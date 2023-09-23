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Росіяни атакували дроном мешканця Миколаївки в Херсонській області: чоловіка госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російська армія атакувала Миколаївку безпілотником.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік дістав важкі поранення", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча. Потерпілого доставили до лікарні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Микільського на Херсонщині пошкоджено приблизно 20 будинків, ліцей та дитсадок

Автор: Анастасія Потіха
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Сколько можно говорить местным - Жизнь на берегу Днепра напротив орков - игра в рулетку со смертью. Они нелюди и ожидать что они вас не убьют - наивно.
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23.09.2023 16:01 Відповісти
Такі старі люди не мобільні.Куди вони поїдуть?З мізерною пенсією де їм жити,за що орендувати житло?От і результат......
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23.09.2023 16:40 Відповісти
 
 