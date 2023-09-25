УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11804 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 052 5
Генштаб ЗС (4605) Мелітополь (736) наступ (119)

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ протягом 24 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в біля Вербового, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Єгорівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Плавні Запорізької області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ЗСУ відбили російські атаки на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Мелітопольському напрямках, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🙏🙏🔱
показати весь коментар
25.09.2023 00:03 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2023 00:24 Відповісти
Дуже гарна картина , просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
25.09.2023 00:30 Відповісти
Збито 11 з 12 калібрів, 19 з 19 шахедів та 0 з 2 оніксів
показати весь коментар
25.09.2023 08:16 Відповісти
 
 