Щоденно десятки росіян потрапляють в український полон, - ГУР

Останні успішні дії українських сил безпеки і оборони дають змогу активно поповнювати обмінний фонд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів представник ГУ розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Мова про десятки росіян, які щоденно потрапляють в український полон – як захоплених, так і тих, хто здається добровільно", - зазначив Юсов.

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Представник ГУ розвідки наголосив - цінність людського життя в Україні і РФ різна, але поповнення обмінного фонду "впливає і вплине на результати і повернення українських захисників додому".

Водночас Юсов нагадав, що для російських військовослужбовців діє програма "Хочу жить", звернень до якої побільшало після проведення "Синиці" - операції зі здачі російським пілотом гелікоптера Мі-8.

Так, за його словами, якщо до оприлюднення результатів операції у день надходило 70-100 заявок, то після – 170 і більше заявок.

"1000 заявок зараз у процесі реалізації та понад 200 – це успішних кейсів виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це тільки за програмою "Хочу жить", - сказав представник ГУР і додав, що загалом є понад 25 тисяч заявок від тих, хто бажає здатися або розмірковує над таким варіантом.

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