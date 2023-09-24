1 183 1
Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі і зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Дружбівська громади.
За даними ОВА:
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів).
- Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alex j
показати весь коментар24.09.2023 10:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...