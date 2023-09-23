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Россияне атаковали дроном жителя Николаевки в Херсонской области: мужчина госпитализирован
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия атаковала Николаевку беспилотником.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за вражеского удара он потерял часть руки, также у него ранение грудной клетки, открытый перелом и кровотечение. Пострадавший был доставлен в больницу.
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показать весь комментарий23.09.2023 16:01 Ответить Мне нравится 1
Wasyl Worobec
показать весь комментарий23.09.2023 16:40 Ответить Мне нравится 2
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