Знищено два ворожі дрони над Запорізькою областю, - ПК "Схід"

24 вересня станом на 14.06 в Запорізької області знищено 2 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр повітряного командування "Схід".

Як зазначається, винищувачем знищено 2 БпЛА противника, які попередньо ідентифіковані як ZALA та Орлан.

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