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Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї та Ради безпеки ООН

зеленський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час тижня високого рівня, що відбудеться з 19 по 25 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідно до попереднього графіка промов глав делегацій виступ Президента України очікується в першій половині дня 19 вересня.

Тема дебатів, які триватимуть з 19 по 23 вересня, – "Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх".

Першого дня, 19 вересня, також очікуються виступи лідерів Бразилії, США, Польщі, Туреччини, Угорщини, Швейцарії, Чехії – усього майже 40 глав держав.

20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН щодо України.

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Росію на тижні високого рівня представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров, котрий, як очікується, візьме участь у засіданні Радбезу ООН 20 вересня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) ООН (3338) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
+32
Сподіваюся, промову буде читати з листочка від спічрайтерів!
Інакше всі здогадаються, який він насправді дурачок..
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15.09.2023 00:43
+15
Головне щоб подалі від піаніна! Бо інстинкти то штука непередбачувана ... Ну і, звісно, щоб аудіосуфлер в ухє зе-лідора не заглючив! Чекаємо на множинні оргазми па єдінаму шмарафону після вепохальної промови "лідора всесвіту та прілєгающіїх акрєсностєй"! ...
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15.09.2023 00:49
+13
На трибуні в ООН буде і єрмак для контролю за ним, щоб Зеля не загубився…в думках!! Оманщина зобов'язує
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15.09.2023 00:48
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Якщо їхати туди то тільки з однієї причини,з трибуни на генасамблеї оголосити про вихід України з цієї організації!
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15.09.2023 00:42 Відповісти
Буде одразу перемога?
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15.09.2023 01:43 Відповісти
А це не російських свиней питання , так що рило забрало і пнх
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15.09.2023 09:59 Відповісти
Так Зелі і треба тільки тайговий союз.
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15.09.2023 08:42 Відповісти
Сподіваюся, промову буде читати з листочка від спічрайтерів!
Інакше всі здогадаються, який він насправді дурачок..
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15.09.2023 00:43 Відповісти
Не здогадаються. Там більшість така як він.
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15.09.2023 01:52 Відповісти
Навряд чи там є аж настільки дурнуваті, як Зебздо ..
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15.09.2023 04:12 Відповісти
Це було видно давно. Але є люди, яку все одно за нього проголосували.
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15.09.2023 08:40 Відповісти
Єрмак стоятиме за спиною,коли Зеленський буде на трибуні?)
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15.09.2023 00:46 Відповісти
На трибуні в ООН буде і єрмак для контролю за ним, щоб Зеля не загубився…в думках!! Оманщина зобов'язує
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15.09.2023 00:48 Відповісти
Головне щоб подалі від піаніна! Бо інстинкти то штука непередбачувана ... Ну і, звісно, щоб аудіосуфлер в ухє зе-лідора не заглючив! Чекаємо на множинні оргазми па єдінаму шмарафону після вепохальної промови "лідора всесвіту та прілєгающіїх акрєсностєй"! ...
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15.09.2023 00:49 Відповісти
Сподіваюсь, що він завчить текст, відбарабанить, і інвестняні заберуть якнайшвидше.
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15.09.2023 01:01 Відповісти
Є великі сумніви що до того,що зелений імбіцил завчить хоч тему дебатів.Більш того-викликає сумнів навіть те,що він зможе назву теми навіть із суфлера прочитати.Неже не могли для найвеличнішого сформулювати назву якось папрощє,тіпа-"За всьо хорошеє протів всєго плохого"?😉
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15.09.2023 07:30 Відповісти
Є метод - в дупу айкос, до вух два ельфбари, пар заважатиме думці залишати організм, а під губу передавач з трансльованим у звуковому форматі текстом прямо в мікрофон. Тож, об'єкт має лише ворушити губами та корчити рожі.
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15.09.2023 08:28 Відповісти
ООН це нікчемна організація...Толку від неї ніякої...Тільки одна стурбованність
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15.09.2023 01:15 Відповісти
Зеля самий перший відчув це тому почав з високої трибуни щось нести про Шефіря, який не був держслужбовцем тай ще і мав паспорт Ізраїля.
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15.09.2023 08:40 Відповісти
Зе їхати треба і майданчик ООН використовувати треба. Інших варіантів не існує.
Піддупники - для домашньої роботи.
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15.09.2023 01:49 Відповісти
А чому проти Лаврова нема постанови на арешт КМС ? Нефіг йому шастати по світу
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15.09.2023 05:42 Відповісти
Щойно на сайті ВЧК ОГПУ вигульнула інфа, що Ромчик Абрамович спеціально виклав листування гутьєреша з конярою по зерновій угоді для "зміцнення позиції рашкостану" в ООН. Саме там Гутьєреш пропонує конярі поступки за рахунок України. Які обговорювала похоронна команда Арахамії в минулому році. То може Хрипатий обірве пуповину Оманських протоколів ?
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15.09.2023 05:58 Відповісти
Ні, Оман це найважливіше у переговорах із Московією!
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15.09.2023 08:36 Відповісти
Як тільки він обірве пуповину Оманських протоколів, так одразу Світ побачить інші протоколи, з архівів КГБ-ФСБ, про його московські пригоди часів КВНа та "Сватів"...
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15.09.2023 09:57 Відповісти
Прочитає з листка про тупих китайців та індусів? По тому факту що падалЬяк досі не звільнений, то це офіційна позиція опи.
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15.09.2023 06:40 Відповісти
А чо нароссію представлятиме Росінант, а не лідер свєрхдєржави? Міг би туфльою ******* по трибуні і остаточно пригрозити НАТО
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15.09.2023 07:07 Відповісти
Колгомп. Збираються всі колгоспники у клюбі - послухати Голову. Три години той голова розповідав як усе погано в колгоспі. А, коли закінчив то сказав, що із райцентру прийшов наказ, щоб гаприкінці зборів були проведені ДЕБАТИ. Тут із останнього ряду встає така огрядна тітонька і благає, - А можна мене першу, бо в мене дома ще корови недоєні!😁😄😃
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15.09.2023 07:19 Відповісти
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15.09.2023 07:35 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
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15.09.2023 08:17 Відповісти
Думаю, що на цей раз буде говорити щось про українців, а не про шефірів?
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15.09.2023 07:46 Відповісти
"Дебаты" - это значит, будут и вопросы задавать? Тогда всё, приплыли
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15.09.2023 07:59 Відповісти
Мля....А была надежда,что Зегевара будет х@ем на пианино играть,а члены ООН будут угадывать мелодию.😉
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15.09.2023 08:18 Відповісти
Яка ганьба ще нас чекає ! Знову хтось у гаражі обстріляє машину Шифіря!
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15.09.2023 08:24 Відповісти
Бляха... Чомусь вже заздалегідь соромно.
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15.09.2023 10:29 Відповісти
Якщо згадає про лендліз - то буде добре
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15.09.2023 11:44 Відповісти
 
 