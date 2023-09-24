В окупованому Рубіжному працівники водоканалу оголосили протест, рік пропрацювали без зарплати

У тимчасово окупованому Рубіжному працівники водоканалу оголосили протест окупаційній владі, відмовившись від виконання своїх обов’язків, бо рік відпрацювали без заробітної плати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, зазначене питання не рушило з місця ані під час псевдореферендуму у 2022 році, ані тепер – по завершенні так званих "перших виборів".

"Обіцянки не спрацювали. Ситуація, що склалася, влаштовує у "республіці" усіх, крім комунальників та їхніх сімей", – йдеться у повідомленні.

Лисогор також розповів, що у держдумі РФ розглядають законопроєкт, який дозволить на посаду суддів у так званій "ЛНР" та інших окупованих регіонах призначати звичайних поліціянтів та колишніх міліціонерів.

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"Достатньо буде мати вищу освіту за напрямом "Правоохоронна діяльність" та певні зв’язки", – додає Лисогор.