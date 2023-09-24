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Новости Политика Украины
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депутат (3235) мандат (376) Шуфрич (938) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук рассказал, при каких условиях у Шуфрича можно забрать мандат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шуфрич

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, можно ли лишить мандата Нестора Шуфрича, который сейчас находится в СИЗО, его подозревают в госизмене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью с Радио Свобода.

По его словам, "механизмы (для лишения мандата – ред.) все четко есть, они прописаны в семи пунктах, предусмотренных в Конституции Украины".

"При чем, что я хочу заметить, что сейчас существует такое - давайте измените Конституцию. Во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны использовать именно эти семь пунктов", - подчеркнул Стефанчук.

Спикер парламента подчеркнул, что Шуфрич для того, чтобы сложить мандат, должен собственноручно написать соответствующее заявление.

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"Для его актуального состояния, безусловно, такие основания могут быть. Это собственное заявление. Если он будет желать и его напишет. И второе – это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. И я, кстати, как юрист не имею права комментировать эти вещи, пока продолжается следствие. Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица", - рассказал Стефанчук.

20 сентября Верховная Рада отозвала народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя парламентского комитета по свободе слова.
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Топ комментарии
+26
Є ще один спосіб забрати у шуфріча мандат. Розпустити Раду разом з шуфрічем, стефанчуком та другою бидлотою? До речі цей спосіб допоможе також у боротьбі з частиною корупціонерів.
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24.09.2023 01:27
+20
Як же у ЗРАДНИКА України, забрати мандат…, треба ***** зателефонувати з ВРУ, може він дасть добро!! Маразматики і на ТАКІЙ ПОСАДІ !! Присягали Україні, а як до діла дійшло, то і обгадилися слуги, коливаючись між окупантом та захистом України!!
Так ми і Україну з такими просеремо, як Південь України зрадили!!
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24.09.2023 01:11
+15
І Шуфрич і Льовочкін і ......... віддали свої карточки для голосування квартальщикам. І хто ж буде різати курок, що несуть золоті яйця?
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24.09.2023 01:18
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" - Как же можно у человека Шуфрича срезать гипс забрать мандат незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа! " (С)
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24.09.2023 01:08 Ответить
Зачем его поить? Поставить флакон стекломоя со скрепной этикеткой - сам нажрётся
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24.09.2023 11:57 Ответить
Як же у ЗРАДНИКА України, забрати мандат…, треба ***** зателефонувати з ВРУ, може він дасть добро!! Маразматики і на ТАКІЙ ПОСАДІ !! Присягали Україні, а як до діла дійшло, то і обгадилися слуги, коливаючись між окупантом та захистом України!!
Так ми і Україну з такими просеремо, як Південь України зрадили!!
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24.09.2023 01:11 Ответить
Як Стефанчук може зробити таку гидоту найкращому другові Зелі? Він може це зробити Геросу-ворогові Зеленського!
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24.09.2023 08:24 Ответить
І Шуфрич і Льовочкін і ......... віддали свої карточки для голосування квартальщикам. І хто ж буде різати курок, що несуть золоті яйця?
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24.09.2023 01:18 Ответить
Длинная очередь в упор.
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24.09.2023 01:19 Ответить
Як що черга буде довга, та ще й "в упор", то його на усіх не вистачить 😉.
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24.09.2023 03:37 Ответить
Є ще один спосіб забрати у шуфріча мандат. Розпустити Раду разом з шуфрічем, стефанчуком та другою бидлотою? До речі цей спосіб допоможе також у боротьбі з частиною корупціонерів.
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24.09.2023 01:27 Ответить
І віддати все ермаку.Вибори як провести у війсковий стан з монополізованим інфопростором?
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24.09.2023 04:45 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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24.09.2023 10:14 Ответить
І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Джерело: https://censor.net/ua/n3445297Тому що, слава Богу, в Україні є суд. Джерело: https://censor.net/ua/n3445297,Та і Не Ма Що Доповнити,
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24.09.2023 01:35 Ответить
Вы что там зеленожрпые, совсем ******? Связь с реальностью потеряли
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24.09.2023 01:49 Ответить
Стефанчук : ,, є суд в Україні "
питання , який блд .... ь суд є в нашій краіні ?

Кишеньковий , чи той суд , що судить
розвідника і патріота Романа Червінського і багато інших патріотів ??😠
дограєтесь ви , зелені покидьки 😡
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24.09.2023 02:06 Ответить
То б-то, для шуфріча є суд, а для прогульників немає ? Прогули депутатів ВР при військовому стані - це гірше криміналу, тут зрада. Суд визнає, ви його трохи "нагніть", ви знаєте як.
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24.09.2023 03:42 Ответить
Нічого, в слідчому ізоляторі можна місяць, а то і рік прокантуватися з мандатом народного депутата! Аж до суду!😊
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24.09.2023 04:32 Ответить
Пропихнути антіукріїнскі закони у "турбо" ражимі в обход регламенту і констітуціі можна а позбавити мандата відвертого зрадника констітуцію вспомніл.Стадо обравше це у владу хоч догоняє шо все шо зараз відбувається(війна теж) це завдяки їх вибору?
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24.09.2023 04:41 Ответить
Все впирається тільки в Шуфрича, вся корупція від Шуфрича, розкрадання держави все це він а може це чергове назначання цапа-відбувайла і відволікання уваги...
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24.09.2023 04:54 Ответить
Это свинное рыло недалеко убежало от таких как Шуфрич,Левочкин и им подобных
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24.09.2023 07:10 Ответить
Якщо так, то сама Рада не рада -а Зрада
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24.09.2023 07:23 Ответить
Під час війни зрадників завжди розстрілювали.
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24.09.2023 07:23 Ответить
А як ви лишаєте депутата відвідувати сесії протягом року, тобто законно ? Так лишите і Шуфрича. А то іграєте в їгри: то можна а це не можна !
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24.09.2023 07:25 Ответить
Щось дуже багато Хрюфанчука стало,мабуть має,на днях,щось "жирненьке" пропасти з бюджету).
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24.09.2023 07:28 Ответить
Через срок меньше ніж рік, голова ВР згідно Конституції стане виконувати обов'язки президента,це коли вони не відбудуться вчасно, а під час військового стану вони заборонені.Якихось виключень по продовженню повноважень під час військового. стану не передбачено.Що буде насправді не можу навіть уявити,але щось та буде.
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24.09.2023 08:18 Ответить
не фантазуйте.такого не має в Конституції. Голова ВР може виконувати обов'язки виключно в 4-ох випадках: у разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 тоді виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради.в інших випадках,в тому числі воєнного стану,чи стану війни,Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Єдине,в чому винекне правова колізія,це коли наступний президент буде обраний не на чергових,а на позачергових виборах-тут строк його повноважень мав би роз'яснити тільки Конституційний суд.
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25.09.2023 03:34 Ответить
Господи, проблема, да епнуть чем нибудь тяжелым по голове и проблема решится сама собой, не надо будет чего либо лишать!!!!!
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24.09.2023 07:56 Ответить
так вони ж риги і анали кенти може ще і куми
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24.09.2023 08:05 Ответить
У Медведчука забрали, а в шухртча не можуть?
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24.09.2023 08:15 Ответить
Не віддає! Правда перший підарешт і сидів довше,доки не погодився.
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24.09.2023 08:20 Ответить
дуже просто-
комуняку на гіляку
й мандат вільний
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24.09.2023 08:44 Ответить
"які передбачені в Конституції України".
Та невже, а лідор сказав стосовно прав пересічних громадян, що Конституція під час війни не працює. Шуфріч - ето другоє(С) Вже не кажучи за передвиборчі обіцянки-цяцянки скасувати недоторканність. Цирк продовжується.
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24.09.2023 09:06 Ответить
То есть нет у них методов на таварища Сапрыкина.
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24.09.2023 09:15 Ответить
Обілетять Шуфрича і піде він до ВР , бо у слуг не вистачає голосів
для прийняття злочинних законів 😠
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24.09.2023 09:17 Ответить
шо за х@йня??
злочинця не можна звільнити та ще й зарплату отримує сидячи в тюрьмі,

якщо депутат то що як кацапня пише що прішол навсіхда
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24.09.2023 09:50 Ответить
в Україні слава Богу є суд????
це той суд що тримає під вартою бойових офіцерів по вказівці єрмака???
чи той який виправдовує або мінімалить покарання вельможним вбивцям за кермом??
та й ВР наприймала такої куйні що ні перезидента за держзраду ні навіть сраного депутата звільнити не можливо. мусорило і то не відповідає за пдр....
ще й відкрито вийобується, тіпа пиши заяву а комісія розгляне, то є, ***** мені не буде...
за те народ як стадо
куда не повернешся, закон, закон, закон,
***** таку владу, такі закини і такі суди...
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24.09.2023 09:51 Ответить
во первых его не подозревают, его обвиняют в госизмене, доказательства нашли, признание есть и тут рада должна голосовать о лишении мандата
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24.09.2023 09:51 Ответить
Якщо стефанчук називає себе юристом, то хто завгодно може назвати себе папою Римським!
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24.09.2023 10:12 Ответить
Только посмертно после расстрела вражеского шпиона и врага народа во время войны!
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24.09.2023 11:25 Ответить
Стефанчук рассказал, при каких условиях у Шуфрича можно забрать мандат Источник: https://censor.net/ru/n3445297
ДОЖИЛИСЬ , НУЖНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ МАНДАТ ........ А ИЗМЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВОДОМ ..........................................
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24.09.2023 12:58 Ответить
Предлагаю дать Шуфричу героя Украины как Бойко и половину активов дать вывести а половину в знак благодарности скинуть на фунтов Ермака как было с Медведчуком, когда его долю в застройщике Энсо перекинули на бизнес партнёра Ермака Колюбаева, явно не в казну пойдет
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25.09.2023 01:50 Ответить
 
 