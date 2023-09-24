Деякі західні політики тиснуть на Україну, щоб вона провела вибори, попри війну, - Washington Post
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Попри війну Росії в Україні та воєнний стан, деякі західні політики підштовхують Київ до проведення парламентських і президентських виборів.
Про це пише Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця перспектива змусила багатьох українських посадовців "чухати потилиці", - відзначають американські журналісти.
Цю пропозицію, яку спочатку висунув нідерландський голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, також наполягав сенатор Ліндсі О. Грехем під час візиту до Києва минулого місяця разом із сенатором Річардом Блюменталем та Елізабет Уоррен. Інші республіканці також підхопили цю справу, включаючи консервативних коментаторів, таких як Такер Карлсон, який неправдиво звинуватив Зеленського у скасуванні виборів. Конституція України забороняє вибори в умовах воєнного стану.
Проведення вільних і чесних виборів у воєнний час є фактично неможливим і також необдуманим, на думку українських чиновників, експертів з виборів і прихильників демократії. Зараз приблизно одна п’ята території України окупована російськими військами. Мільйони українців переміщені, багато з них живуть за межами країни. Десятки тисяч солдатів закинуті на фронт.
Тиск щодо проведення виборів, попри такі перешкоди, підкреслює постійні вимоги деяких на Заході, щоб Україна довела свою відданість демократії, навіть попри те, що українці двічі підійматися на масові продемократичні демонстрації – під час Помаранчевої революції 2003-4 років і Революцію Майдану 2013-14 років.
Українські чиновники кажуть, що для проведення голосування у воєнний час необхідно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перепони. У приватних розмовах дехто каже, що така перспектива абсолютно неможлива і може дати московським силам засіб проникнути в Україну та послабити її зсередини.
"Росіяни наполягають на цьому через свої таємні канали", - заявив український чиновник в апараті безпеки, який побажав залишитися анонімним через делікатність теми. "Немає сценарію за якого можна було б провести демократичні вибори під час війни".
Чиновник сказав, що проведення виборів може дати Росії можливість маніпулювати та створювати розбіжності в українському суспільстві та серед. "Це ризиковано, погано для країни та безглуздо з політичної точки зору", – сказав чиновник, додавши: "Це підірве дуже крихку політичну стійкість української держави".
Будь ласка, зачекайте...
Хочеш досягти чогось? Борись за своє, вигризай свої права. А не як з поляками, меншовартні українці готові були розіп'яти фермерів, щоб гаспадін з польской шляхтьі нє посмотрєл на нас кріво, он встал нє с той ногі, надо нє 5, а 10 раз поклоніться і забіться в уголочєк, подождать, пока подобрєєт.
Твої Зе хазяїі втечуть за кордон в офшори, а тебе залишть в Україні відповідати за їх підтримку, думай іноді за майбутнє.
Як ви взагалі їх розрізняєте? Вони ж навіть обидва працювали на регіоналів в той же самий час, після обрання Януковича президентом. З 2011 року. Обидва, в той же самий час, просто Порошенко працював на більш смачній посаді, крав мільярдами. Не забуваючи звичайно долю віддавати паханам з Донецька.
Ну а що трапляється з узурпаторами - всі знають...
Пора прокидатися від тупої сплячки, Каховка і ЗАЕС це тільки початок.
А потім більш чим впевнений скористаються забороною мітингу і підроблять результати, або зроблять їх у смартфоні і намалюють як в раші...
І відповісти по суті нічого окрім "БО Ж ВОЄНИЙ СТАН"
А піднімати ціни на електрику та бензин/солярку - в умовах воєнного стану - Конституція України - дозволяє
При тому , що ціни на електрику та бензин/солярку - прямо чи непрямо впливають на 99 % усіх витрат
У нас війна з кацапами вже 9 рік і вибори за весь цей час були ЗАВЖДИ.
Стаття 83, параграф 4:
"У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану."
Тим не менше, з виборами щось доведеться думати, тому що чим далі, тим голосніше Захід почне їх вимагати. Я, наприклад, на 100% впевнений, що при відстутності суттєвих військових здобутків наступною весною республіканська партія під тиском трампістів заблокує фінансування України, доки вона не проведе вибори. І узгодження цих виборів з законами і Конституцією буде виключно нашою проблемою, республіканців це не буде хвилювати взагалі.
Але правда в тому, що не могла Україна в 2014 втримати Крим і Донбас. Згадайте, в якому стані була армія України в 2014. Солдати в прямому сенсі були голі і босі. Західна підтримка була набагато меншою, для багатьох західних лідеров було "не все так однозначно". Нам відмовлялись поставляти навіть просту стрілецьку зброю, не те що танки, бмп і хаймарси. Не потягнула б Україна в 2014 повномасштабної війни з рашкою. Це ще диво, що тоді все обмежилось Кримом і Донбасом, могли б набагато більше втратити.
Військовим на фронті дати 3 тижні для голосування
Біженці які закордоном хай їдуть в Україну голосують
І вуаля, вибори проведені.