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Новини Політика України
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депутат (1577) мандат (128) Шуфрич (355) Стефанчук Руслан (654)

Стефанчук розповів, за яких умов у Шуфрича можна забрати мандат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шуфрич

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи можна позбавити мандату Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО, його підозрюють у держзраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв'ю з Радіо Свобода 

За його словами, "механізми (для позбавлення мандату – ред.) всі чітко є, вони прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України".

"При чому, що я хочу зауважити, що зараз існує таке-то – давайте змініть Конституцію. Під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами", – наголосив Стефанчук.

Спікер парламенту наголосив, що Шуфрич для того, аби скласти мандат, має власноруч написати відповідну заяву.

"Для його актуального стану, безперечно, такі підстави можуть бути. Це власна заява. Якщо він бажатиме і її напише. І друге – це рішення суду, яке вступило в законну силу. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке вступило в законну силу є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи", – розповів Стефанчук.

20 вересня Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Є ще один спосіб забрати у шуфріча мандат. Розпустити Раду разом з шуфрічем, стефанчуком та другою бидлотою? До речі цей спосіб допоможе також у боротьбі з частиною корупціонерів.
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24.09.2023 01:27
+20
Як же у ЗРАДНИКА України, забрати мандат…, треба ***** зателефонувати з ВРУ, може він дасть добро!! Маразматики і на ТАКІЙ ПОСАДІ !! Присягали Україні, а як до діла дійшло, то і обгадилися слуги, коливаючись між окупантом та захистом України!!
Так ми і Україну з такими просеремо, як Південь України зрадили!!
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24.09.2023 01:11
+15
І Шуфрич і Льовочкін і ......... віддали свої карточки для голосування квартальщикам. І хто ж буде різати курок, що несуть золоті яйця?
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24.09.2023 01:18
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" - Как же можно у человека Шуфрича срезать гипс забрать мандат незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа! " (С)
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24.09.2023 01:08 Відповісти
Зачем его поить? Поставить флакон стекломоя со скрепной этикеткой - сам нажрётся
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24.09.2023 11:57 Відповісти
Як же у ЗРАДНИКА України, забрати мандат…, треба ***** зателефонувати з ВРУ, може він дасть добро!! Маразматики і на ТАКІЙ ПОСАДІ !! Присягали Україні, а як до діла дійшло, то і обгадилися слуги, коливаючись між окупантом та захистом України!!
Так ми і Україну з такими просеремо, як Південь України зрадили!!
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24.09.2023 01:11 Відповісти
Як Стефанчук може зробити таку гидоту найкращому другові Зелі? Він може це зробити Геросу-ворогові Зеленського!
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24.09.2023 08:24 Відповісти
І Шуфрич і Льовочкін і ......... віддали свої карточки для голосування квартальщикам. І хто ж буде різати курок, що несуть золоті яйця?
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24.09.2023 01:18 Відповісти
Длинная очередь в упор.
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24.09.2023 01:19 Відповісти
Як що черга буде довга, та ще й "в упор", то його на усіх не вистачить 😉.
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24.09.2023 03:37 Відповісти
Є ще один спосіб забрати у шуфріча мандат. Розпустити Раду разом з шуфрічем, стефанчуком та другою бидлотою? До речі цей спосіб допоможе також у боротьбі з частиною корупціонерів.
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24.09.2023 01:27 Відповісти
І віддати все ермаку.Вибори як провести у війсковий стан з монополізованим інфопростором?
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24.09.2023 04:45 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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24.09.2023 10:14 Відповісти
І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Джерело: https://censor.net/ua/n3445297Тому що, слава Богу, в Україні є суд. Джерело: https://censor.net/ua/n3445297,Та і Не Ма Що Доповнити,
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24.09.2023 01:35 Відповісти
Вы что там зеленожрпые, совсем ******? Связь с реальностью потеряли
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24.09.2023 01:49 Відповісти
Стефанчук : ,, є суд в Україні "
питання , який блд .... ь суд є в нашій краіні ?

Кишеньковий , чи той суд , що судить
розвідника і патріота Романа Червінського і багато інших патріотів ??😠
дограєтесь ви , зелені покидьки 😡
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24.09.2023 02:06 Відповісти
То б-то, для шуфріча є суд, а для прогульників немає ? Прогули депутатів ВР при військовому стані - це гірше криміналу, тут зрада. Суд визнає, ви його трохи "нагніть", ви знаєте як.
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24.09.2023 03:42 Відповісти
Нічого, в слідчому ізоляторі можна місяць, а то і рік прокантуватися з мандатом народного депутата! Аж до суду!😊
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24.09.2023 04:32 Відповісти
Пропихнути антіукріїнскі закони у "турбо" ражимі в обход регламенту і констітуціі можна а позбавити мандата відвертого зрадника констітуцію вспомніл.Стадо обравше це у владу хоч догоняє шо все шо зараз відбувається(війна теж) це завдяки їх вибору?
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24.09.2023 04:41 Відповісти
Все впирається тільки в Шуфрича, вся корупція від Шуфрича, розкрадання держави все це він а може це чергове назначання цапа-відбувайла і відволікання уваги...
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24.09.2023 04:54 Відповісти
Это свинное рыло недалеко убежало от таких как Шуфрич,Левочкин и им подобных
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24.09.2023 07:10 Відповісти
Якщо так, то сама Рада не рада -а Зрада
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24.09.2023 07:23 Відповісти
Під час війни зрадників завжди розстрілювали.
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24.09.2023 07:23 Відповісти
А як ви лишаєте депутата відвідувати сесії протягом року, тобто законно ? Так лишите і Шуфрича. А то іграєте в їгри: то можна а це не можна !
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24.09.2023 07:25 Відповісти
Щось дуже багато Хрюфанчука стало,мабуть має,на днях,щось "жирненьке" пропасти з бюджету).
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24.09.2023 07:28 Відповісти
Через срок меньше ніж рік, голова ВР згідно Конституції стане виконувати обов'язки президента,це коли вони не відбудуться вчасно, а під час військового стану вони заборонені.Якихось виключень по продовженню повноважень під час військового. стану не передбачено.Що буде насправді не можу навіть уявити,але щось та буде.
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24.09.2023 08:18 Відповісти
не фантазуйте.такого не має в Конституції. Голова ВР може виконувати обов'язки виключно в 4-ох випадках: у разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 тоді виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради.в інших випадках,в тому числі воєнного стану,чи стану війни,Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Єдине,в чому винекне правова колізія,це коли наступний президент буде обраний не на чергових,а на позачергових виборах-тут строк його повноважень мав би роз'яснити тільки Конституційний суд.
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25.09.2023 03:34 Відповісти
Господи, проблема, да епнуть чем нибудь тяжелым по голове и проблема решится сама собой, не надо будет чего либо лишать!!!!!
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24.09.2023 07:56 Відповісти
так вони ж риги і анали кенти може ще і куми
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24.09.2023 08:05 Відповісти
У Медведчука забрали, а в шухртча не можуть?
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24.09.2023 08:15 Відповісти
Не віддає! Правда перший підарешт і сидів довше,доки не погодився.
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24.09.2023 08:20 Відповісти
дуже просто-
комуняку на гіляку
й мандат вільний
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24.09.2023 08:44 Відповісти
"які передбачені в Конституції України".
Та невже, а лідор сказав стосовно прав пересічних громадян, що Конституція під час війни не працює. Шуфріч - ето другоє(С) Вже не кажучи за передвиборчі обіцянки-цяцянки скасувати недоторканність. Цирк продовжується.
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24.09.2023 09:06 Відповісти
То есть нет у них методов на таварища Сапрыкина.
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24.09.2023 09:15 Відповісти
Обілетять Шуфрича і піде він до ВР , бо у слуг не вистачає голосів
для прийняття злочинних законів 😠
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24.09.2023 09:17 Відповісти
шо за х@йня??
злочинця не можна звільнити та ще й зарплату отримує сидячи в тюрьмі,

якщо депутат то що як кацапня пише що прішол навсіхда
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24.09.2023 09:50 Відповісти
в Україні слава Богу є суд????
це той суд що тримає під вартою бойових офіцерів по вказівці єрмака???
чи той який виправдовує або мінімалить покарання вельможним вбивцям за кермом??
та й ВР наприймала такої куйні що ні перезидента за держзраду ні навіть сраного депутата звільнити не можливо. мусорило і то не відповідає за пдр....
ще й відкрито вийобується, тіпа пиши заяву а комісія розгляне, то є, ***** мені не буде...
за те народ як стадо
куда не повернешся, закон, закон, закон,
***** таку владу, такі закини і такі суди...
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24.09.2023 09:51 Відповісти
во первых его не подозревают, его обвиняют в госизмене, доказательства нашли, признание есть и тут рада должна голосовать о лишении мандата
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24.09.2023 09:51 Відповісти
Якщо стефанчук називає себе юристом, то хто завгодно може назвати себе папою Римським!
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24.09.2023 10:12 Відповісти
Только посмертно после расстрела вражеского шпиона и врага народа во время войны!
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24.09.2023 11:25 Відповісти
Стефанчук рассказал, при каких условиях у Шуфрича можно забрать мандат Источник: https://censor.net/ru/n3445297
ДОЖИЛИСЬ , НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ МАНДАТ ........ А ИЗМЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВОДОМ ..........................................
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24.09.2023 12:58 Відповісти
Предлагаю дать Шуфричу героя Украины как Бойко и половину активов дать вывести а половину в знак благодарности скинуть на фунтов Ермака как было с Медведчуком, когда его долю в застройщике Энсо перекинули на бизнес партнёра Ермака Колюбаева, явно не в казну пойдет
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25.09.2023 01:50 Відповісти
 
 