Стефанчук рассказал, при каких условиях у Шуфрича можно забрать мандат
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, можно ли лишить мандата Нестора Шуфрича, который сейчас находится в СИЗО, его подозревают в госизмене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью с Радио Свобода.
По его словам, "механизмы (для лишения мандата – ред.) все четко есть, они прописаны в семи пунктах, предусмотренных в Конституции Украины".
"При чем, что я хочу заметить, что сейчас существует такое - давайте измените Конституцию. Во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов", - подчеркнул Стефанчук.
Спикер парламента подчеркнул, что Шуфрич для того, чтобы сложить мандат, должен собственноручно написать соответствующее заявление.
"Для его актуального состояния, безусловно, такие основания могут быть. Это собственное заявление. Если он будет желать и его напишет. И второе – это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. И я, кстати, как юрист не имею права комментировать эти вещи, пока продолжается следствие. Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица", - рассказал Стефанчук.
20 сентября Верховная Рада отозвала народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по свободе слова.
Пожалуйста, подождите...
человекаШуфрича срезать гипсзабрать мандат незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа! " (С)
Так ми і Україну з такими просеремо, як Південь України зрадили!!
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
питання , який блд .... ь суд є в нашій краіні ?
Кишеньковий , чи той суд , що судить
розвідника і патріота Романа Червінського і багато інших патріотів ??😠
дограєтесь ви , зелені покидьки 😡
комуняку на гіляку
й мандат вільний
Та невже, а лідор сказав стосовно прав пересічних громадян, що Конституція під час війни не працює. Шуфріч - ето другоє(С) Вже не кажучи за передвиборчі обіцянки-цяцянки скасувати недоторканність. Цирк продовжується.
для прийняття злочинних законів 😠
злочинця не можна звільнити та ще й зарплату отримує сидячи в тюрьмі,
якщо депутат то що як кацапня пише що прішол навсіхда
це той суд що тримає під вартою бойових офіцерів по вказівці єрмака???
чи той який виправдовує або мінімалить покарання вельможним вбивцям за кермом??
та й ВР наприймала такої куйні що ні перезидента за держзраду ні навіть сраного депутата звільнити не можливо. мусорило і то не відповідає за пдр....
ще й відкрито вийобується, тіпа пиши заяву а комісія розгляне, то є, ***** мені не буде...
за те народ як стадо
куда не повернешся, закон, закон, закон,
***** таку владу, такі закини і такі суди...
ДОЖИЛИСЬ , НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ МАНДАТ ........ А ИЗМЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВОДОМ ..........................................