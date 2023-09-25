Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ протягом 24 вересня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Єгорівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області".
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Yulia Astro.
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Jimmy Hill
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Amber
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