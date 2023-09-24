Росіяни знову вдарили по Херсону керованими бомбами
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Росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Близько години тому (тобто близько 21. - Ред.) армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два – по Антонівці", - йдеться в повідомленні.
Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли середмістя Херсону.
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а як оскаженіла собака !!😠
Невже його не можуть заспокоіти ?