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безпілотник (2132) Запорізька область (2585)

Знищено два ворожі дрони над Запорізькою областю, - ПК "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

24 вересня станом на 14.06 в Запорізької області знищено 2 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр повітряного командування "Схід".

Як зазначається, винищувачем знищено 2 БпЛА противника, які попередньо ідентифіковані як ZALA та Орлан.

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Автор: Ірина Дашківська
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І у цей самий час найбідніший шахтар, що ще не добудував свій палац, отримав яхту за 500 мільйонів доларів, а на всу відвалив за весь час гроші... Шапіто...
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24.09.2023 18:36 Відповісти
 
 