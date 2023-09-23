У парламенті зараз немає голосів для заборони діяльності в Україні УПЦ МП, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату, якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода"

"Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", - зазначив спікер ВР.

Стефанчук зауважив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів, але, за його словами, "поки йде внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині "Слуги народу", а й у межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні".

Про це спікер сказав, відповідаючи на запитання, чому на голосування не виносяться законопроєкти, які передбачають заборону Московського патріархату.

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