У парламенті зараз немає голосів для заборони діяльності в Україні УПЦ МП, - Стефанчук
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату, якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанчук заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода"
"Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", - зазначив спікер ВР.
Стефанчук зауважив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів, але, за його словами, "поки йде внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині "Слуги народу", а й у межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні".
Про це спікер сказав, відповідаючи на запитання, чому на голосування не виносяться законопроєкти, які передбачають заборону Московського патріархату.
Будь ласка, зачекайте...
Я вообще навскидку не могу вспомнить ни одного проукраинского закона, такого, от которого бы взрывало мозг (особенно у рашистов пердаки).
Все монобольшинство состоит из агентуры кремля, это уже очевидно всем кто умеет мыслить.
Вона не проукраїнська да
"Нарід" цю ВР нагалосував? Нагаласовав.
То які питання?
Може ваше кодло треба відправити на розмінування?
ІНАКШЕ СТАНУТЬ СПІВУЧАСНИКАМИ ЗЛОЧИНУ УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ.
А як про виїзд за кордон, то Конституція прямо каже що потрібен закон, закона не має
Тобто виходить, якщо "хочется", то можна зробити без закона
З ким я спілкуюсь, уже ВСІХ задовбала ця єврейська коломийка.
куди повернеш - туди й вийшло
Шуфрич поки сидітиме , голосів не вистачатиме ,
бо слуги і опзж - одна банда у ВР , ганьбище😠
Провести розслідування з особами, які САБОТУВАННЯМ голосів, протидіяли національним інтересам України!!
Там сидять Вороги України!!
А й справді - до кого тоді підуть сповідатись такі патріоти, як шуфричі, баканов, бойко, новінський, бужанський та багато -багато інших?
І тому "... Виносити його (законопроект ) у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально Джерело: https://censor.net/ua/n3445249
На всіх мене звісно не вистачить.
Але приклад подам. Країна далі підтримає.
Спікер Верховної Ради сказав, що РПЦ ФСБ не забороняють, бо «поки недостатньо голосів».
Хто?
Хто бл….дь не голосує???
Дайте списки!!!
ПРІЗВИЩА НАХ…..Й.
Ви там що ОХ….ЛИ ****?
Хто бл….ді не голосує?
Солдатам пох….й - в тюрмі не гірше ніж в окопі.
ДАЙТЕ ПРІЗВИЩА.
…
Поширте і передайте.
Раптом хто знає дупутатів, помічникинь, чинуш.
Передайте обов'язково.
Євген Карась (https://t.me/+QyTOtgJI1WRZUC7s)https://t.me/usinfantryman1/15306
Кто-то спросит : а что такого, если закулисье показывает, что нет голосов? Отвечу закулисье - это анонимное зап**ло.
А голосование показывет избирателям чьих именно голосов против УПЦ МП нету и за кого не надо больше голосовать .
Вторгнення РФ провтикали українська влада на чолі з Боневтіком, ООН і ряд підписантів Будапештського меморандуму на чолі із США.
І думаю, що Варфоломій дуже добре розуміє, що Путін - ******** антихрист, а Гундяєв - ******** лжепророк. Гомер теж описує такого жреця у троянців, який пророчив Трої перемогу.
Тільки українським попам дуже далеко до Гомера.😀
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Другими словами в Раде большинство депутатов Слуг народа не патриоты Украины!
Поэтому и гундяя приветствуют, воевать на фронт не идут, перебегают на сторону врага, а те кто остался в Раде принимают Законы, вредящие работающим в тылу и воюющим на фронте.
Як що спитають на Заході Хто винен ? - сміливо скажуть - Патріоти України; і два в одному, і патріотів підставлять і Україну розграбують разом з кацапами.