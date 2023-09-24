Деякі західні політики тиснуть на Україну, щоб вона провела вибори, попри війну, - Washington Post

Попри війну Росії в Україні та воєнний стан, деякі західні політики підштовхують Київ до проведення парламентських і президентських виборів.

Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця перспектива змусила багатьох українських посадовців "чухати потилиці", - відзначають американські журналісти.

Цю пропозицію, яку спочатку висунув нідерландський голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, також наполягав сенатор Ліндсі О. Грехем під час візиту до Києва минулого місяця разом із сенатором Річардом Блюменталем та Елізабет Уоррен. Інші республіканці також підхопили цю справу, включаючи консервативних коментаторів, таких як Такер Карлсон, який неправдиво звинуватив Зеленського у скасуванні виборів. Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану.

Проведення вільних і чесних виборів у воєнний час є фактично неможливим і також необдуманим, на думку українських чиновників, експертів з виборів і прихильників демократії. Зараз приблизно одна п’ята території України окупована російськими військами. Мільйони українців переміщені, багато з них живуть за межами країни. Десятки тисяч солдатів закинуті на фронт.

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Тиск щодо проведення виборів, попри такі перешкоди, підкреслює постійні вимоги деяких на Заході, щоб Україна довела свою відданість демократії, навіть попри те, що українці двічі підійматися на масові продемократичні демонстрації – під час Помаранчевої революції 2003-4 років і Революцію Майдану 2013-14 років.

Українські чиновники кажуть, що для проведення голосування у воєнний час необхідно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перепони. У приватних розмовах дехто каже, що така перспектива абсолютно неможлива і може дати московським силам засіб проникнути в Україну та послабити її зсередини.

"Росіяни наполягають на цьому через свої таємні канали", - заявив український чиновник в апараті безпеки, який побажав залишитися анонімним через делікатність теми. "Немає сценарію за якого можна було б провести демократичні вибори під час війни".

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Чиновник сказав, що проведення виборів може дати Росії можливість маніпулювати та створювати розбіжності в українському суспільстві та серед. "Це ризиковано, погано для країни та безглуздо з політичної точки зору", – сказав чиновник, додавши: "Це підірве дуже крихку політичну стійкість української держави".