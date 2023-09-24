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обстріл (21421) Херсонщина (4367)

Ворог завдав авіаційного удару по Бериславу, пошкоджено лікарню

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

берислав

На світанку Росія завдала авіаційного удару по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги. Там вибиті вікна, двері, знищено діагностичне обладнання.

На щастя, обійшлося без жертв.

Також читайте: На прифронтових територіях Херсонщини окупанти почали частіше використовувати БпЛА для ударів по скупченнях цивільних, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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