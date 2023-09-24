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Російське Міноборони заявляє про роботу ППО над Брянською областю РФ
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У Міністерстві оборони Росії повідомили про те, що у Брянській області цього вечора нібито працювали системи ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.
У повідомленні сказано, що цей безпілотник був літакового типу.
Зазначається, що близько 22.20 за місцевим часом було "припинено спробу" здійснити атаку дрона по деяких об'єктах на території РФ.
"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Брянською областю", - йдеться у заяві.
Топ коментарі
+4 Павло ШОвте
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+3 Виталий 6b40280c
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