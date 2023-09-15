Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи и Совбеза ООН
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня, которая состоится с 19 по 25 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно предварительному графику выступлений глав делегаций выступление президента Украины ожидается в первой половине дня 19 сентября.
Тема дебатов, которые продлятся с 19 по 23 сентября, – "Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и ее Целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех".
В первый день, 19 сентября, также ожидаются выступления лидеров Бразилии, США, Польши, Турции, Венгрии, Швейцарии, Чехии – всего около 40 глав государств.
20 сентября Зеленский примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Украине.
Россию на неделе высокого уровня будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который, как ожидается, примет участие в заседании Совбеза ООН 20 сентября.
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