РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12148 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 251 2
беспилотник (2123) обстрел (20439) Херсонщина (3582)

Россияне атаковали дроном жителя Николаевки в Херсонской области: мужчина госпитализирован

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российская армия атаковала Николаевку беспилотником.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за вражеского удара он потерял часть руки, также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение. Пострадавший был доставлен в больницу.

Также читайте: На Донетчине за сутки в результате обстрелов погиб один человек, еще один ранен, - ОВА
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сколько можно говорить местным - Жизнь на берегу Днепра напротив орков - игра в рулетку со смертью. Они нелюди и ожидать что они вас не убьют - наивно.
показать весь комментарий
23.09.2023 16:01 Ответить
Такі старі люди не мобільні.Куди вони поїдуть?З мізерною пенсією де їм жити,за що орендувати житло?От і результат......
показать весь комментарий
23.09.2023 16:40 Ответить
 
 