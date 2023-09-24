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Росіяни знову вдарили по Херсону керованими бомбами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко на своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"Близько години тому (тобто близько 21. - Ред.) армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два – по Антонівці", - йдеться в повідомленні. 

Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. 

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли середмістя Херсону. 

Також читайте: Протягом 24 вересня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини, зафіксовано 77 вибухів, - ОВА
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Боже, бережи наших людей
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24.09.2023 23:35 Відповісти
Кремлівський маньяк озвірів і поводиться не як людина ,
а як оскаженіла собака !!😠

Невже його не можуть заспокоіти ?
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25.09.2023 00:08 Відповісти
 
 