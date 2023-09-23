У Канаді на усіх рівнях існує політична воля підтримувати Україну, - Кулеба

Канада на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну.

Таку думку в ході візиту до Канади висловив кореспондентові Укрінформу міністр закордонних справ Канади Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"У Канаді існує політична воля на ухвалення конкретних рішень на підтримку України", - сказав очільник МЗС.

Він наголосив, що у Канаді "ми чітко бачимо налаштованість підтримувати нас зброєю".

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"Також дуже важлива історія - про готовність Канади працювати над передачею російських активів Україні. Навіть угода про вільну торгівлю, яка була підписана, - це теж конкретна допомога", - зазначив міністр.