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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Членство України в НАТО було б виправданим результатом, - Кіссинджер. ВIДЕО

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер змінив свою точку зору та заявив, що Україна має вступити до Північноатлантичного Альянсу. 

"Ідея нейтральності більше не має сенсу, Україна має стати членом НАТО", - заявив він на економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"До війни я виступав проти членства України в НАТО, оскільки боявся, що це призведе саме до тих процесів, які ми спостерігаємо сьогодні.

Але тепер, коли ці процеси досягли нинішнього рівня, ідея нейтральної України більше не має сенсу. Україна повинна отримати гарантії від НАТО, у будь-якій формі. І я вважаю, що членство України в НАТО було б виправданим результатом", — підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після всього, що зробила Росія, до України потрібно ставитися як до члена НАТО, - Кіссинджер

Автор: 

Кіссинджер Генрі (14) НАТО (6440)


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Топ коментарі
+18
У Путлєра закінчуються гроші?
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17.01.2023 20:52
+15
Вот оно! На 11 месяце войны на Киссинджера снизошло озорение - россия напала не потому что Украина в НАТО, а потому что не в НАТО.
Ждем "великого озорения" Байдена, что эскалация происходит не потому что Украине дают оружие, а потому что не дают.
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17.01.2023 21:22
+14
Кіссінджер? то той що Генрі ?...певно щось в лісі здохло...мабуть купа рашистів...
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17.01.2023 20:56
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У Путлєра закінчуються гроші?
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17.01.2023 20:52 Відповісти
Взагалі-то, це його позиція від початку війни. У росіян немає ніяких засобів купляти американських, хай і екс-чиновників.
До речі, він єдиний, хто на Заході відкрито виступає за членство України в НАТО після війни.
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17.01.2023 20:57 Відповісти
Відомий механізм купляння: фонд Кісінджера отримав $10 млн. на науку та розвиток і той пархатий пан казав те, що хотів Пиня. Якщо тепер він каже протилежне - то значить у Пині бракує грошей.
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17.01.2023 21:03 Відповісти
Суто ваші домисли
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17.01.2023 21:26 Відповісти
Та ну на!

Кисі самий чесний чувак! 😂
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17.01.2023 21:31 Відповісти
А… де був не «чесний»? Може інше мали на увазі
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17.01.2023 21:45 Відповісти
Він ще з 80-их минулого сторіччя отримував платню в "кґб". Мабуть перестали платити, бо він уже не потрібний.
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18.01.2023 01:08 Відповісти
Кіссінджер? то той що Генрі ?...певно щось в лісі здохло...мабуть купа рашистів...
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17.01.2023 20:56 Відповісти
Ні просто НАВІТЬ У ДЕВЯНОСТОЛІТНІХ буває просвітління.
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17.01.2023 20:57 Відповісти
У путлєра закінчуються гроші...30 срібних від газпрому...отримують тільки ДУЖЕ корисні ідіоти..
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17.01.2023 22:12 Відповісти
Бач, навіть стара пердушня спроможна інколи думати...
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17.01.2023 21:10 Відповісти
На жаль, тільки всі "бивші" міняють свою точку зору. Нинішні не тороплються, от, як станут "бувшими" - тоді Да.
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17.01.2023 21:12 Відповісти
Невже це Кісінжер таке сказав? Виходить люди і в 100 років міняються.
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17.01.2023 21:15 Відповісти
Не міняються люди. Просто він дає оцінку виходячи не з наших інтересів, а інтересів «заходу». Впевнився, що московитів можна завалити і це доцільн, змінилася «стратегія».
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17.01.2023 21:29 Відповісти
Киссинждер здорового человека.
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17.01.2023 21:21 Відповісти
Вот оно! На 11 месяце войны на Киссинджера снизошло озорение - россия напала не потому что Украина в НАТО, а потому что не в НАТО.
Ждем "великого озорения" Байдена, что эскалация происходит не потому что Украине дают оружие, а потому что не дают.
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17.01.2023 21:22 Відповісти
миллиарды и триллионы из карманов руSSких быдлоскотов могут купить самые большие яхты, замки и острова для "руzzких" пропогандонов и журнашлюх,
но им не одолеть Украину!!
Украина одолеет Орду руззких людоедов!!!
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17.01.2023 21:22 Відповісти
хаха, Кремль видать перестал деду пенсию платить
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17.01.2023 21:22 Відповісти
100%. Жаль что другому американскому деду не перестал.
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17.01.2023 21:26 Відповісти
Де б ви були якби не «дед»?Хоча ви й так пересиджуєте подалі)
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17.01.2023 21:30 Відповісти
Гы! Я Трампа имел ввиду, а вы на кого подумали?
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17.01.2023 21:36 Відповісти
Пишіть зрозуміліше))) трамп - він же «рудий», він же «клоун».
А «дед» - він один))
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17.01.2023 21:40 Відповісти
Киссинджер?
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17.01.2023 21:44 Відповісти
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17.01.2023 21:57 Відповісти


хаха, Кремль видать перестал деду пенсию платить.
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17.01.2023 21:59 Відповісти
Розібралися зато хто «дед» )
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17.01.2023 22:08 Відповісти
Да, дед - Байден. Жду вашего гневного ответа ватникобою.
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17.01.2023 22:15 Відповісти
Без проблем)
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17.01.2023 22:33 Відповісти
Про пенсію дед - це сугубо ваші домисли.
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17.01.2023 22:32 Відповісти
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17.01.2023 21:24 Відповісти
Эту идею он высказал давно и тогда она звучала приблизительно так - Войну можно прекратить приняв Украину в НАТО.
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17.01.2023 21:24 Відповісти
етот ******* предагал отдать пол Украин!! пусть сдохнет , мразь
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17.01.2023 21:31 Відповісти
Стратегические изменения, по версии Киссинджера, - это новый статус Украины. Как пишет Киссинджер, «впервые в новейшей истории Украина стала важным государством Центральной Европы». В связи с этим, предлагает Киссинджер, Украина должна вступить в НАТО. Что касается мирного урегулирования, то экс-госсекретарь США предлагает, чтобы Россия и Украина прекратили огонь, после чего российские войска должны вернуться за линию разграничения, которая существовала до 24 февраля.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/19/pochemu-mirnyy-plan-kissindzhera-po-ukraine-vyglyadit-tak-budto-ego-pisal-bush-mladshiy
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17.01.2023 21:35 Відповісти
что хочешь? от старого передаста из лубянского сортира ?
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17.01.2023 21:24 Відповісти
Но, но!
Этот столетний дуб ещё пошуршит ветвями на украинском поле! 😂
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17.01.2023 21:33 Відповісти
пусть шуршит в сортире Лубянки, старая **********, гореть ему в Аду!!
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17.01.2023 21:43 Відповісти
В общем есть вероятность, что благодаря бункерному упырю Украина войдёт в НАТО
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17.01.2023 21:31 Відповісти
https://youtube.com/shorts/yzHFxPBNJng?feature=share ...

Дівчатка ЗСУ💪✊💯💯💯💯💯🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Найкращі у Світі 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❣️
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17.01.2023 21:37 Відповісти
Наверно Киссинджеру карту Сбербанка заблокировали
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17.01.2023 21:38 Відповісти
Не так хутко !
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17.01.2023 21:45 Відповісти
Если бы вы, уроды, "не боялись привести к результату, который мы видим сегодня" и взяли Украину в НАТО в 2008 году, то мы бы этого результата сегодня не видели.
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17.01.2023 21:45 Відповісти
и его правнуки не смогут учиться в саратовском ПТУ, имени Афони !!
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17.01.2023 21:49 Відповісти
От якби цей дідуган поділився правдивими спогадами із 90 -х , про мироустрій і що він очікував від "взошедшего на трон " кдбешника ... Оце б було каяття "на сон гядущий".
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17.01.2023 22:13 Відповісти
Да -- ніщо не вічно пред Лунои .
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17.01.2023 22:36 Відповісти
Некомфортно довго сцяти проти вітру без кремлівського підігріву.
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17.01.2023 23:17 Відповісти
23й може бути для України найважчим роком. Важчим і за 22й. Першочерговим для України знову буде вижити, а не те, що там собі думає старий лобіст з Вашингтону.
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18.01.2023 03:32 Відповісти
Это как испорченные часы два раза в сутки показывают точное время
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18.01.2023 07:32 Відповісти
 
 