Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною. Рішення про це США ухвалили ще до візиту Зеленського, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні ракети ATACMS ще до візиту президента України Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Timesз посиланням на джерела.

За даними співрозмовника FT, так зробили для того, щоб уникнути підказок росіянам, які спонукали б їх відсунути лінії постачання подалі від фронту.

Джерела повідомляють, що США надішлють ракети вже найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях.

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Зазначається, що Вашингтон надішле версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Нагдаємо, ATACMS - це ракета, яка може уражати цілі на відстанні у 180 миль (близько 289 км. - Ред.), що дасть змогу завдавати ударів по російських лініях постачання та військах далеко за лінією фронту. Їх може запускати РСЗВ HIMARS.

Раніше агенція NBC News із посиланням на джерела повідомляла, що Байден під час зустрічі з Зеленським у четвер, 21 вересня, пообіцяв, що Вашингтон передасть Києву невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.