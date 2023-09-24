Вечером 23 сентября в Херсоне раздались громкие взрывы, - ГВА

Российские агрессоры сегодня снова обстреливают Херсон, в городе слышны громкие взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"В Херсоне слышны громкие взрывы! Враг еще раз обстреливает областной центр, в том числе прибрежные районы", - написал он.

Мрочко призвал жителей города оставаться в безопасных местах.

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