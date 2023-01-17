Членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом, - Киссинджер. ВИДЕО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою точку зрения и заявил, что Украина должна вступить в Североатлантический альянс.

"Идея нейтральности больше бессмысленна, Украина должна стать членом НАТО", - заявил он на экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.



"До войны я выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет именно к тем процессам, которые мы наблюдаем сегодня".



Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Украина должна получить гарантии от НАТО в любой форме. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом", - подчеркнул он.

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