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Зеленський (17537) США (14537)

Під час візиту до США Зеленський провів зустріч із Кіссинджером, - ОП

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кіссинджер

Під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 56-м державним секретарем, відомим політиком і дипломатом Генрі Кіссінджером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОП Андрій Єрмак. 

"Під час візиту в США разом з Президентом Володимиром Зеленським ми зустрілися з відомим дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссинджером. Був дуже радий побачитися, вийшла справді глибока розмова. У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з росією", сказано в повідомленні.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.

Генрі Кіссінджер зараз є одним із лобістів України в НАТО", зазначив Єрмак.

Читайте також - Членство України в НАТО було б виправданим результатом, - Кіссинджер. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Про що спілкувались маразматик з неадекватом?
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24.09.2023 23:29
+8
То що Кісінджер недоумок, казав ще при царі Гороху Вуді Аллен, чому це так я зрозумів коли Генрі запропонував Україні піти на поступки Росії.
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24.09.2023 23:30
+7
Питання геноциду не вирішується компромісами. Тому ніхто в Америці не пропонував перемовини з Гітлером. Ця тупа ідея чомусь змогла з'явитися у Кіссинджера.
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25.09.2023 00:36
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Про що спілкувались маразматик з неадекватом?
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24.09.2023 23:29 Відповісти
Вова зеленський чи в масони записався ще при янику, хоча знаю туди беруть навіть рагулів аби тільки по рекомендаціям.
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24.09.2023 23:29 Відповісти
То що Кісінджер недоумок, казав ще при царі Гороху Вуді Аллен, чому це так я зрозумів коли Генрі запропонував Україні піти на поступки Росії.
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24.09.2023 23:30 Відповісти
чим Вуді Аллен відзначився в історії нагадайте мені будь ласка?
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24.09.2023 23:47 Відповісти
Для вас нічим, так само як і для рибок Гуппі наприклад.
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24.09.2023 23:48 Відповісти
зрозуміло
тож крім розбещення неповнолітніх дівчат (а може й хлопчиків) нічим
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24.09.2023 23:58 Відповісти
він відзначився вже тим, що розглянув недоумка у Кіссинджері раніше мене на 40 років. А ваші пред'яви у розбещенні безпідставні - немає вироку суду.
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25.09.2023 00:05 Відповісти
Кісінджер завжди досягав компромісу. якщо стати на позиції фундаменталізму і не визнавати у принципі компроміс як вирішення проблеми то можна бути павкою корчагіним і нічого не досягти.
на принца Andrew теж немає вироку але він є нерукопотисканим
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25.09.2023 00:19 Відповісти
Питання геноциду не вирішується компромісами. Тому ніхто в Америці не пропонував перемовини з Гітлером. Ця тупа ідея чомусь змогла з'явитися у Кіссинджера.
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25.09.2023 00:36 Відповісти
з Гітлером дійсно не збирплися але вели зі Кім Ір Сталіним, вели з арабськими країнами, вели з Хо Ші Міном
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25.09.2023 02:00 Відповісти
Тому йди до корейців, арабів, або до в'єтнамців розказуй їм сказки Діда Панаса Кіссинджера
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25.09.2023 02:05 Відповісти
мені не потрібне кудись йти мені і тут непогано
от скажи що краще - Україна у кордонах 14 яка прагне жити так як раніше по совковому
соціалістична вільниця де усі живуть у гламурному жебрацтві або тіе що є але прагнуча до свободи і ринкового капіталізму?
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25.09.2023 02:10 Відповісти
тут український портал, тому згадування про якісь в'єтнамські компромиси недоречні як і недоречні були компроміси з Гітлером.
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25.09.2023 02:18 Відповісти
я б і не сидів тут в українському порталі якщо б душа не боліла за Україну але є багато шляхів досягнення миру і розвитку
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25.09.2023 02:23 Відповісти
У Путіна теж "болить душа", він "спасає українців від неофашизму". А в України шлях єдиний як і в 1941 році - враг будет разбит, победа будет за нами. Кіссинджер - балабол, а якщо ти не розумієш що з кацапами не може бути компромисів, то йди за руським воєнним кораблем.
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25.09.2023 02:28 Відповісти
ти сюди з "компромисами" для кацапів явився? Так тут таких на"уй шлют і не вибачаються,
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25.09.2023 02:32 Відповісти
от ти і відповів - для тебе перемога це територія на якій можна жити як раніше а для мене це Українська держава чи що від неї залишилося ака розвиваєтьсяі згодом входить як мінімум до g20
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25.09.2023 02:47 Відповісти
не видавай свої тупі фантазіі за моє мислення бо я тобі не відповідав що для мене перемога.
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25.09.2023 02:50 Відповісти
головне що ми дібралися до суті речей
не ви один пане хто висловлював теж самі думки
це наслідок совка - змінюйтесь
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25.09.2023 02:59 Відповісти
хто "ми"? Ти й недоумок Кіссинджер? Так ти не першийхто пропонує розчленення України і не перший кого я шлю на"уй з цим поносом.Це наслідок російського шовінізму, закінчуй з цим.
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25.09.2023 03:03 Відповісти
це Українська держава чи що від неї залишилося
==
не переймайся, ти не побачиш у наявності поносу русофіла Кіссинджера.
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25.09.2023 03:01 Відповісти
от скажи що краще
==
це тупе питання типу "вилкою в глаз або *******"?
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25.09.2023 02:24 Відповісти
Сенс цієї зустрічі? Він на щось впливає?
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24.09.2023 23:32 Відповісти
Впливає...його приймав літом сі дзен пін....тільки дєрмак не говорить правди...кісінджер дуже впливова людина...погугліть його виступи на давоському саміті івсе зрозумієте...
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25.09.2023 07:55 Відповісти
Яка нам користь від НАТО, якщо воно захищає тільки ті країни, які не воюють?©
Краще б був лобістом передачі усіх видів далекобійних ракет.
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24.09.2023 23:32 Відповісти
Ему 100 лет. Герантофилы !!
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24.09.2023 23:43 Відповісти
Ге́нри А́льфред Ки́ссинджер (англ. Henry Alfred Kissinger, при рождении носил имя Хайнц А́льфред Ки́ссингер (нем. Heinz Alfred Kissinger); род. 27 мая 1923, Фюрт, Бавария, Веймарская республика) - американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник президента США по национальной безопасности (в 1969-1975 годах) и Государственный секретарь США (в 1973-1977 годах). Лауреат Нобелевской премии мира[примечание 1] (1973).

Будучи сторонником реальной политики, Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969-1977 годах. Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме[3].
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25.09.2023 00:14 Відповісти
В 2016 году Генри Киссинджер был избран иностранным членом Российской академии наук[45].
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24.09.2023 23:47 Відповісти
Генрi kiссинджер старий німецький жид...адепт руSSкого міра...
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25.09.2023 00:21 Відповісти
Вова, не кажи "Гоп" поки не перескочиш.
Ти вже мільярд дерев посадив?
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24.09.2023 23:49 Відповісти
А про що можуть розмовляти два єврея ?
Тільки про гроші.
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25.09.2023 00:13 Відповісти
Про переселеня Ізраілю на вільні території.

"In 10 years, there will be no more Israel."
H. A. Kissinger

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25.09.2023 03:28 Відповісти
на хрена тратить время на 100-летнего деда?
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25.09.2023 02:20 Відповісти
Для пиара !!
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25.09.2023 08:28 Відповісти
"Ей сам Марсей Марсо о чем-то говорил!" (с
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25.09.2023 08:30 Відповісти
Сінагога Бнай-Бріт на зборах.
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25.09.2023 03:15 Відповісти
"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз.
Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав'язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.

Генрі Кіссінджер зараз є одним із лобістів України в НАТО",
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25.09.2023 06:41 Відповісти
Киссинджер умный. Если Украина не вступит в НАТО, туда рано или поздно вступит Россия против Китая.
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25.09.2023 06:44 Відповісти
Думаю, що Сер Генрі прийняв Зеленського з Єрмаком з одною-єдиною метою: подивитися на двох продажних злодюжних сикунів біля влади. Для "колекції"... зелених тарганів.
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25.09.2023 13:46 Відповісти
 
 