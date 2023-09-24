Ворог обстріляв Херсон, 4 поранених (оновлено)

Окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення та обстрілювати житлові квартали Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного району Херсона. Внаслідок завданих ворожих ударів пошкоджено приватні будинки херсонців. Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих", - зазначив він.

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"За уточненою інформацією, на цю годину відомо про чотирьох поранених цивільних осіб. Так, внаслідок обстрілу Херсона російськими військами на одній з адрес постраждала одна людина, на іншій - одразу троє", - згодом додав Мрочко.