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обстрел (20439) Херсон (2126) Роман Мрочко (16)

Вечером 23 сентября в Херсоне раздались громкие взрывы, - ГВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские агрессоры сегодня снова обстреливают Херсон, в городе слышны громкие взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"В Херсоне слышны громкие взрывы! Враг еще раз обстреливает областной центр, в том числе прибрежные районы", - написал он.

Мрочко призвал жителей города оставаться в безопасных местах.

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"..раздались громкие взрывы," ага, а есть ещё "тихие взрывы", понятно..
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23.09.2023 23:42 Ответить
 
 