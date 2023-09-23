Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною. Рішення про це США ухвалили ще до візиту Зеленського, - ЗМІ
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Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення надати Україні ракети ATACMS ще до візиту президента України Володимира Зеленського до США, але вирішила не оголошувати про це публічно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Timesз посиланням на джерела.
За даними співрозмовника FT, так зробили для того, щоб уникнути підказок росіянам, які спонукали б їх відсунути лінії постачання подалі від фронту.
Джерела повідомляють, що США надішлють ракети вже найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях.
Зазначається, що Вашингтон надішле версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.
Нагдаємо, ATACMS - це ракета, яка може уражати цілі на відстанні у 180 миль (близько 289 км. - Ред.), що дасть змогу завдавати ударів по російських лініях постачання та військах далеко за лінією фронту. Їх може запускати РСЗВ HIMARS.
Раніше агенція NBC News із посиланням на джерела повідомляла, що Байден під час зустрічі з Зеленським у четвер, 21 вересня, пообіцяв, що Вашингтон передасть Києву невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз амерікоси мають можливості РЕГУЛЮВАТИ рашистську економіку за допомогою санкцій: дають дихати, але не "повними грудьми".
Але, як що після наших ударів Рашка взагалі НЕ ЗМОЖЕ торгувати енергоресурсами, то й санкції стануть непотрібними - знов Америка буде змушена рятувати Рашку "ніжками буша".
Цими ракетами, якщо дадуть, 6арно буде повибивати склади і місця скупчення живої сили і техніки, наприклад в районі Харківської області, де у кацапур чимале угрупування. Також гарно буде потушити в Криму все що можна). Атакамси, якщо і дадуть, то точно із забороною бити по території рфії.
Незрозуміло кому на руку, до речі
FT, звісно, виправляє цей прикрий недолік. Якщо просто не звиздить, з журналістів не спитаєш
Стосовно АТАСМS.
Той про цю новину ще раніше казав, а хтось его брехуном обізвав