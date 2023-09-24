Стефанчук рассказал, при каких условиях у Шуфрича можно забрать мандат

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, можно ли лишить мандата Нестора Шуфрича, который сейчас находится в СИЗО, его подозревают в госизмене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью с Радио Свобода.

По его словам, "механизмы (для лишения мандата – ред.) все четко есть, они прописаны в семи пунктах, предусмотренных в Конституции Украины".

"При чем, что я хочу заметить, что сейчас существует такое - давайте измените Конституцию. Во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов", - подчеркнул Стефанчук.

Спикер парламента подчеркнул, что Шуфрич для того, чтобы сложить мандат, должен собственноручно написать соответствующее заявление.

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"Для его актуального состояния, безусловно, такие основания могут быть. Это собственное заявление. Если он будет желать и его напишет. И второе – это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. И я, кстати, как юрист не имею права комментировать эти вещи, пока продолжается следствие. Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица", - рассказал Стефанчук.

20 сентября Верховная Рада отозвала народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по свободе слова.