Стефанчук розповів, за яких умов у Шуфрича можна забрати мандат
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи можна позбавити мандату Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО, його підозрюють у держзраді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у інтерв'ю з Радіо Свобода
За його словами, "механізми (для позбавлення мандату – ред.) всі чітко є, вони прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України".
"При чому, що я хочу зауважити, що зараз існує таке-то – давайте змініть Конституцію. Під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами", – наголосив Стефанчук.
Спікер парламенту наголосив, що Шуфрич для того, аби скласти мандат, має власноруч написати відповідну заяву.
"Для його актуального стану, безперечно, такі підстави можуть бути. Це власна заява. Якщо він бажатиме і її напише. І друге – це рішення суду, яке вступило в законну силу. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке вступило в законну силу є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи", – розповів Стефанчук.
20 вересня Верховна Рада відкликала народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.
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человекаШуфрича срезать гипсзабрать мандат незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа! " (С)
Так ми і Україну з такими просеремо, як Південь України зрадили!!
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
питання , який блд .... ь суд є в нашій краіні ?
Кишеньковий , чи той суд , що судить
розвідника і патріота Романа Червінського і багато інших патріотів ??😠
дограєтесь ви , зелені покидьки 😡
комуняку на гіляку
й мандат вільний
Та невже, а лідор сказав стосовно прав пересічних громадян, що Конституція під час війни не працює. Шуфріч - ето другоє(С) Вже не кажучи за передвиборчі обіцянки-цяцянки скасувати недоторканність. Цирк продовжується.
для прийняття злочинних законів 😠
злочинця не можна звільнити та ще й зарплату отримує сидячи в тюрьмі,
якщо депутат то що як кацапня пише що прішол навсіхда
це той суд що тримає під вартою бойових офіцерів по вказівці єрмака???
чи той який виправдовує або мінімалить покарання вельможним вбивцям за кермом??
та й ВР наприймала такої куйні що ні перезидента за держзраду ні навіть сраного депутата звільнити не можливо. мусорило і то не відповідає за пдр....
ще й відкрито вийобується, тіпа пиши заяву а комісія розгляне, то є, ***** мені не буде...
за те народ як стадо
куда не повернешся, закон, закон, закон,
***** таку владу, такі закини і такі суди...
ДОЖИЛИСЬ , НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ МАНДАТ ........ А ИЗМЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВОДОМ ..........................................