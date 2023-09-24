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Луганщина (4423) окупація (5863)

В окупованому Рубіжному працівники водоканалу оголосили протест, рік пропрацювали без зарплати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рубіжне

У тимчасово окупованому Рубіжному працівники водоканалу оголосили протест окупаційній владі, відмовившись від виконання своїх обов’язків, бо рік відпрацювали без заробітної плати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, зазначене питання не рушило з місця ані під час псевдореферендуму у 2022 році, ані тепер – по завершенні так званих "перших виборів".

"Обіцянки не спрацювали. Ситуація, що склалася, влаштовує у "республіці" усіх, крім комунальників та їхніх сімей", – йдеться у повідомленні.

Лисогор також розповів, що у держдумі РФ розглядають законопроєкт, який дозволить на посаду суддів у так званій "ЛНР" та інших окупованих регіонах призначати звичайних поліціянтів та колишніх міліціонерів.

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"Достатньо буде мати вищу освіту за напрямом "Правоохоронна діяльність" та певні зв’язки", – додає Лисогор.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+26
Данбас карміл всю Украіну-тєпєрь навєрна корміт всю рабсєю...
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24.09.2023 11:41
+22
Встречаются два директора
- Ты своим зарплату платишь? - Нет.
- И я нет. А они все равно на работу ходят?
- Ходят.
- И мои ходят. Может, вход платный сделаем?
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24.09.2023 11:51
+15
Пайок палучялі? Палучялі.
Гуманітарку ат бурятов вам давалі? Давалі.
Дєтєй на патріатічєскає васпітаніє і аздаравлєніє в чечню вазілі? Вазілі.
Так какова х.я вам ісчо нада!?
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24.09.2023 12:00
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Данбас карміл всю Украіну-тєпєрь навєрна корміт всю рабсєю...
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24.09.2023 11:41 Відповісти
на бабмасе еще что-то живет?
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24.09.2023 13:20 Відповісти
За звичай усі служби з радістю лягають під загарбників, а тут побачили що йде наступ та запротестували, мабуть орки вже чухнули з Рубіжного?
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24.09.2023 11:50 Відповісти
Доречі, згідно усіляким міжнародним статутам ,працівники інфраструктури,екстрених служб не є комбатантами,і їх дія на окупованих територіях не є зрадою,та працею на користь окупантів,тому не є злочином),а що саме цікавіше,в цьому переліку є і працівники органів правопорядку)))
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24.09.2023 11:58 Відповісти
Тобто, наша міліція у 14, а потім поліція у 22 яка залишилась функційонувати на окупованих територіях практично герої, які і в важкі часи окупації захищають тамженашихлюдей.
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24.09.2023 13:27 Відповісти
А схера ли вы вообще работали? Расчитывали на фубли?
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24.09.2023 11:50 Відповісти
Встречаются два директора
- Ты своим зарплату платишь? - Нет.
- И я нет. А они все равно на работу ходят?
- Ходят.
- И мои ходят. Может, вход платный сделаем?
показати весь коментар
24.09.2023 11:51 Відповісти
Пам'ятаю. Анекдот про правду життя з початку 90-х.
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24.09.2023 13:28 Відповісти
Опять *******? Та нє может бить!
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24.09.2023 11:56 Відповісти
Пайок палучялі? Палучялі.
Гуманітарку ат бурятов вам давалі? Давалі.
Дєтєй на патріатічєскає васпітаніє і аздаравлєніє в чечню вазілі? Вазілі.
Так какова х.я вам ісчо нада!?
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24.09.2023 12:00 Відповісти
СРУСЬКАЙ мір, мішєбратія і АтінРот !
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24.09.2023 12:01 Відповісти
Не розумію причин невдоволення. Хотіли жить в "русскам мірє" без НАТО, ЄС та "бєндєравцав" тож насолоджуйтесь.
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24.09.2023 12:05 Відповісти
Якщо за основним місцем роботи платні не було цілий рік то яким же підробітком вони займалися---лизали дупи і смоктали прутні окупантам. А основна робота стала ХОББІ
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24.09.2023 17:27 Відповісти
Нужно написать пистьмо путину, он не знает. Он поможет. А еще можно сделать цветное видеообращение. Обязятельно на коленях.
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24.09.2023 13:04 Відповісти
Так і написали (в лапках) - "республіці"?
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24.09.2023 13:09 Відповісти
Гасло: Все вперьод до комунизму (окупації)!
- а по дорозі годувати будуть?
-ні, харчі, взуття, штани, пінжак, майку, труси і панчохи брати з собою, дорога далека!
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24.09.2023 13:37 Відповісти
Устали кормить западных нахлебников видимо
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24.09.2023 14:50 Відповісти
Це ж як треба ставитись до окупантів щоб працювати безоплатно? "Раби, подножки, грязь маскви"... Зневажаю це бидло...
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24.09.2023 15:25 Відповісти
Ти ідіот? Водоканал працює для населення, а не на ворога.
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25.09.2023 05:44 Відповісти
Ідіоти працюють безкоштовно і їм пофіг на кого працювати...
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25.09.2023 06:13 Відповісти
Холопы вообще обнаглели. Хотят расиюшку обанкротить гады.
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24.09.2023 15:40 Відповісти
Абижают колоборантів, ай-яй-яй.
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24.09.2023 17:00 Відповісти
Далеко не всі рубіжанці - колаборанти. Знаю мінімум п"ять особисто. Як і донецькі. Не менше п"яти знаю
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28.11.2023 02:56 Відповісти
 
 