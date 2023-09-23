В Канаде на всех уровнях существует политическая воля поддерживать Украину, - Кулеба

Канада на всех уровнях ясно демонстрирует политическую волю и готовность поддерживать Украину.

Такое мнение в ходе визита в Канаду высказал корреспонденту Укринформа министр иностранных дел Канады Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В Канаде существует политическая воля на принятие конкретных решений в поддержку Украины", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что в Канаде "мы четко видим настроенность поддерживать нас оружием".

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"Также очень важная история - о готовности Канады работать над передачей российских активов Украине. Даже подписанное соглашение о свободной торговле - это тоже конкретная помощь", - отметил министр.