Вечером 23 сентября в Херсоне раздались громкие взрывы, - ГВА
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Российские агрессоры сегодня снова обстреливают Херсон, в городе слышны громкие взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"В Херсоне слышны громкие взрывы! Враг еще раз обстреливает областной центр, в том числе прибрежные районы", - написал он.
Мрочко призвал жителей города оставаться в безопасных местах.
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Anders Steiberg
показать весь комментарий23.09.2023 23:42 Ответить Мне нравится 0
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