Членство України в НАТО було б виправданим результатом, - Кіссинджер. ВIДЕО
Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер змінив свою точку зору та заявив, що Україна має вступити до Північноатлантичного Альянсу.
"Ідея нейтральності більше не має сенсу, Україна має стати членом НАТО", - заявив він на економічному форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.
"До війни я виступав проти членства України в НАТО, оскільки боявся, що це призведе саме до тих процесів, які ми спостерігаємо сьогодні.
Але тепер, коли ці процеси досягли нинішнього рівня, ідея нейтральної України більше не має сенсу. Україна повинна отримати гарантії від НАТО, у будь-якій формі. І я вважаю, що членство України в НАТО було б виправданим результатом", — підкреслив він.
Топ коментарі
+18 YU ST
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+15 Alex Rabinovich
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+14 Bob Fayn
показати весь коментар17.01.2023 20:56
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До речі, він єдиний, хто на Заході відкрито виступає за членство України в НАТО після війни.
Кисі самий чесний чувак! 😂
Ждем "великого озорения" Байдена, что эскалация происходит не потому что Украине дают оружие, а потому что не дают.
но им не одолеть Украину!!
Украина одолеет Орду руззких людоедов!!!
А «дед» - він один))
хаха, Кремль видать перестал деду пенсию платить.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/19/pochemu-mirnyy-plan-kissindzhera-po-ukraine-vyglyadit-tak-budto-ego-pisal-bush-mladshiy
Этот столетний дуб ещё пошуршит ветвями на украинском поле! 😂
Дівчатка ЗСУ💪✊💯💯💯💯💯🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Найкращі у Світі 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❣️