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Генштаб ВС (4365) Мелитополь (598) наступление (100)

Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война,всу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении ВСУ в течение 24 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Работино Запорожской области. Враг нанес авиационных ударов у возле Вербового, Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Егоровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области".

Также читайте: ВСУ продолжают вести наступательные действия на Запорожском и Мелитопольском направлениях, - Генштаб
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25.09.2023 00:03 Ответить
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25.09.2023 00:24 Ответить
Дуже гарна картина , просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.09.2023 00:30 Ответить
Збито 11 з 12 калібрів, 19 з 19 шахедів та 0 з 2 оніксів
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25.09.2023 08:16 Ответить
 
 