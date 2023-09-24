Канада буде з Україною до перемоги, - Фріланд

Віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила про рішучу підтримку України.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша рішучість абсолютна. Україна переможе, а Канада буде з нею увесь цей час", - йдеться в дописі.

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