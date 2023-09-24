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ЗСУ заходять глибше у Запорізьку область, – ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,війна,зсу

Українські війська все глибше заходять у Запорізьку область і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

За інформацією військових аналітиків, на відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як військові російського 70-го полку (42 мотострілецька дивізія, 58 загальновійськова армія, Південний військовий округ) влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботине та Новопрокопівка.

Окрім цього, численні російські джерела повідомили, що 22 вересня російські війська відбили українську атаку на північну Новопрокопівку. Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки.

Також ISW наголосив, що українські війська не подолали всі російські оборонні позиції поблизу Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається невідомою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ продовжують штурми південніше Бахмуту, відбивають атаки ворога біля Авдіївки, па Шахтарському напрямку продовжують тримати оборону, - Генштаб

"Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншеї російських бойових позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно та систематично пробивається. Російські війська мають більше польових укріплень за Вербовим; на північ від Очеретуватого (26 км на південний схід від Оріхова), наприклад, є більше протитанкових окопів і бойових позицій. Однак неясно, наскільки ці посади укомплектовані", - йдеться у звіті.

 

Автор: Марина Макєєва
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Туди мали заходити ті особини, які впорались за кілька днів здати ці території ворогу
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24.09.2023 08:21 Відповісти
Верещучка з парасолькою чекає вітру в той бік.
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24.09.2023 08:27 Відповісти
Зеля та Єрмак ій допоможуть !
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24.09.2023 08:43 Відповісти
Це аналіз зовсім інший,який був тут учора, так що вірити не можна нікому. Такого типу війна вперше і давати оцінку, а тим паче щось аналізувати ще рано.
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24.09.2023 10:05 Відповісти
Я одного не розумію, чому не пробують форсувати Дніпро, там велика площа і вдарити можна будь куди і кацапська оборона там не настільки міцна.
Краще обійти підерів, ніж штурмувати в лоб укріплені позиції ☹️
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24.09.2023 09:53 Відповісти
Вичікують як я поняв
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24.09.2023 11:08 Відповісти
немає, мабудь, плавзасобів для техніки- а як тільки з"являться то буде зрозуміло де очікувати висадку....
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24.09.2023 12:23 Відповісти
В Україні немає мобресурсу у 30 000 000 осіб. Тому і не форсують. Просто нікому формувати.
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24.09.2023 14:01 Відповісти
 
 