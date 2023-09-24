ВСУ заходят глубже в Запорожскую область, - ISW

Украинские войска все глубже заходят в Запорожскую область и штурмуют Новопрокоповку - прифронтовое село в 1,5 км к югу от Работино.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

По информации военных аналитиков, на видео с геолокацией, опубликованном 23 сентября, видно, как военные российского 70-го полка (42 мотострелковая дивизия, 58 общевойсковая армия, Южный военный округ) устраивают засаду и убивают двух украинских пехотинцев на северо-восточной окраине Новопрокоповки, что указывает на то, что украинские силы, вероятно, очистили российские позиции между Работино и Новопрокоповкой.

Кроме этого, многочисленные российские источники сообщили, что 22 сентября российские войска отбили украинскую атаку на северную Новопрокоповку. Это первая подтвержденная украинская наземная атака в непосредственной близости от Новопрокоповки.

Также ISW отметил, что украинские войска не преодолели все российские оборонительные позиции вблизи Вербового. Скорость продвижения украинских войск в районе прорыва остается неизвестной.

"Российские войска, вероятно, все еще контролируют сегменты длинной траншеи российских боевых позиций между Работиным (10 км к югу от Орехова) и Вербовым, особенно вблизи тактической высоты на юге. Сообщается, что российские силы установили подготовленные боевые позиции почти в каждой лесопосадке, через которые украинская пехота медленно и систематически пробивается. Российские войска имеют больше полевых укреплений за Вербовым; к северу от Очеретоватого (26 км к юго-востоку от Орехова), например, есть больше противотанковых окопов и боевых позиций. Однако неясно, насколько эти позиции укомплектованы", - говорится в отчете.

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