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Російське Міноборони заявляє про роботу ППО над Брянською областю РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,ппо

У Міністерстві оборони Росії повідомили про те, що у Брянській області цього вечора нібито працювали системи ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони РФ.

У повідомленні сказано, що цей безпілотник був літакового типу. 

Зазначається, що близько 22.20 за місцевим часом було "припинено спробу" здійснити атаку дрона по деяких об'єктах на території РФ.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Брянською областю", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено два ворожі дрони над Запорізькою областю, - ПК "Схід"
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Топ коментарі
+4
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25.09.2023 00:50
+3
План "Ковёр" объявлен в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Задержано 20 рейсов, ещё 6 отменили

Сообщают о взрывах в Севастополе и Туле...
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25.09.2023 00:15
+3
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25.09.2023 00:22
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А тим часом: хто не спить, слідкуємо на https://fr24.com що там робиться над московою.

Пишуть, "кавьор-самальот".
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25.09.2023 00:00 Відповісти
СтраЩная, кровавая и беспощадная русофобия:
https://www.reddit.com/r/*********/comments/16lywr7/nsfw_lone_orc_receives_a_direct_hit_with_a/
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25.09.2023 00:01 Відповісти
План "Ковёр" объявлен в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Задержано 20 рейсов, ещё 6 отменили

Сообщают о взрывах в Севастополе и Туле...
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25.09.2023 00:15 Відповісти
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25.09.2023 00:22 Відповісти
Мэр Курска Игорь Куцак: В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня город
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25.09.2023 00:38 Відповісти
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25.09.2023 00:50 Відповісти
Треба допомогти з "салютом"!
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25.09.2023 06:04 Відповісти
Х..лолино, живите теперь так, не братья
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25.09.2023 03:29 Відповісти
Росіяни пишуть, що Стрєлкова (Гіркіна) під час прогулянки в СІЗО побив праворадикал з України. Кажуть, це зробив полонений «азовець»...

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25.09.2023 00:28 Відповісти
-Эх,в Гаагу бы.., подумал Гиркин.
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25.09.2023 00:34 Відповісти
ну чего не смеешься Гиркин? не смешно? это россссиия)))
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25.09.2023 02:45 Відповісти
Таке вже було - в часи ГуЛагу Тоді морди били один одному (сидячи в одному бараці) троцкісти, білогвардійці, комуністи, націоналісти різних мастей
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие ...
Вот выйдет и развесит по столбам
Друг друга за малейшее отличие ... "
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25.09.2023 06:38 Відповісти
 
 