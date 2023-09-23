В Канаде на всех уровнях существует политическая воля поддерживать Украину, - Кулеба
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Канада на всех уровнях ясно демонстрирует политическую волю и готовность поддерживать Украину.
Такое мнение в ходе визита в Канаду высказал корреспонденту Укринформа министр иностранных дел Канады Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"В Канаде существует политическая воля на принятие конкретных решений в поддержку Украины", – сказал глава МИД.
Он подчеркнул, что в Канаде "мы четко видим настроенность поддерживать нас оружием".
"Также очень важная история - о готовности Канады работать над передачей российских активов Украине. Даже подписанное соглашение о свободной торговле - это тоже конкретная помощь", - отметил министр.
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+2 Сергей121
показать весь комментарий23.09.2023 16:52
+2 Small Jerboa
показать весь комментарий23.09.2023 16:53
+2 Алекс Скела
показать весь комментарий23.09.2023 16:59
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Але ж проблема не в Канаді, а в тому, що У НАС(!!!), в Україні, немає отієї єдності(навіть у так званого керівництва!) що "на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну".
Зате у нас є ***** з шоблою і ЗЕрмак, що "рулить", як циган Сонцем на потребу кремлядям.
По информации СМИ, самолет разбился вблизи аэропорта города Гао. В сети появились фото и видео с места авиакатастрофы.
Что стало причиной аварии, какой груз и кто находился на борту и количество жертв пока неизвестны.
Al-Arabiya со ссылкой на источники пишет, что самолет был российским и вероятно использовался боевиками ЧВК «Вагнер».
Якби ще знали, скільки притирки вгасили в "пандемійку" (а тепер знищують середній клас), вам би погано стало на тлі того мізеру, який вони кидають Україні.