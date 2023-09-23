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обстріл (21421) Херсон (2369) Роман Мрочко (23)

Ввечері 23 вересня у Херсоні пролунали гучні вибухи, - МВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські агресори вкотре за сьогоднішній день обстрілюють Херсон, у місті чути гучні вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні чути гучні вибухи! Ворог вкотре за сьогодні обстрілює обласний центр, зокрема прибережні райони", - написав він.

Мрочко закликав жителів міста залишатися в безпечних місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Херсон - загинула пенсіонерка, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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"..раздались громкие взрывы," ага, а есть ещё "тихие взрывы", понятно..
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23.09.2023 23:42 Відповісти
 
 