УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11217 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
12 741 124
Зеленський (17537) США (14537) ATACMS (56)

Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною. Рішення про це США ухвалили ще до візиту Зеленського, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

atacms

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні ракети ATACMS ще до візиту президента України Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Timesз посиланням на джерела.

За даними співрозмовника FT, так зробили для того, щоб уникнути підказок росіянам, які спонукали б їх відсунути лінії постачання подалі від фронту.

Джерела повідомляють, що США надішлють ракети вже найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях.

Читайте також: Зеленський про посилення далекобійних можливостей України: Мій голос чують. Настане момент - ми всі це побачимо

Зазначається, що Вашингтон надішле версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Нагдаємо, ATACMS - це ракета, яка може уражати цілі на відстанні у 180 миль (близько 289 км. - Ред.), що дасть змогу завдавати ударів по російських лініях постачання та військах далеко за лінією фронту. Їх може запускати РСЗВ HIMARS.

Раніше агенція NBC News із посиланням на джерела повідомляла, що Байден під час зустрічі з Зеленським у четвер, 21 вересня, пообіцяв, що Вашингтон передасть Києву невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
От вчерашнего ракетного удара по штабу ЧФ РФ Погибли высокопоставленные российские генералы: командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук и начальник Штаба генерал-лейтенант Олег Цеков. Добро пожаловать в фан-зону к Кобзону!

показати весь коментар
23.09.2023 16:06
+19
Ну, так ЗЕбуїнам і 3-х років не вистачило, щоб зрозуміти, що свою зброю випускати треба було, а не в асфальт(собі в кишені!) закопувати державні гроші та не закривати ВСІ оборонні проекти. Але ж лоху з фанклубу ЗЕшобли головне що потрібне - звинуватити Захід у всіх негараздах чинного поца, якого самі ж нам і нав'язали: "ви нам нЄ далі аружія, ви нам нє закрилі нєбо!".
А відповісти на просте питання: "а що ви робили перед вторгненням рік, два, три?" вони відригують тупо по методичці - "ти пАрАхАбот!"
показати весь коментар
23.09.2023 16:22
+18
В каждой ракете 950 или 275 суббоеприпасов М74 с вольфравомыми поражающими элементами и с зоной поражения радиусом 15 метров. Самое оно накрывать базы, склады или аэродромы.
показати весь коментар
23.09.2023 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
нам мосты нада строить , а не уничтожать
показати весь коментар
23.09.2023 16:39 Відповісти
А керченський?
показати весь коментар
23.09.2023 17:32 Відповісти
Керченский нам самим ещё пригодится.
показати весь коментар
24.09.2023 01:37 Відповісти
Амерікоси дуже БОЯТЬСЯ що ми все ж таки вдаримо по рашистській інфраструктурі (паливо, енергетика, газогони, хімічні трубопроводи, заводи...) і РОЗВАЛИМО НАХ їх економіку.
Зараз амерікоси мають можливості РЕГУЛЮВАТИ рашистську економіку за допомогою санкцій: дають дихати, але не "повними грудьми".
Але, як що після наших ударів Рашка взагалі НЕ ЗМОЖЕ торгувати енергоресурсами, то й санкції стануть непотрібними - знов Америка буде змушена рятувати Рашку "ніжками буша".
показати весь коментар
23.09.2023 16:43 Відповісти
Это ракета и кацапская нефтебаза созданы друг для друга.
показати весь коментар
23.09.2023 17:06 Відповісти
Факами куревыми ани мардву кармить будут типерь.
показати весь коментар
23.09.2023 21:56 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 16:51 Відповісти
ФОТО Зеленский после Канады прилетел в Ирландию после Канады
показати весь коментар
23.09.2023 16:52 Відповісти
Літакам на аеродромах хана.
показати весь коментар
23.09.2023 16:56 Відповісти
У параші цих аєродромів, як лайна в їх країні. Ракети всі не дістануть, лише граничні області. Хіба що відкинуть подалі і час підльотів до пуску зміниться.
Цими ракетами, якщо дадуть, 6арно буде повибивати склади і місця скупчення живої сили і техніки, наприклад в районі Харківської області, де у кацапур чимале угрупування. Також гарно буде потушити в Криму все що можна). Атакамси, якщо і дадуть, то точно із забороною бити по території рфії.
показати весь коментар
23.09.2023 19:24 Відповісти
На яких ? Де ці аеродроми ?
показати весь коментар
23.09.2023 19:36 Відповісти
Особливо наголошується, що рішення ухвалили до візиту Зєлєнского. Це одному мені здається, що зробили то не просто так? 🤔 Вибивають у Зєлєнского козирі для майбутнього піару? 🤔
показати весь коментар
23.09.2023 17:09 Відповісти
зачекай. Ще ніхто нічого не дав, лише амер. преса як завжди ******* на чутливі теми.
Незрозуміло кому на руку, до речі
показати весь коментар
23.09.2023 17:13 Відповісти
В даному контексті не "*******", а "*******". Вчіть мову нашу солов'їну
показати весь коментар
23.09.2023 17:34 Відповісти
Так, вибачаюсь. Я просто подумки завжди звертаюсь до зрадойобів в коментарях на "не" ))
показати весь коментар
24.09.2023 19:47 Відповісти
Бл...дь!!! Не дали бениному Дураку пропиариться очередной раз....
показати весь коментар
23.09.2023 17:13 Відповісти
"так зробили для того, щоб уникнути підказок росіянам" Джерело: https://censor.net/ua/n3445251

FT, звісно, виправляє цей прикрий недолік. Якщо просто не звиздить, з журналістів не спитаєш
показати весь коментар
23.09.2023 17:15 Відповісти
Скільки ж можна? Ніхто нічого поки що "не дав". Ситуація така ж як і півроку назад, тобто нє...
показати весь коментар
23.09.2023 17:27 Відповісти
Хтось щось тут про Швеця казав.
Стосовно АТАСМS.
Той про цю новину ще раніше казав, а хтось его брехуном обізвав
показати весь коментар
23.09.2023 17:35 Відповісти
Він не брехун , він диктор . Що дали , те й озвучує . Ось до грошей трішечки жадібний - намагався підробляти сутенером у дашки нещасної . І гонору забагато - дуже ******** , щоб його хвалили , а хто не хвалить , всіх ображає .
показати весь коментар
23.09.2023 19:44 Відповісти
А хто йому дає те, що він озвучує? Просвєтітє, пліз.
показати весь коментар
23.09.2023 21:18 Відповісти
А я казав таке ще до Швеця. І що? Швець вже знову брехун? Чи, може, плагіатор, бо вкрав мої слова?
показати весь коментар
24.09.2023 09:47 Відповісти
Мені так здається , що він доносить неофіційно офіційну думку Америки , яку вони не можуть висловити відкрито , але хочуть донести до України .
показати весь коментар
23.09.2023 23:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 