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Новини Суспільство
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заборона (956) УПЦ МП (1093) Стефанчук Руслан (654)

У парламенті зараз немає голосів для заборони діяльності в Україні УПЦ МП, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату, якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Стефанчук заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода"

"Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", - зазначив спікер ВР.

Стефанчук зауважив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів, але, за його словами, "поки йде внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині "Слуги народу", а й у межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні".

Про це спікер сказав, відповідаючи на запитання, чому на голосування не виносяться законопроєкти, які передбачають заборону Московського патріархату.

Також читайте: Священнику УПЦ МП на Житомирщині, який роздавав кремлівські "агітки", повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+84
Мало чи багато - на голосування! Хочемо знати поіменно всіх служитеів сатани
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23.09.2023 15:53
+74
Доки "слуги кремля" складають більшість у ВР, доки голова ВР виконує всі забаганки ОП,
доти і московські попи і п"ята колона кремля буде недоторкана, непідсудна, безкарна ...
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23.09.2023 15:38
+63
Що,що???Не набереться голосів для заборони філіалу фсб і гру в одному флаконі!!!!?????
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23.09.2023 15:38
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А как же голоса мАнАлитной шоблы, пока еще прэзыдэнта столетия, состоящей из всякого рода питарасов, проституток, ананистов и предателей??????? Гнать этих сученных из парламента к е*еням собачьим!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.09.2023 17:02 Відповісти
А за відкрите декларування Рада ,по команді з центру ,дала аж 341 голос .....что і трєбовалось доказать ,Нами керує банда Ze зрадники,мародери,Саботажніки ...колись ,за законами злочинного Сталінського режиму таких розстрілювали на місці
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23.09.2023 17:03 Відповісти
А яка ж робота з ними проводить керівництво країни, ВР- констатує...? Чи проводився аналіз а не догадки, а хто проти і чому...?
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24.09.2023 19:25 Відповісти
Ни чего, скоро найдутся....и за одно послать вас всех на Х..Й на пожизненное....
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23.09.2023 17:16 Відповісти
Эта каденция дискредитировала себя.
Я вообще навскидку не могу вспомнить ни одного проукраинского закона, такого, от которого бы взрывало мозг (особенно у рашистов пердаки).
Все монобольшинство состоит из агентуры кремля, это уже очевидно всем кто умеет мыслить.
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23.09.2023 17:16 Відповісти
Бояться навіть ставити на голосування - "засвітяться" консерви....
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24.09.2023 12:15 Відповісти
А де ж ваша хвалена більшість ?
Вона не проукраїнська да
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23.09.2023 17:24 Відповісти
Ця так звана більшість 50% якої- потенційні зрадники.
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24.09.2023 17:52 Відповісти
"Нарід" ходить до МП? Ходить. Гроші моспопам несе? Несе.
"Нарід" цю ВР нагалосував? Нагаласовав.
То які питання?
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23.09.2023 17:32 Відповісти
Ти, "НАРІД", ховаючись від армії в Польщі, стули пельку і не гавкай! Патріёт закордонний. Ми тут самі розберемося.
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23.09.2023 22:35 Відповісти
Ну ти ж в армії, правда?
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24.09.2023 03:48 Відповісти
Та ти шо! А щоби пропхати цифролізацію холопів для відправки на фронт, то в екстазі злились всі фракції.
Може ваше кодло треба відправити на розмінування?
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23.09.2023 17:33 Відповісти
Більш актуально: ЩОБ ВИСТАЧИЛО ГОЛОСІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 31.03.2024 РОКУ!
ІНАКШЕ СТАНУТЬ СПІВУЧАСНИКАМИ ЗЛОЧИНУ УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ.
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23.09.2023 17:35 Відповісти
Війни вже не буде?
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23.09.2023 22:56 Відповісти
Стефанчук зауважив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів, але, за його словами, "поки йде внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині "Слуги народу", а й у межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні " агенти , слуги ,та прихильникм церкви московського сатанату в Україні " .які жеруть хліб із столу українського народу, будучи "ворогами" цього народу ,Другий рашистський ворожий фронт в Україні- депутати прихильники рашистської церкви.котра благословить рашистських нелюдів на геноцид українського народу.
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23.09.2023 17:45 Відповісти
Що тут казати - бувший керівник СБУ України Баканов, один з самих самих зелених був прихожанин філіалу РПЦ-ФСБ патріархату в Україні до самого вторгнення.Про що після цього можна говорити? Половина «слуг» фсбешні та антиукраінські по суті.
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24.09.2023 06:48 Відповісти
Монополія в раді в одних руках, а руки то з сраки ростуть...
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23.09.2023 17:54 Відповісти
Ростуть, надіюсь, не з Стефанчукової сраки?
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24.09.2023 18:54 Відповісти
Руслан Олексійович, Ви не вважайте, ви робіть.
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23.09.2023 18:00 Відповісти
По-перше сам Стефанчук всіляко блокує розгляд цього питанню,бо "рильце в пушку",по-друге всі вказівки йдуть з ОП від Єрмака,а той кришує московську секту і по-третє:для заборони УПЦМП не потрібна ВР,а РНБО і рішення цього органу неможливо оскаржити в жодному суді,однак цей процес гальмується.Висновок:ВЛАДА НЕ ЗБИРАЛАСЯ І НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ЗАБОРОНЯТИ МОСКОВСЬКУ СЕКТУ,БО ВОНА ЗРОСЛАСЯ З НЕЮ!
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23.09.2023 18:09 Відповісти
Тобто, у верховній зраді немає голосів, аби заборонити діяльність фсб під прикриттям попів, які спонукають частину нашого народу молитися за вбивство українських воїнів???
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23.09.2023 18:09 Відповісти
Дивно а унічтожити децентралізацію хватало.Так може він голова не верховної ради а кацапской думи.
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23.09.2023 18:18 Відповісти
та воно само не знає , що воно є...
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23.09.2023 19:01 Відповісти
Самим своїм існуванням вр і її керівництво разом з клоунами на Банковій "тішать" російську федерацію.
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23.09.2023 18:21 Відповісти
Ці клоуни насміхаються над Українцями,яе п здити то є голоси .
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23.09.2023 18:23 Відповісти
Ах ти п.а.д.л.о - значить це ти проти такого рішення. От же ж с.в.о.л.о.т.а !!!!!
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23.09.2023 18:33 Відповісти
Решили дать шанс своим партнерам ОПЗЖ (переобулись в Видновлення Украины) и дальше присутствовать в ВР. Выноси на голосование законопроект, а не пишешь записки для выезда за границу по указанию Ермака для главного столичного ОПЗЖшника Столара который проживает в Монако 10 месяцев в году
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23.09.2023 18:35 Відповісти
добре хоч Томас ця **** рада не може відмінити, бо на таке у них голоси одразу знайшлися
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23.09.2023 18:38 Відповісти
повна жесть...- а коли ж буде , коли знову повилазять та по-вернуться всі недобитки адепти кацапо-мира...
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23.09.2023 18:52 Відповісти
Так і хочеться сказати , що стіфанчюк ето ліцо рускава міра !!!
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23.09.2023 19:00 Відповісти
ну це ***** зашквар далі нікуди -- то ******* *********-гундяєвські попи що в ПЦУ немає благодаті , ПОРОХ добився ТОМОСА ,який вова обізвав термосом , а зараз до речі поздоровляє євреїв з новим роком і приймає пейсатих в маріїнському , ну то таке нехай приймає але не забуває що УКРАЇНА багатоконфесійна держава --- але ж мать вашу зелену дайте 200 голосів , ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ додасть 26 голосів --- ***** отой зелений цирк , кожного дня ********** - гундяєвські виродки вбивають УКРАЇНЦІВ , а у вас гандонів не набирається 226 голосів , якого ж народа ви мать вашу тоді слуги ???????
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23.09.2023 19:02 Відповісти
тупа брехня, монобішість голосує як їй скажуть з ОП, інакше не оримає бабло в конверах. За відкриття декларацій голоси за тиждень знайшли.
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23.09.2023 19:21 Відповісти
Як заборонити, то треба закон, щоб ухвалили депутати - хоча начебто ніде не сказано, що треба закон

А як про виїзд за кордон, то Конституція прямо каже що потрібен закон, закона не має

Тобто виходить, якщо "хочется", то можна зробити без закона
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23.09.2023 19:26 Відповісти
Оскільки переважно більша частина суспільства за заборону УПЦ МП, то депутати, які виступають проти, мають скласти мандати, з втратою пенсійного стажу за період свого депутатства.
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23.09.2023 19:37 Відповісти
Понабирали в той парламент всяке анти.українське гівно, то звідки будуть рішення на користь держави?
З ким я спілкуюсь, уже ВСІХ задовбала ця єврейська коломийка.
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23.09.2023 19:38 Відповісти
Для зекнуряки закон як дишло -
куди повернеш - туди й вийшло

Шуфрич поки сидітиме , голосів не вистачатиме ,

бо слуги і опзж - одна банда у ВР , ганьбище😠
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23.09.2023 19:40 Відповісти
Він хоч подумав що він сказав. І це у воюючій країні. І це відносно тих хто вбиває наших дітей і руйнує наші домівки. У це просто неймовірно повірити. Люди кого ви понавибирали? З такою радою війну буде тяжко виграти.
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23.09.2023 19:41 Відповісти
А если найду?
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23.09.2023 20:00 Відповісти
******?
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23.09.2023 20:11 Відповісти
Бо вони і їхні родичі самі являються прихожанами тієї секти
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23.09.2023 20:13 Відповісти
Ворожий до Національних інтересів України, так званий безголовий та безголосий парламент, НЕОБХІДНО ПРОСТО РОЗПУСТИТИ !!!
Провести розслідування з особами, які САБОТУВАННЯМ голосів, протидіяли національним інтересам України!!
Там сидять Вороги України!!
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23.09.2023 20:14 Відповісти
У жирномясого комплекція "попівська", як викиздять слуг з ВР, то може підти в МП та й заробляти. Тому і прикриває.
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23.09.2023 20:33 Відповісти
стефанчук прямо каже - ми, слуги народа , "за" московські церкви в Україні.
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23.09.2023 20:46 Відповісти
Агласітє вєсь спісак, пжалуста... (с)
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23.09.2023 20:48 Відповісти
Я її сам забороню! Пару гранат в труси московських попів і пісюни полетять по стінах народ без вас буде забороняти цю церкву, нах ви депутати взагалі потрібні
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23.09.2023 21:07 Відповісти
Збіговисько пройдисвітів та шахраїв, яких об'єднує одне. Ненависть до України та до всього українського та люта безмежна жадібність. Це парламент не підтримує заборону упц московського патріархату? Це однозначний маркер приналежності їх до московитів та праці на парашу. ВИНИКАЄ ЗАКОНОМІРНЕ ПИТАННЯ, чи вони потрібні Україні. За такі речі їх всіх потрібно знищити фізично, вони не мають права існувати на нашій українській землі. Смерть зрадникам українського народу.
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23.09.2023 21:12 Відповісти
чмо обосцаное вместе с таким "парламентом"
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23.09.2023 21:14 Відповісти
Ви ставте на голосування, а народ вже потім поставить їх на "лічильник".))))
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23.09.2023 21:38 Відповісти
Прихожані МПЦ повинні висіти до гори дригом на калітках тих « храмів « як потенційні наводчики колаборанти разом з мамою рімою і папою прафесоро
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23.09.2023 22:13 Відповісти
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23.09.2023 22:25 Відповісти
Стефанчук теж пріхажанін цього ..?
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23.09.2023 22:37 Відповісти
Та Стефанчук здурів? Винось на голосування. І під вечір склад Ради оновиться на сто відсотків.
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23.09.2023 22:38 Відповісти
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23.09.2023 22:43 Відповісти
Може, Усик уже схаменувся.
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23.09.2023 22:46 Відповісти
Пан сусик схаменувся... Я вас умоляю. Ну, разве шо, переобулся в прыжке.
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24.09.2023 02:36 Відповісти
Єрмак! Дай команду!
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23.09.2023 22:44 Відповісти
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23.09.2023 22:49 Відповісти
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23.09.2023 22:51 Відповісти
занесли, занесли слугам
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23.09.2023 23:07 Відповісти
П@здить Стефанчук. Як і коли було треба то монобільшість в турборежимі приймало що завгодно. І тоді доречі вони ще не мали рильця в пушку, як зараз. Досить дістати досьє на кожного і будуть приймати що ізволітє.
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23.09.2023 23:13 Відповісти
Вони чекають нового Майдану.Викиньте церкву сатани,чорти рогаті!!!
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23.09.2023 23:47 Відповісти
Це явка з повинною. СН небажають боротися з фсбешними агентами,так як і вони є прихильникі путіна і є ворогами України.
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24.09.2023 00:04 Відповісти
Значит надо разогнать такой парламент. Прорашистские сволочи.
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24.09.2023 00:25 Відповісти
Шо этот боров несет... Я так и не понял, типо, ваву моно большинство ни во что не ставит, чи слушает и повинуется?
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24.09.2023 02:31 Відповісти
Складає ься враження, що спікер ВРУ (доктор юридичних наук) фактично підтверджує, що БІЛЬШІСТЬ депутатів Верховної Ради України є прихожанами УПЦ МП, отже мають проросійську орієнтацію... і тому законопроект про заборону антидержавної діяльності УПЦ МП не буде підтримано.
А й справді - до кого тоді підуть сповідатись такі патріоти, як шуфричі, баканов, бойко, новінський, бужанський та багато -багато інших?
І тому "... Виносити його (законопроект ) у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально Джерело: https://censor.net/ua/n3445249
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24.09.2023 06:33 Відповісти
Окремо - респект журналісту за фото: що не кажи, а це - обличчя Верховної Ради України, на сьогодні...
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24.09.2023 06:52 Відповісти
Особисто наб'ю ..бало кожному депутату в Раді хто не проголосує за заборону РПЦ ФСБ.

На всіх мене звісно не вистачить.

Але приклад подам. Країна далі підтримає.

Спікер Верховної Ради сказав, що РПЦ ФСБ не забороняють, бо «поки недостатньо голосів».

Хто?

Хто бл….дь не голосує???

Дайте списки!!!

ПРІЗВИЩА НАХ…..Й.

Ви там що ОХ….ЛИ ****?

Хто бл….ді не голосує?

Солдатам пох….й - в тюрмі не гірше ніж в окопі.

ДАЙТЕ ПРІЗВИЩА.



Поширте і передайте.

Раптом хто знає дупутатів, помічникинь, чинуш.

Передайте обов'язково.

Євген Карась (https://t.me/+QyTOtgJI1WRZUC7s)https://t.me/usinfantryman1/15306
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24.09.2023 07:53 Відповісти
брехун=бреше
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24.09.2023 07:57 Відповісти
Когда надо принять какую-то хрень,особенно от твари Гетманцева,то голоса найдутся! Так може те кто против ,что бы разогнать ФСБшное кубло,поедут на фронт,и объяснят там свою позицию?
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24.09.2023 08:09 Відповісти
Tak сказав страждаючий від ожиріння азазелло
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24.09.2023 08:15 Відповісти
То проголосуйте, а ми побачимо хто на своїх двох з парламенту не вийде
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24.09.2023 08:16 Відповісти
"Какая отвратительная рожа"
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24.09.2023 08:18 Відповісти
Было бы желание,не в голосах дело.
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24.09.2023 08:33 Відповісти
Не звизди,всіх голосів хватає. Хто проти, той кацап. Хто не скаче той москаль!!!
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24.09.2023 08:50 Відповісти
Як сказава Айдер Муждабаєв-"Якщо Верховна Рада України не може заборонити РПЦ, це Верховна Рада не України".
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24.09.2023 09:05 Відповісти
немає голосів, до там сидять *пріхажане* ФСБешної секта мацкальскої церкви - слуги народу +опзж
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24.09.2023 09:17 Відповісти
Почекаємо, твою мать
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24.09.2023 10:06 Відповісти
Прізвища. І, бажано, адреси.
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24.09.2023 10:08 Відповісти
Так, і російську шпигунську наволоч із ОПи не треба видаляти "щоб просто потішити Російську Федерацію, Джерело: https://censor.net/ua/n3445249"
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24.09.2023 12:10 Відповісти
как можно с такой рожей жить и быть публичным лицом
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24.09.2023 13:03 Відповісти
тО есть "блюститель законности легитимизирует закулисные переговорчики, как "законную" альтернативу голосования...

Кто-то спросит : а что такого, если закулисье показывает, что нет голосов? Отвечу закулисье - это анонимное зап**ло.

А голосование показывет избирателям чьих именно голосов против УПЦ МП нету и за кого не надо больше голосовать .
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24.09.2023 13:09 Відповісти
Кажете влада проукраїнська? Ну-ну... Щось не можу зрозуміти: це спікеру соромно, чи він пишається з того?
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24.09.2023 13:41 Відповісти
Коли щось комусь здається - хреститись потрібно якщо ти православної віри.
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24.09.2023 14:08 Відповісти
Монобільшість. див джерело. На час голосування цього безперечно знакового голосування всі 235 депутан повертаються з відряджень - прогулянок Европою та курортами, переходять з роботи по групам (сусідні кабінети чи споруди)) вилазять з лікарняного, відпусток, барів, ресторанів й радо та з молитвами українською мовою за перемогу українського народу голосують та й все ухвалюють в турборежимі.
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24.09.2023 14:25 Відповісти
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24.09.2023 15:23 Відповісти
Думаю, що патріарх Варфоломій проти. Тому Стефанчук - у ролі цапа-відбивайла. А Варфоломій для України стільки зробив, що його ослухатись не можуть.
Вторгнення РФ провтикали українська влада на чолі з Боневтіком, ООН і ряд підписантів Будапештського меморандуму на чолі із США.
І думаю, що Варфоломій дуже добре розуміє, що Путін - ******** антихрист, а Гундяєв - ******** лжепророк. Гомер теж описує такого жреця у троянців, який пророчив Трої перемогу.
Тільки українським попам дуже далеко до Гомера.😀
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24.09.2023 15:55 Відповісти
Зе, має більшість голосів, а отже президентська фракція захищає московський патріархат! Ви ще досі вірете, що Єрмак не з москалями? А як Зе зірвав операцію з вагнерівцями, як здійснив державну зраду?
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24.09.2023 16:05 Відповісти
прорашистские шпионы чувствуют в Украине себя хозяевами!
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24.09.2023 16:49 Відповісти
Скажена та огидна потвора, яка прислужує ОП і та фсб.....
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24.09.2023 17:03 Відповісти
У парламенті зараз немає голосів для заборони діяльності в Україні УПЦ МП
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Другими словами в Раде большинство депутатов Слуг народа не патриоты Украины!
Поэтому и гундяя приветствуют, воевать на фронт не идут, перебегают на сторону врага, а те кто остался в Раде принимают Законы, вредящие работающим в тылу и воюющим на фронте.
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24.09.2023 17:24 Відповісти
Як висновок-в Україні немає УКРАЇНСЬКОГО парламенту. А ви поставте це питання на голосування, поіменно з висвітленням списку в ЗМІ. От тоді побачимо всіх депутатів слуг народу. Вони ж бо слуги, обранці народні
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24.09.2023 17:37 Відповісти
Если не хватает коллаборантов и наводчиков ракет, то можно запрещать УПЦ, с гарантированной отменой этого решения в ЕСПЧ. Не нужно множить число врагов, нам их и так хватает.
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24.09.2023 19:02 Відповісти
вот и закончилась очередным пшиком имитация борьбы ЗеВлады с метастазами Кремля в теле Украины. Опять эти серзкие порохоботы оказались правы!))
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24.09.2023 19:36 Відповісти
От мене це вражає - 5 років робити вигляд що ти ПАТРІОТИЧНА влада, а поводити себе гірше за владу Януковоча, мабуть зробили висновки з правління лєгтімного і вирішили що косити під патріотів це найбезпечніше при грабунку України.
Як що спитають на Заході Хто винен ? - сміливо скажуть - Патріоти України; і два в одному, і патріотів підставлять і Україну розграбують разом з кацапами.
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24.09.2023 19:58 Відповісти
Також у парламенті, одночасно варто зібрати достатньо голосів для заборони діяльності в Раді ще і самогозащітнічка УПЦ МП, товстого отрока Стефанчука.
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05.10.2023 16:13 Відповісти
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