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Канада (1897) Кулеба Дмитрий (2657)

В Канаде на всех уровнях существует политическая воля поддерживать Украину, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Канада на всех уровнях ясно демонстрирует политическую волю и готовность поддерживать Украину.

Такое мнение в ходе визита в Канаду высказал корреспонденту Укринформа министр иностранных дел Канады Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В Канаде существует политическая воля на принятие конкретных решений в поддержку Украины", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что в Канаде "мы четко видим настроенность поддерживать нас оружием".

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"Также очень важная история - о готовности Канады работать над передачей российских активов Украине. Даже подписанное соглашение о свободной торговле - это тоже конкретная помощь", - отметил министр.
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Топ комментарии
+2
"Канада на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну" - вірю на всі 100!
Але ж проблема не в Канаді, а в тому, що У НАС(!!!), в Україні, немає отієї єдності(навіть у так званого керівництва!) що "на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну".
Зате у нас є ***** з шоблою і ЗЕрмак, що "рулить", як циган Сонцем на потребу кремлядям.
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23.09.2023 16:52
+2
...але почали розуміти, що Україна та ЗелеКо - трошкі РІЗНІ речі?
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23.09.2023 16:53
+2
А от не сказав би про це Кулеба - гуй би хто взнав чи здогадався!
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23.09.2023 16:59
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Валодя, нє нада так. Єто нє красіво, Валодя
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23.09.2023 16:47 Ответить
Ну от. А у Верховної Ради України, як нам повідомив Стефанчук, досі нема політичної волі, щоб заборонити кацапархат ФСБ-РПЦ.

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23.09.2023 16:50 Ответить
Поддерживают. А что до визита клована это было не понятно? Внимательно наблюдаем где закончится вояж зеледента и делаем ставки. 98, тьфу, 95 процентов что на отдыхе побережья теплого моря.
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23.09.2023 16:51 Ответить
"Канада на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну" - вірю на всі 100!
Але ж проблема не в Канаді, а в тому, що У НАС(!!!), в Україні, немає отієї єдності(навіть у так званого керівництва!) що "на усіх рівнях чітко демонструє політичну волю і готовність підтримувати Україну".
Зате у нас є ***** з шоблою і ЗЕрмак, що "рулить", як циган Сонцем на потребу кремлядям.
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23.09.2023 16:52 Ответить
...але почали розуміти, що Україна та ЗелеКо - трошкі РІЗНІ речі?
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23.09.2023 16:53 Ответить
А от не сказав би про це Кулеба - гуй би хто взнав чи здогадався!
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23.09.2023 16:59 Ответить
Це поки Зеля і простітутки із мзс щє і з Канадою не розісралися?
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23.09.2023 17:06 Ответить
Хай би таке сказав хтось із вищого політичного керівництва Канади, а не як завжди, черговий пиз.абол із зеленої банківської кмарільї. Розписався за весь політикум Канади, тупа, продажна, злодюжна бездарь.
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23.09.2023 17:16 Ответить
Кулёба ты опоздал , Зеля уже в Ирландии
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23.09.2023 17:25 Ответить
В Мали (Западная Африка) днем в субботу, 23 сентября, разбился транспортный самолет Ил-76, который, вероятно, использовали боевики российской ЧВК «Вагнера», пишет New Voice.

По информации СМИ, самолет разбился вблизи аэропорта города Гао. В сети появились фото и видео с места авиакатастрофы.

Что стало причиной аварии, какой груз и кто находился на борту и количество жертв пока неизвестны.

Al-Arabiya со ссылкой на источники пишет, что самолет был российским и вероятно использовался боевиками ЧВК «Вагнер».
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23.09.2023 17:29 Ответить
ага , я уже писал тут
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23.09.2023 17:34 Ответить
А где? Я что-то не видел..
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23.09.2023 17:39 Ответить
а самі "канадські рівні" в курсі про що чеше цей пустомеля
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23.09.2023 17:48 Ответить
Ні, починаючи з оттавського кловуна, якому головне - трансгендерний, + типу, кліматичний, та інший лівацький диктат.
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23.09.2023 18:01 Ответить
"Канада надасть Україні 50 бронемашин. Цікава не кількість, бо ця допомога точно не є стратегічно важливою. Цікавий термін - протягом трьох років. То ж, виходить, фінал війни ще не скоро?"
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23.09.2023 17:51 Ответить
Ви це лише зараз зрозуміли ?

Якби ще знали, скільки притирки вгасили в "пандемійку" (а тепер знищують середній клас), вам би погано стало на тлі того мізеру, який вони кидають Україні.
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23.09.2023 18:02 Ответить
 
 