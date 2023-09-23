У Канаді на усіх рівнях існує політична воля підтримувати Україну, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канада на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну.
Таку думку в ході візиту до Канади висловив кореспондентові Укрінформу міністр закордонних справ Канади Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"У Канаді існує політична воля на ухвалення конкретних рішень на підтримку України", - сказав очільник МЗС.
Він наголосив, що у Канаді "ми чітко бачимо налаштованість підтримувати нас зброєю".
"Також дуже важлива історія - про готовність Канади працювати над передачею російських активів Україні. Навіть угода про вільну торгівлю, яка була підписана, - це теж конкретна допомога", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+2 Сергей121
показати весь коментар23.09.2023 16:52
+2 Small Jerboa
показати весь коментар23.09.2023 16:53
+2 Алекс Скела
показати весь коментар23.09.2023 16:59
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Але ж проблема не в Канаді, а в тому, що У НАС(!!!), в Україні, немає отієї єдності(навіть у так званого керівництва!) що "на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну".
Зате у нас є ***** з шоблою і ЗЕрмак, що "рулить", як циган Сонцем на потребу кремлядям.
По информации СМИ, самолет разбился вблизи аэропорта города Гао. В сети появились фото и видео с места авиакатастрофы.
Что стало причиной аварии, какой груз и кто находился на борту и количество жертв пока неизвестны.
Al-Arabiya со ссылкой на источники пишет, что самолет был российским и вероятно использовался боевиками ЧВК «Вагнер».
Якби ще знали, скільки притирки вгасили в "пандемійку" (а тепер знищують середній клас), вам би погано стало на тлі того мізеру, який вони кидають Україні.