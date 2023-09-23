Россияне атаковали дроном жителя Николаевки в Херсонской области: мужчина госпитализирован

Российская армия атаковала Николаевку беспилотником.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за вражеского удара он потерял часть руки, также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение. Пострадавший был доставлен в больницу.

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