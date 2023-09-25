Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ протягом 24 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Єгорівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ЗСУ відбили російські атаки на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Мелітопольському напрямках, - Генштаб