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Знищено два ворожі дрони над Запорізькою областю, - ПК "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
24 вересня станом на 14.06 в Запорізької області знищено 2 ворожі безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр повітряного командування "Схід".
Як зазначається, винищувачем знищено 2 БпЛА противника, які попередньо ідентифіковані як ZALA та Орлан.
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показати весь коментар24.09.2023 18:36 Відповісти Мені подобається 0
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