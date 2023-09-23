Ввечері 23 вересня у Херсоні пролунали гучні вибухи, - МВА
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Російські агресори вкотре за сьогоднішній день обстрілюють Херсон, у місті чути гучні вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"У Херсоні чути гучні вибухи! Ворог вкотре за сьогодні обстрілює обласний центр, зокрема прибережні райони", - написав він.
Мрочко закликав жителів міста залишатися в безпечних місцях.
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Anders Steiberg
показати весь коментар23.09.2023 23:42 Відповісти Мені подобається 0
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