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Новости Агрессия России против Украины Война
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Членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом, - Киссинджер. ВИДЕО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою точку зрения и заявил, что Украина должна вступить в Североатлантический альянс.

"Идея нейтральности больше бессмысленна, Украина должна стать членом НАТО", - заявил он на экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"До войны я выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет именно к тем процессам, которые мы наблюдаем сегодня".

Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Украина должна получить гарантии от НАТО в любой форме. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом", - подчеркнул он.

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Киссинджер Генри (21) НАТО (9970)


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Топ комментарии
+18
У Путлєра закінчуються гроші?
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17.01.2023 20:52
+15
Вот оно! На 11 месяце войны на Киссинджера снизошло озорение - россия напала не потому что Украина в НАТО, а потому что не в НАТО.
Ждем "великого озорения" Байдена, что эскалация происходит не потому что Украине дают оружие, а потому что не дают.
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17.01.2023 21:22
+14
Кіссінджер? то той що Генрі ?...певно щось в лісі здохло...мабуть купа рашистів...
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17.01.2023 20:56
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У Путлєра закінчуються гроші?
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17.01.2023 20:52 Ответить
Взагалі-то, це його позиція від початку війни. У росіян немає ніяких засобів купляти американських, хай і екс-чиновників.
До речі, він єдиний, хто на Заході відкрито виступає за членство України в НАТО після війни.
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17.01.2023 20:57 Ответить
Відомий механізм купляння: фонд Кісінджера отримав $10 млн. на науку та розвиток і той пархатий пан казав те, що хотів Пиня. Якщо тепер він каже протилежне - то значить у Пині бракує грошей.
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17.01.2023 21:03 Ответить
Суто ваші домисли
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17.01.2023 21:26 Ответить
Та ну на!

Кисі самий чесний чувак! 😂
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17.01.2023 21:31 Ответить
А… де був не «чесний»? Може інше мали на увазі
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17.01.2023 21:45 Ответить
Він ще з 80-их минулого сторіччя отримував платню в "кґб". Мабуть перестали платити, бо він уже не потрібний.
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18.01.2023 01:08 Ответить
Кіссінджер? то той що Генрі ?...певно щось в лісі здохло...мабуть купа рашистів...
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17.01.2023 20:56 Ответить
Ні просто НАВІТЬ У ДЕВЯНОСТОЛІТНІХ буває просвітління.
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17.01.2023 20:57 Ответить
У путлєра закінчуються гроші...30 срібних від газпрому...отримують тільки ДУЖЕ корисні ідіоти..
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17.01.2023 22:12 Ответить
Бач, навіть стара пердушня спроможна інколи думати...
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17.01.2023 21:10 Ответить
На жаль, тільки всі "бивші" міняють свою точку зору. Нинішні не тороплються, от, як станут "бувшими" - тоді Да.
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17.01.2023 21:12 Ответить
Невже це Кісінжер таке сказав? Виходить люди і в 100 років міняються.
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17.01.2023 21:15 Ответить
Не міняються люди. Просто він дає оцінку виходячи не з наших інтересів, а інтересів «заходу». Впевнився, що московитів можна завалити і це доцільн, змінилася «стратегія».
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17.01.2023 21:29 Ответить
Киссинждер здорового человека.
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17.01.2023 21:21 Ответить
Вот оно! На 11 месяце войны на Киссинджера снизошло озорение - россия напала не потому что Украина в НАТО, а потому что не в НАТО.
Ждем "великого озорения" Байдена, что эскалация происходит не потому что Украине дают оружие, а потому что не дают.
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17.01.2023 21:22 Ответить
миллиарды и триллионы из карманов руSSких быдлоскотов могут купить самые большие яхты, замки и острова для "руzzких" пропогандонов и журнашлюх,
но им не одолеть Украину!!
Украина одолеет Орду руззких людоедов!!!
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17.01.2023 21:22 Ответить
хаха, Кремль видать перестал деду пенсию платить
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17.01.2023 21:22 Ответить
100%. Жаль что другому американскому деду не перестал.
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17.01.2023 21:26 Ответить
Де б ви були якби не «дед»?Хоча ви й так пересиджуєте подалі)
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17.01.2023 21:30 Ответить
Гы! Я Трампа имел ввиду, а вы на кого подумали?
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17.01.2023 21:36 Ответить
Пишіть зрозуміліше))) трамп - він же «рудий», він же «клоун».
А «дед» - він один))
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17.01.2023 21:40 Ответить
Киссинджер?
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17.01.2023 21:44 Ответить
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17.01.2023 21:57 Ответить


хаха, Кремль видать перестал деду пенсию платить.
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17.01.2023 21:59 Ответить
Розібралися зато хто «дед» )
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17.01.2023 22:08 Ответить
Да, дед - Байден. Жду вашего гневного ответа ватникобою.
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17.01.2023 22:15 Ответить
Без проблем)
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17.01.2023 22:33 Ответить
Про пенсію дед - це сугубо ваші домисли.
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17.01.2023 22:32 Ответить
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17.01.2023 21:24 Ответить
Эту идею он высказал давно и тогда она звучала приблизительно так - Войну можно прекратить приняв Украину в НАТО.
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17.01.2023 21:24 Ответить
етот ******* предагал отдать пол Украин!! пусть сдохнет , мразь
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17.01.2023 21:31 Ответить
Стратегические изменения, по версии Киссинджера, - это новый статус Украины. Как пишет Киссинджер, «впервые в новейшей истории Украина стала важным государством Центральной Европы». В связи с этим, предлагает Киссинджер, Украина должна вступить в НАТО. Что касается мирного урегулирования, то экс-госсекретарь США предлагает, чтобы Россия и Украина прекратили огонь, после чего российские войска должны вернуться за линию разграничения, которая существовала до 24 февраля.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/19/pochemu-mirnyy-plan-kissindzhera-po-ukraine-vyglyadit-tak-budto-ego-pisal-bush-mladshiy
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17.01.2023 21:35 Ответить
что хочешь? от старого передаста из лубянского сортира ?
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17.01.2023 21:24 Ответить
Но, но!
Этот столетний дуб ещё пошуршит ветвями на украинском поле! 😂
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17.01.2023 21:33 Ответить
пусть шуршит в сортире Лубянки, старая **********, гореть ему в Аду!!
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17.01.2023 21:43 Ответить
В общем есть вероятность, что благодаря бункерному упырю Украина войдёт в НАТО
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17.01.2023 21:31 Ответить
https://youtube.com/shorts/yzHFxPBNJng?feature=share ...

Дівчатка ЗСУ💪✊💯💯💯💯💯🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Найкращі у Світі 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❣️
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17.01.2023 21:37 Ответить
Наверно Киссинджеру карту Сбербанка заблокировали
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17.01.2023 21:38 Ответить
Не так хутко !
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17.01.2023 21:45 Ответить
Если бы вы, уроды, "не боялись привести к результату, который мы видим сегодня" и взяли Украину в НАТО в 2008 году, то мы бы этого результата сегодня не видели.
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17.01.2023 21:45 Ответить
и его правнуки не смогут учиться в саратовском ПТУ, имени Афони !!
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17.01.2023 21:49 Ответить
От якби цей дідуган поділився правдивими спогадами із 90 -х , про мироустрій і що він очікував від "взошедшего на трон " кдбешника ... Оце б було каяття "на сон гядущий".
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17.01.2023 22:13 Ответить
Да -- ніщо не вічно пред Лунои .
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17.01.2023 22:36 Ответить
Некомфортно довго сцяти проти вітру без кремлівського підігріву.
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17.01.2023 23:17 Ответить
23й може бути для України найважчим роком. Важчим і за 22й. Першочерговим для України знову буде вижити, а не те, що там собі думає старий лобіст з Вашингтону.
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18.01.2023 03:32 Ответить
Это как испорченные часы два раза в сутки показывают точное время
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18.01.2023 07:32 Ответить
 
 