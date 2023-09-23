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Росіяни атакували дроном мешканця Миколаївки в Херсонській області: чоловіка госпіталізовано
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія атакувала Миколаївку безпілотником.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік дістав важкі поранення", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча. Потерпілого доставили до лікарні.
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показати весь коментар23.09.2023 16:01 Відповісти Мені подобається 1
Wasyl Worobec
показати весь коментар23.09.2023 16:40 Відповісти Мені подобається 2
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