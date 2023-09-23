Ввечері 23 вересня у Херсоні пролунали гучні вибухи, - МВА

Російські агресори вкотре за сьогоднішній день обстрілюють Херсон, у місті чути гучні вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні чути гучні вибухи! Ворог вкотре за сьогодні обстрілює обласний центр, зокрема прибережні райони", - написав він.

Мрочко закликав жителів міста залишатися в безпечних місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли Херсон - загинула пенсіонерка, - ОВА