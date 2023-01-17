Членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом, - Киссинджер. ВИДЕО
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою точку зрения и заявил, что Украина должна вступить в Североатлантический альянс.
"Идея нейтральности больше бессмысленна, Украина должна стать членом НАТО", - заявил он на экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
"До войны я выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет именно к тем процессам, которые мы наблюдаем сегодня".
Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Украина должна получить гарантии от НАТО в любой форме. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом", - подчеркнул он.
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До речі, він єдиний, хто на Заході відкрито виступає за членство України в НАТО після війни.
Кисі самий чесний чувак! 😂
Ждем "великого озорения" Байдена, что эскалация происходит не потому что Украине дают оружие, а потому что не дают.
но им не одолеть Украину!!
Украина одолеет Орду руззких людоедов!!!
А «дед» - він один))
хаха, Кремль видать перестал деду пенсию платить.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/19/pochemu-mirnyy-plan-kissindzhera-po-ukraine-vyglyadit-tak-budto-ego-pisal-bush-mladshiy
Этот столетний дуб ещё пошуршит ветвями на украинском поле! 😂
Дівчатка ЗСУ💪✊💯💯💯💯💯🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Найкращі у Світі 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❣️