УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11381 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
871 2
обстріл (21421) Херсон (2369)

Ворог обстріляв Херсон, 4 поранених (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення та обстрілювати житлові квартали Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного району Херсона. Внаслідок завданих ворожих ударів пошкоджено приватні будинки херсонців. Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих", - зазначив він.

Також читайте: Ввечері 23 вересня у Херсоні пролунали гучні вибухи, - МВА

"За уточненою інформацією, на цю годину відомо про чотирьох поранених цивільних осіб. Так, внаслідок обстрілу Херсона російськими військами на одній з адрес постраждала одна людина, на іншій - одразу троє", - згодом додав Мрочко.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без призначення відповідальних рашистських міст за обстріли наших це не припиниться. Федерасти повинні знати, що за обстріл Херсону отримають удар по Ростову, за Харків отримає Бєлгород, за Кременчуг чи Кривий Ріг нехай ріпу чухають в Пітері і т.д. Необхідність масового виробництва своїх ракет ( не потрібна висока точність, пріорітет - дальність, швидкість і потужний фугас ) аж кричить, але від зєльоних саботажників ми цього навряд чи діждемось. Мабуть потрібно якимось чином організовувати фінансування за рахунок донатів.
показати весь коментар
24.09.2023 13:40 Відповісти
Що за тварі, ці рашисти?
Гребана мразота...
Молоді і суки старі-
Вилізли з болота...
показати весь коментар
24.09.2023 14:02 Відповісти
 
 