Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении ВСУ в течение 24 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Работино Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов у возле Вербового, Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Егоровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области".

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