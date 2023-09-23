Росіяни атакували дроном мешканця Миколаївки в Херсонській області: чоловіка госпіталізовано

Російська армія атакувала Миколаївку безпілотником.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік дістав важкі поранення", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, через ворожий удар він втратив частину руки, також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча. Потерпілого доставили до лікарні.

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