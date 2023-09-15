РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5987 посетителей онлайн
Новости
3 378 33

Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи и Совбеза ООН

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на неделе высокого уровня, которая состоится с 19 по 25 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно предварительному графику выступлений глав делегаций выступление президента Украины ожидается в первой половине дня 19 сентября.

Тема дебатов, которые продлятся с 19 по 23 сентября, – "Восстановление доверия и глобальной солидарности: ускорение действий по повестке дня до 2030 года и ее Целей устойчивого развития для обеспечения мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех".

В первый день, 19 сентября, также ожидаются выступления лидеров Бразилии, США, Польши, Турции, Венгрии, Швейцарии, Чехии – всего около 40 глав государств.

20 сентября Зеленский примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Украине.

Россию на неделе высокого уровня будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, который, как ожидается, примет участие в заседании Совбеза ООН 20 сентября.

Читайте также: Война России против Украины будет главной темой выступления Шольца на Совбезе ООН

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) ООН (4162) Совбез ООН (1105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Сподіваюся, промову буде читати з листочка від спічрайтерів!
Інакше всі здогадаються, який він насправді дурачок..
показать весь комментарий
15.09.2023 00:43
+15
Головне щоб подалі від піаніна! Бо інстинкти то штука непередбачувана ... Ну і, звісно, щоб аудіосуфлер в ухє зе-лідора не заглючив! Чекаємо на множинні оргазми па єдінаму шмарафону після вепохальної промови "лідора всесвіту та прілєгающіїх акрєсностєй"! ...
показать весь комментарий
15.09.2023 00:49
+13
На трибуні в ООН буде і єрмак для контролю за ним, щоб Зеля не загубився…в думках!! Оманщина зобов'язує
показать весь комментарий
15.09.2023 00:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо їхати туди то тільки з однієї причини,з трибуни на генасамблеї оголосити про вихід України з цієї організації!
показать весь комментарий
15.09.2023 00:42 Ответить
Буде одразу перемога?
показать весь комментарий
15.09.2023 01:43 Ответить
А це не російських свиней питання , так що рило забрало і пнх
показать весь комментарий
15.09.2023 09:59 Ответить
Так Зелі і треба тільки тайговий союз.
показать весь комментарий
15.09.2023 08:42 Ответить
Сподіваюся, промову буде читати з листочка від спічрайтерів!
Інакше всі здогадаються, який він насправді дурачок..
показать весь комментарий
15.09.2023 00:43 Ответить
Не здогадаються. Там більшість така як він.
показать весь комментарий
15.09.2023 01:52 Ответить
Навряд чи там є аж настільки дурнуваті, як Зебздо ..
показать весь комментарий
15.09.2023 04:12 Ответить
Це було видно давно. Але є люди, яку все одно за нього проголосували.
показать весь комментарий
15.09.2023 08:40 Ответить
Єрмак стоятиме за спиною,коли Зеленський буде на трибуні?)
показать весь комментарий
15.09.2023 00:46 Ответить
На трибуні в ООН буде і єрмак для контролю за ним, щоб Зеля не загубився…в думках!! Оманщина зобов'язує
показать весь комментарий
15.09.2023 00:48 Ответить
Головне щоб подалі від піаніна! Бо інстинкти то штука непередбачувана ... Ну і, звісно, щоб аудіосуфлер в ухє зе-лідора не заглючив! Чекаємо на множинні оргазми па єдінаму шмарафону після вепохальної промови "лідора всесвіту та прілєгающіїх акрєсностєй"! ...
показать весь комментарий
15.09.2023 00:49 Ответить
Сподіваюсь, що він завчить текст, відбарабанить, і інвестняні заберуть якнайшвидше.
показать весь комментарий
15.09.2023 01:01 Ответить
Є великі сумніви що до того,що зелений імбіцил завчить хоч тему дебатів.Більш того-викликає сумнів навіть те,що він зможе назву теми навіть із суфлера прочитати.Неже не могли для найвеличнішого сформулювати назву якось папрощє,тіпа-"За всьо хорошеє протів всєго плохого"?😉
показать весь комментарий
15.09.2023 07:30 Ответить
Є метод - в дупу айкос, до вух два ельфбари, пар заважатиме думці залишати організм, а під губу передавач з трансльованим у звуковому форматі текстом прямо в мікрофон. Тож, об'єкт має лише ворушити губами та корчити рожі.
показать весь комментарий
15.09.2023 08:28 Ответить
ООН це нікчемна організація...Толку від неї ніякої...Тільки одна стурбованність
показать весь комментарий
15.09.2023 01:15 Ответить
Зеля самий перший відчув це тому почав з високої трибуни щось нести про Шефіря, який не був держслужбовцем тай ще і мав паспорт Ізраїля.
показать весь комментарий
15.09.2023 08:40 Ответить
Зе їхати треба і майданчик ООН використовувати треба. Інших варіантів не існує.
Піддупники - для домашньої роботи.
показать весь комментарий
15.09.2023 01:49 Ответить
А чому проти Лаврова нема постанови на арешт КМС ? Нефіг йому шастати по світу
показать весь комментарий
15.09.2023 05:42 Ответить
Щойно на сайті ВЧК ОГПУ вигульнула інфа, що Ромчик Абрамович спеціально виклав листування гутьєреша з конярою по зерновій угоді для "зміцнення позиції рашкостану" в ООН. Саме там Гутьєреш пропонує конярі поступки за рахунок України. Які обговорювала похоронна команда Арахамії в минулому році. То може Хрипатий обірве пуповину Оманських протоколів ?
показать весь комментарий
15.09.2023 05:58 Ответить
Ні, Оман це найважливіше у переговорах із Московією!
показать весь комментарий
15.09.2023 08:36 Ответить
Як тільки він обірве пуповину Оманських протоколів, так одразу Світ побачить інші протоколи, з архівів КГБ-ФСБ, про його московські пригоди часів КВНа та "Сватів"...
показать весь комментарий
15.09.2023 09:57 Ответить
Прочитає з листка про тупих китайців та індусів? По тому факту що падалЬяк досі не звільнений, то це офіційна позиція опи.
показать весь комментарий
15.09.2023 06:40 Ответить
А чо нароссію представлятиме Росінант, а не лідер свєрхдєржави? Міг би туфльою ******* по трибуні і остаточно пригрозити НАТО
показать весь комментарий
15.09.2023 07:07 Ответить
Колгомп. Збираються всі колгоспники у клюбі - послухати Голову. Три години той голова розповідав як усе погано в колгоспі. А, коли закінчив то сказав, що із райцентру прийшов наказ, щоб гаприкінці зборів були проведені ДЕБАТИ. Тут із останнього ряду встає така огрядна тітонька і благає, - А можна мене першу, бо в мене дома ще корови недоєні!😁😄😃
показать весь комментарий
15.09.2023 07:19 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2023 07:35 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
показать весь комментарий
15.09.2023 08:17 Ответить
Думаю, що на цей раз буде говорити щось про українців, а не про шефірів?
показать весь комментарий
15.09.2023 07:46 Ответить
"Дебаты" - это значит, будут и вопросы задавать? Тогда всё, приплыли
показать весь комментарий
15.09.2023 07:59 Ответить
Мля....А была надежда,что Зегевара будет х@ем на пианино играть,а члены ООН будут угадывать мелодию.😉
показать весь комментарий
15.09.2023 08:18 Ответить
Яка ганьба ще нас чекає ! Знову хтось у гаражі обстріляє машину Шифіря!
показать весь комментарий
15.09.2023 08:24 Ответить
Бляха... Чомусь вже заздалегідь соромно.
показать весь комментарий
15.09.2023 10:29 Ответить
Якщо згадає про лендліз - то буде добре
показать весь комментарий
15.09.2023 11:44 Ответить
 
 