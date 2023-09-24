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Новини Війна в Україні
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обстріл (21421) Сумська область (2243)

Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі і зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Дружбівська громади.

За даними ОВА:

- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів).

- Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби росіяни 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 101 вибух, загинула людина, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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24.09.2023 10:16 Відповісти
 
 