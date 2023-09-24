Ворог завдав авіаційного удару по Бериславу, пошкоджено лікарню

На світанку Росія завдала авіаційного удару по Бериславу Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення лікарні та підстанції швидкої допомоги. Там вибиті вікна, двері, знищено діагностичне обладнання.

На щастя, обійшлося без жертв.

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