Посол Кубы заявил, что граждане Кубы, которые недавно были арестованы за создание сети вербовки наемников для участия в войне России против Украины, занимались незаконной деятельностью и нарушали закон.

В то же время власти Кубы "ничего не имеют против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие в этой операции вместе с российской армией", отметил дипломат.

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Напомним, 5 сентября МИД Кубы заявил об обнаружении сети нелегальной вербовки наемников в Россию для участия в войне против Украины. В заявлении отмечается, что Куба "не участвует в войне против Украины", а также "занимает жесткую и четкую историческую позицию", которая отвергает наемство и ведет борьбу с ним как на национальном уровне, так и на уровне ООН.

8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов группировки, занимавшейся вербовкой.