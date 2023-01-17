Членство України в НАТО було б виправданим результатом, - Кіссинджер. ВIДЕО

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер змінив свою точку зору та заявив, що Україна має вступити до Північноатлантичного Альянсу.

"Ідея нейтральності більше не має сенсу, Україна має стати членом НАТО", - заявив він на економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.



"До війни я виступав проти членства України в НАТО, оскільки боявся, що це призведе саме до тих процесів, які ми спостерігаємо сьогодні.



Але тепер, коли ці процеси досягли нинішнього рівня, ідея нейтральної України більше не має сенсу. Україна повинна отримати гарантії від НАТО, у будь-якій формі. І я вважаю, що членство України в НАТО було б виправданим результатом", — підкреслив він.

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