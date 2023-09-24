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Деякі західні політики тиснуть на Україну, щоб вона провела вибори, попри війну, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибори

Попри війну Росії в Україні та воєнний стан, деякі західні політики підштовхують Київ до проведення парламентських і президентських виборів.

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця перспектива змусила багатьох українських посадовців "чухати потилиці", - відзначають американські журналісти.

Цю пропозицію, яку спочатку висунув нідерландський голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, також наполягав сенатор Ліндсі О. Грехем під час візиту до Києва минулого місяця разом із сенатором Річардом Блюменталем та Елізабет Уоррен. Інші республіканці також підхопили цю справу, включаючи консервативних коментаторів, таких як Такер Карлсон, який неправдиво звинуватив Зеленського у скасуванні виборів. Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану.

Проведення вільних і чесних виборів у воєнний час є фактично неможливим і також необдуманим, на думку українських чиновників, експертів з виборів і прихильників демократії. Зараз приблизно одна п’ята території України окупована російськими військами. Мільйони українців переміщені, багато з них живуть за межами країни. Десятки тисяч солдатів закинуті на фронт.

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Тиск щодо проведення виборів, попри такі перешкоди, підкреслює постійні вимоги деяких на Заході, щоб Україна довела свою відданість демократії, навіть попри те, що українці двічі підійматися на масові продемократичні демонстрації – під час Помаранчевої революції 2003-4 років і Революцію Майдану 2013-14 років.

Українські чиновники кажуть, що для проведення голосування у воєнний час необхідно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перепони. У приватних розмовах дехто каже, що така перспектива абсолютно неможлива і може дати московським силам засіб проникнути в Україну та послабити її зсередини.

"Росіяни наполягають на цьому через свої таємні канали", - заявив український чиновник в апараті безпеки, який побажав залишитися анонімним через делікатність теми. "Немає сценарію за якого можна було б провести демократичні вибори під час війни".

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Чиновник сказав, що проведення виборів може дати Росії можливість маніпулювати та створювати розбіжності в українському суспільстві та серед. "Це ризиковано, погано для країни та безглуздо з політичної точки зору", – сказав чиновник, додавши: "Це підірве дуже крихку політичну стійкість української держави".

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+43
Конечно же выборы надо проводить.
Банду Зеленского геть!
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24.09.2023 12:43
+38
Геть Боневтіка!
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24.09.2023 12:42
+30
А выборы 14го и 19го годов были не во время войны?😎
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24.09.2023 12:43
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Меншовартість мені непритаманна, вибачай. Я не в казці живу. З твоїм підходом війна закінчиться тільки одним - поразкою, втратою всіх окупованих територій без можливості їх повернути. Бо меншовартість, чіво ізволітє бєльій господін в Гєрманії, Амєрікє? Вьіборьі? Ось, пожалуйста!

Хочеш досягти чогось? Борись за своє, вигризай свої права. А не як з поляками, меншовартні українці готові були розіп'яти фермерів, щоб гаспадін з польской шляхтьі нє посмотрєл на нас кріво, он встал нє с той ногі, надо нє 5, а 10 раз поклоніться і забіться в уголочєк, подождать, пока подобрєєт.
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24.09.2023 14:33 Відповісти
Так гарно порчинав, а виявився звичайним подоляцьким ботом.
Твої Зе хазяїі втечуть за кордон в офшори, а тебе залишть в Україні відповідати за їх підтримку, думай іноді за майбутнє.
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24.09.2023 15:10 Відповісти
Я на цьому сайті вже був в той час, коли Подоляк ще на ПР не працював =) так що мимо.
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24.09.2023 15:23 Відповісти
"Знаток" - ботоферми Подоляка працюють ледь не з 2017 року в Україні, обсираючи Порохом лайном разом з ольгінскими ботами Пригожина який навчив всьому свого колегу і топлячи разом проти Пороха за Зе клоуна.
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24.09.2023 15:34 Відповісти
Я тут срався ще при вибора ЮВТ - Яник, і мене тут за це банили фанати Ющенка, коли він Яника пропихував як менше зло =) а ти мені про 2017 =)
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24.09.2023 15:40 Відповісти
Та і як лайно можна обісрати? Його прикопати треба, щоб не воняло =) я взагалі не розумію, як регіонали Порошенка можуть звинувачувати регіонала Подоляка в роботі на регіоналів.

Як ви взагалі їх розрізняєте? Вони ж навіть обидва працювали на регіоналів в той же самий час, після обрання Януковича президентом. З 2011 року. Обидва, в той же самий час, просто Порошенко працював на більш смачній посаді, крав мільярдами. Не забуваючи звичайно долю віддавати паханам з Донецька.
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24.09.2023 15:45 Відповісти
Дата прийняття Верховною Радою постанови про проведення виборів Президента України - не пізніше 20 грудня 2023. Інакше, Рада буде співучасником злочину узурпації влади і буде поза законом!
Ну а що трапляється з узурпаторами - всі знають...
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24.09.2023 18:53 Відповісти
Нє-е! Спершу вибори - потім все по списочку. 🙂
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24.09.2023 18:46 Відповісти
Я не слышал, что на тему выборов говорит например Порошенко. Его сторонники за выборы это каждый день я читаю здесь, а сам он где нибудь публично высказывался на эту тему?
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24.09.2023 14:10 Відповісти
Окрім Пороха є інщі кандидати, не хвилюйся, думаю Порох підключиться на стадії виборів.
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24.09.2023 14:16 Відповісти
А ви дійсно вважаєте що на сайті це реальні запорошенківці, чи може тут агенти грають на розбіжностях та всовують ідеї, потрібні куйлу? Я, наприклад, неодноразово наголошував, що я так званий порохобот, але я НЕ підтримую виборів зараз. Бо це може бути крахом держави. Кардинальних змін в Уряді бажаю, а виборів ні.
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24.09.2023 14:20 Відповісти
Крах держави є зараз, наскільки треба бути недалеким щоб цього не розуміти.
Пора прокидатися від тупої сплячки, Каховка і ЗАЕС це тільки початок.
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24.09.2023 14:32 Відповісти
Тобто, пан Порошенко, чи ..треті сили,, грудьми б на Каховській греблі особисто лягли?
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24.09.2023 14:35 Відповісти
Приклад брати з твого Зе клоуна ? Навіщо
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24.09.2023 15:02 Відповісти
Невеличке уточнення: КРАХ ОЛІГАРХІЧНО-ПЛУТОКРАТИЧНОЇ ДИКТАТУРИ В УКРАЇНІ ВЖЕ ОСЬ-ОСЬ!
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24.09.2023 18:57 Відповісти
Думать что все кругом агенты это перебор. Тем более на украинском сайте что им делать? Они ищут сторонников в одноклассниках и вконтакте, там вербуют.
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24.09.2023 15:08 Відповісти
Они не ищут здесь агентов. Их задача расколоть еле-еле сплотившееся на фоне войны общество.
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24.09.2023 20:21 Відповісти
Очевидно, що одна дуже активна будьонавка в лаптях на гілці успішно пасеться, нажаль.
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24.09.2023 15:25 Відповісти
"Коней на переправе не меняют."
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24.09.2023 14:23 Відповісти
Як скажеш подоляцьйкий, як скажеш.
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24.09.2023 14:27 Відповісти
Я бачу тільки одну причину для виборів - позбутися Дерьмака і Ко у владі.
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24.09.2023 14:30 Відповісти
С чего вы решили, что Бонэвтик выборы проиграет?
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24.09.2023 18:24 Відповісти
Тому що я важаю очевидним для кожного, що ці великі втрати на початку вторгнення трапилися завдяки теперішній владі.
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24.09.2023 19:49 Відповісти
Вибори кращий вибір для слуг і прислужників в іншому разі - доля Чаушеско.
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24.09.2023 14:31 Відповісти
Вибори було б добре погнати це корупційне шобло звідси, з ними війну не реально виграти .... але вони так просто не підуть перед виборами почнуть розкидатись грошима.... що приведе до економічної катастрофи після виборів...

А потім більш чим впевнений скористаються забороною мітингу і підроблять результати, або зроблять їх у смартфоні і намалюють як в раші...
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24.09.2023 14:34 Відповісти
На Таврійському напрямку ворог перевдягається в українську форму... А на Цензорі якась кацапська агентура натягнула маски Порошенка. Та вставляє цілі дрючки у колеса української історії.
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24.09.2023 14:47 Відповісти
Важко бути Зебілом ?
І відповісти по суті нічого окрім "БО Ж ВОЄНИЙ СТАН"
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24.09.2023 15:05 Відповісти
Вибори для Путіна, який вибори і всякі референдуми спрямовує на свою користь. При Рузвельту, підчас другої світової війни в США проводили вибори, однак США не пощастило в тому, що СССР/РФ не були сусідами...
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24.09.2023 14:59 Відповісти
Подоляцькі ще там щось про Ленд Ліз напіщіть, щоб було природньо.
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24.09.2023 15:04 Відповісти
Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану. Джерело: https://censor.net/ua/n3445338
А піднімати ціни на електрику та бензин/солярку - в умовах воєнного стану - Конституція України - дозволяє

При тому , що ціни на електрику та бензин/солярку - прямо чи непрямо впливають на 99 % усіх витрат
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24.09.2023 15:20 Відповісти
ДЕ І В ЯКІЙ СТАТТІ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЗАБОРОНЯЄ ВИБОРИ У ВОЄНИЙ СТАН ЦІКАВО

У нас війна з кацапами вже 9 рік і вибори за весь цей час були ЗАВЖДИ.
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24.09.2023 15:37 Відповісти
Президентські і місцеві вибори Конституція не забороняє, це правда. Але щодо парламентських ситуація зовсім інша.

Стаття 83, параграф 4:

"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану."

Тим не менше, з виборами щось доведеться думати, тому що чим далі, тим голосніше Захід почне їх вимагати. Я, наприклад, на 100% впевнений, що при відстутності суттєвих військових здобутків наступною весною республіканська партія під тиском трампістів заблокує фінансування України, доки вона не проведе вибори. І узгодження цих виборів з законами і Конституцією буде виключно нашою проблемою, республіканців це не буде хвилювати взагалі.
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24.09.2023 18:25 Відповісти
Grigor Sten звичайний кацапський платний аккаунт. Воно, це гівно, роздає звання подоляцьких агентів всім, навіть у новинах про погоду чи курс валют. Мабуть має доплату за використання цього слова. Ну, ***, і дебіли.
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24.09.2023 20:29 Відповісти
за воєнноє диктатури дермака, без виборів, війна може бути вічною, доти доки вумний нА-ріт не викарбує у золоті свого Найвеличнівшивого, як у КНДР..
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24.09.2023 15:23 Відповісти
Кого выбирать? Порох сдал Крым, Зеля сдал Донбасс. Юля чуть не развалила экономику страны и подсела на газ. Я лидеров пока не вижу. Есть порядочные люди, но мы уже видим, что должен быть опыт управления.
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24.09.2023 15:37 Відповісти
Янукович?
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24.09.2023 16:03 Відповісти
Знаєте, зелена пропаганда в більшості своїй абсолютно бездарна, але істрорії успіху в неї все ж є. Одна з таких, це переконання величезної кількості людей, що Порошенко здав Крим. Для довідки: Крим було анексовано в березні 2014, а Порошенко став президентом у червні 2014. Якщо хочете звинуватит когось у здачі Крима, то звинувачуйте Турчинова, який був в.о. президента на момента анексії. А Порошенка якщо і звинувачувати в чомусь, то у здачі Донбасу (мінські домовленості).

Але правда в тому, що не могла Україна в 2014 втримати Крим і Донбас. Згадайте, в якому стані була армія України в 2014. Солдати в прямому сенсі були голі і босі. Західна підтримка була набагато меншою, для багатьох західних лідеров було "не все так однозначно". Нам відмовлялись поставляти навіть просту стрілецьку зброю, не те що танки, бмп і хаймарси. Не потягнула б Україна в 2014 повномасштабної війни з рашкою. Це ще диво, що тоді все обмежилось Кримом і Донбасом, могли б набагато більше втратити.
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24.09.2023 18:46 Відповісти
Виборчі дільниці можна відкривати в бомбосховищах.
Військовим на фронті дати 3 тижні для голосування
Біженці які закордоном хай їдуть в Україну голосують

І вуаля, вибори проведені.
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24.09.2023 15:53 Відповісти
Таким образом мы видим кто враг украинского народа. Кто хочет выборов во время войны тот враг Украины . Это факт . Давайте палитесь вражины
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24.09.2023 16:50 Відповісти
А что,законы должны принимать и писать те,кому место на скамье подсудимых,а не в парламенте?
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24.09.2023 17:28 Відповісти
Питання виборів вже вирішено. Особливо воно повстане після перевірок
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24.09.2023 17:52 Відповісти
уху їли! які вибори під час війни?! щоб гандона поміняти на підораса?!
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24.09.2023 20:29 Відповісти
Выборы во время войны - нет сценария, значит. А импичмент во время войны? Как насчёт такого сценария?
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24.09.2023 20:59 Відповісти
Лише чесні й справедливі вибори можуть змінити в Україні все на краще: хід війни, зрадницьких й корумпованих політиків, надати шанс на ефективні й успішні демократичні реформи, ще більшу підтримку західних партнерів, членство в ЄС та НАТО.
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25.09.2023 00:16 Відповісти
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