Під час візиту до США Зеленський провів зустріч із Кіссинджером, - ОП
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Під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч із 56-м державним секретарем, відомим політиком і дипломатом Генрі Кіссінджером.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОП Андрій Єрмак.
"Під час візиту в США разом з Президентом Володимиром Зеленським ми зустрілися з відомим дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссинджером. Був дуже радий побачитися, вийшла справді глибока розмова. У Кіссінджера є багато влучних цитат, які характеризують сучасний стан справ у війні з росією", сказано в повідомленні.
"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав‘язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.
Генрі Кіссінджер зараз є одним із лобістів України в НАТО", зазначив Єрмак.
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тож крім розбещення неповнолітніх дівчат (а може й хлопчиків) нічим
на принца Andrew теж немає вироку але він є нерукопотисканим
Діда ПанасаКіссинджера
от скажи що краще - Україна у кордонах 14 яка прагне жити так як раніше по совковому
соціалістична вільниця де усі живуть у гламурному жебрацтві або тіе що є але прагнуча до свободи і ринкового капіталізму?
не ви один пане хто висловлював теж самі думки
це наслідок совка - змінюйтесь
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не переймайся, ти не побачиш у наявності поносу русофіла Кіссинджера.
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це тупе питання типу "вилкою в глаз або *******"?
Краще б був лобістом передачі усіх видів далекобійних ракет.
Будучи сторонником реальной политики, Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969-1977 годах. Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза, организовал начало отношений США с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме[3].
Ти вже мільярд дерев посадив?
Тільки про гроші.
"In 10 years, there will be no more Israel."
H. A. Kissinger
Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу. росія намагається зруйнувати світовий порядок, порушувати і підміняти міжнародне право та Статут ООН, нав'язуючи власну конспірологію і тлумачення правил.
Генрі Кіссінджер зараз є одним із лобістів України в НАТО",